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 Політика України
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Все про:залізниця (343) Луганщина (1869) Укрзалізниця (834)

 Для того, щоб з'єднати залізницею Луганськ з Україною, необхідно 10 млрд грн, - "Укрзалізниця"

Для приєднання відокремленої в результаті конфлікту на Донбасі залізничної гілки в Луганській області до загальноукраїнської залізничної мережі потрібно 10 млрд грн.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це заявив директор регіонального філіалу "Укрзалізниці" "Донецька залізниця" Сергій Бугаєв під час виїзного засідання парламентського комітету з питань прав людини, деокупацію і реінтеграції в Сєверодонецьку Луганської області.

Загалом в Укрзалізниці мають 6 варіантів об’єднання ізольованої залізничної гілки на Луганщині з загальноукраїнською мережею залізниці. Орієнтовний строк виконання проєкту — від трьох до пʼяти років.

"На сьогодні є шість варіантів, будівництва колії між Старобільськом та сватівською ділянкою. Відстань може становити від 42 до 70 км. На розробку проєкту необхідно від 12 до 24 млн гривень та 6-12 місяців. Строк виконання проєкту — від 3 до 5 років. Вартість обʼєкту може становити близько 10 млрд грн", — повідомив Бугайов.

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Він запевнив, що Укрзалізниця готова до виконання цього завдання, але профінансувати його має держава.

"Це питання має бути розглянуто Кабміном та РНБО, оскільки забезпечення вугіллям ТЕС у Щасті — це політична, стратегічна та соціальна відповідальність держави. Якщо ми йдемо до деокупації, то вкладення цих грошей не є доцільним. Якщо ж ми ухвалюємо рішення про будівництво, то ми маємо знаходити гроші", — вважає директор "Донецької залізниці".

Також він заявив, що запуск поїздів "Інтерсіті" до Луганської області наразі є неможливим.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155964
 
 
 Топ коментарі
 
Дешевле будет десятиметровый ров с водой и крокодилами вокруг лугандонии
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1 триллион
Пилить так пилить!
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статья не соответствует заголовку. там вообще про оккупированую часть области не сказано
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КАКОЙ ДЕБИЛ ПИСАЛ ЗАГОЛОВОК? ПОЙДИ ПРОСПИСЬ.
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а зачем кацапского клоуна выбирать главнокомандующим
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посмотрите на карте железных дорог, куда можно уехать из Старобельска, увидите где там Луганск.
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российские боевики отсоединили. Причина - хотели оккупировать весь Донбасс.

не комментаторы и не журналисты, а стая дятлов на выгуле млять.
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Точно !!!

Немцы в 41-м году тоже при наступлении засылали своих диверсантов взрывать мосты, шоб труднее было наступать .

Как же я не догадался
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приставь, как свыночоле нагадило пересичным, шо выбрали кацапского клоуна
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та причины несколько другие

и ты это прекрасно знаешь
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нет, не знаю
чистая логика - "зе, результат действий или бездействия свыночолого"
свыночолый, родил зе и так дальше ........
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а почему результат работы порошенко именно ЗЕ,

а не другой какой-нибудь кандидат из 30 человек в списке ?
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так устроен "маятник"
от наглых, тупо вороватых, циничных ""евро"" оптимистов .......к справедливому, щедрому, человечному голобородьку (замена камуняк) камуняки всегда за "равенство" и против загнивающего Запада

