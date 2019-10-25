 Для того, щоб з'єднати залізницею Луганськ з Україною, необхідно 10 млрд грн, - "Укрзалізниця"

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це заявив директор регіонального філіалу "Укрзалізниці" "Донецька залізниця" Сергій Бугаєв під час виїзного засідання парламентського комітету з питань прав людини, деокупацію і реінтеграції в Сєверодонецьку Луганської області.

Загалом в Укрзалізниці мають 6 варіантів об’єднання ізольованої залізничної гілки на Луганщині з загальноукраїнською мережею залізниці. Орієнтовний строк виконання проєкту — від трьох до пʼяти років.

"На сьогодні є шість варіантів, будівництва колії між Старобільськом та сватівською ділянкою. Відстань може становити від 42 до 70 км. На розробку проєкту необхідно від 12 до 24 млн гривень та 6-12 місяців. Строк виконання проєкту — від 3 до 5 років. Вартість обʼєкту може становити близько 10 млрд грн", — повідомив Бугайов.

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Він запевнив, що Укрзалізниця готова до виконання цього завдання, але профінансувати його має держава.

"Це питання має бути розглянуто Кабміном та РНБО, оскільки забезпечення вугіллям ТЕС у Щасті — це політична, стратегічна та соціальна відповідальність держави. Якщо ми йдемо до деокупації, то вкладення цих грошей не є доцільним. Якщо ж ми ухвалюємо рішення про будівництво, то ми маємо знаходити гроші", — вважає директор "Донецької залізниці".

Також він заявив, що запуск поїздів "Інтерсіті" до Луганської області наразі є неможливим.

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