 Для того, щоб з'єднати залізницею Луганськ з Україною, необхідно 10 млрд грн, - "Укрзалізниця"

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це заявив директор регіонального філіалу "Укрзалізниці" "Донецька залізниця" Сергій Бугаєв під час виїзного засідання парламентського комітету з питань прав людини, деокупацію і реінтеграції в Сєверодонецьку Луганської області.
Загалом в Укрзалізниці мають 6 варіантів об’єднання ізольованої залізничної гілки на Луганщині з загальноукраїнською мережею залізниці. Орієнтовний строк виконання проєкту — від трьох до пʼяти років.
"На сьогодні є шість варіантів, будівництва колії між Старобільськом та сватівською ділянкою. Відстань може становити від 42 до 70 км. На розробку проєкту необхідно від 12 до 24 млн гривень та 6-12 місяців. Строк виконання проєкту — від 3 до 5 років. Вартість обʼєкту може становити близько 10 млрд грн", — повідомив Бугайов.
Він запевнив, що Укрзалізниця готова до виконання цього завдання, але профінансувати його має держава.
"Це питання має бути розглянуто Кабміном та РНБО, оскільки забезпечення вугіллям ТЕС у Щасті — це політична, стратегічна та соціальна відповідальність держави. Якщо ми йдемо до деокупації, то вкладення цих грошей не є доцільним. Якщо ж ми ухвалюємо рішення про будівництво, то ми маємо знаходити гроші", — вважає директор "Донецької залізниці".
Також він заявив, що запуск поїздів "Інтерсіті" до Луганської області наразі є неможливим.
Пилить так пилить!
не комментаторы и не журналисты, а стая дятлов на выгуле млять.
Немцы в 41-м году тоже при наступлении засылали своих диверсантов взрывать мосты, шоб труднее было наступать .
Как же я не догадался
и ты это прекрасно знаешь
чистая логика - "зе, результат действий или бездействия свыночолого"
свыночолый, родил зе и так дальше ........
а не другой какой-нибудь кандидат из 30 человек в списке ?
от наглых, тупо вороватых, циничных ""евро"" оптимистов .......к справедливому, щедрому, человечному голобородьку (замена камуняк) камуняки всегда за "равенство" и против загнивающего Запада
пример Молдова
Если конечно при пете не все сгорели.
Речь идет о том, что сейчас на Счастьинскую ТЭЦ невозможно подавать уголь из Украины - нет прямой ветки. Север НЕ ОККУПИРОВАННОЙ части Луганщины постоянно рискует остатсья без угля. Потому при этой теме постоянно тролли обвиняют бывшую власть что поленились ветку туда из Рубежного протянуть.
В оккупации оказались..
А 10 мільярдів... На цій справі можна підняти серьйозні дєньгі.
Или зебобики ищут возможность распила денежек???
Зебил, это Вася подрался с Федей на Донбассе? Этому "конфликту" (как оккупации части Донбасса парашей) дано чёткое определение в Законе Украины.
Выглядит так, вроде Луганск - это не Украина, а планета! Тем более это видно по сумме денег, которую указали. И вообще... почему вдруг решили, что в Луганске ТОЖЕ этого хотят.