пример Молдова
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..."Этот вопрос должен быть рассмотрен Кабмином и СНБО, поскольку обеспечение углем ТЭС в Счастье - это политическая, стратегическая и социальная ответственность государства. Если мы идем к деоккупации, то вложение этих денег не является целесообразным. Если мы принимаем решение о строительстве, то мы должны находить деньги" ...3,14...ііі...ііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііИсточник: https://censor.net.ua/n3155964
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......находить деньги так как деокупация невозможна на ближайшие десятилетия!!! Так и надо писать а не вокруг да около.
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это твоей любимой зелёной сопле нужно
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что бы сепарам в Киев было комфортнее ездить без пересадок, скоро прийдет время награждения медалями и почетными грамотами.
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Дешевле будет десятиметровый ров с водой и крокодилами вокруг лугандонии
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Дешевле сделать полосу противопех и противотанк мин из старых советских запасов.
Если конечно при пете не все сгорели.
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Зато при Зебілі тепер є місце для складування тих які знімають.
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причем Лугандония? Тролли, вы перед тем как высеры строчить - посмотрите на карту и прочтите текст.
Речь идет о том, что сейчас на Счастьинскую ТЭЦ невозможно подавать уголь из Украины - нет прямой ветки. Север НЕ ОККУПИРОВАННОЙ части Луганщины постоянно рискует остатсья без угля. Потому при этой теме постоянно тролли обвиняют бывшую власть что поленились ветку туда из Рубежного протянуть.
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28 лет не тянули..а Порох отбивая агрессию должен был протянуть.?
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троли тупые нынче пошли, и за что вам только деньги платят.
В оккупации оказались..
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Север Луанской области (неоккупированный) географически Донбассом не является. Там нет ни шахт ни предприятий.
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Аффтар! З головою не дружить! Де написано в тексті за "соєдініть з Луганськом"? Мова йде про Старобільск зі Сватово! Які є й були на підконтрольній території!
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чет я не понял всей глубины тупости фразы "соеденить Луганск с Украиной" вроде бы и в тексте такой хери нет, это среди сотрудников цензора мнение о том что Луганск не Украина?
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Та давно враження, шо понабирали редакторів "з вулиці". То орфографія "під плінтусом", то відмінювати не вміють, то переклад через транслєйт без перевірки. Вумні виїхали в Польщу. А тут спроба набрати побільше переглядів через хайповий заголовок.
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потом сепары его взорвут и надо готовить следующие 10 млрд
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*****тым нет покоя. Больше некуда денег девать в Украине, как боевиков и войну финансировать? У вас в Киеве все трубы канализационные и водоснабжения гнилые и вся округа мусором завалена потому что нет мусороперерабатывающего завода а бортницкая станция на ладан дышит. Что творится по мелким городкам лучше не вспоминать.
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Аполитично рассуждаеш. А как по твоему уголь на Луганскую ТЭС возить что бы кормильцы всея Украины зимой не замерзли.
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А пусть руками дальше машут с криками путен приди, так и согреюцца
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Дешевше звільнити окуповані землі. Що за дебільні ідеї
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Я один не х)(ера не понял Для того, чтобы соединить железной дорогой оккупированный Луганск с Украиной, необходимо 10 млрд грн, - "Укрзализныця" - Цензор.НЕТ 8997 а нафига новые ветки строит ? или возврат территорий отменяется Для того, чтобы соединить железной дорогой оккупированный Луганск с Украиной, необходимо 10 млрд грн, - "Укрзализныця" - Цензор.НЕТ 5184 что это за планы у них от 3 до 5 лет Для того, чтобы соединить железной дорогой оккупированный Луганск с Украиной, необходимо 10 млрд грн, - "Укрзализныця" - Цензор.НЕТ 3966 или как обычно вы нам денег дайте а мы что нибудь построим
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Какое объединение нах, пока наши танки не в Луганске и на украинско-российской границе😡.
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т.е. Гиперлуп не прокатил....теперь новые Фантасты нарисовались. Это типа пару рельс и шпал отремонтировать...ну и так по "божески как для своих" всего лишь каких то 10 лярдов!
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Вот это аппетиты, Бугаев как-то поскромнее себя раньше вел
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О. Це не дослідна трасса «Hyperloop» Омеляна у Дніпрі, на які міжнародний консорціум виділив якісь жалюгідні центи....
А 10 мільярдів... На цій справі можна підняти серьйозні дєньгі.
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зачем выбрасывать деньги на ветер..., вон дыру в Пенсионном фонде лучше залатать...
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Так децентралізація ж. Самі собі побудують. Бугаєв мріє відпиляти собі кілька мільйонів з дороги.
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В Луганську розтягнули прапор линери довжиною в 35 метрів. Ось вони нехай і штовхають вагони через поля. Їх там багато
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На хрена????

Или зебобики ищут возможность распила денежек???
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и шо будет? у вас неокупированный изюм уже почти отрезан жд сообщением с харьковом, какой луганск?? тип из друзей гиперлупа стопудово
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"...отделенной в результате конфликта на Донбассе." Для того, чтобы соединить железной дорогой оккупированный Луганск с Украиной, необходимо 10 млрд грн, - "Укрзализныця" - Цензор.НЕТ 5290

Зебил, это Вася подрался с Федей на Донбассе? Этому "конфликту" (как оккупации части Донбасса парашей) дано чёткое определение в Законе Украины.
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Давно нужно было ветку на Старобельск через Белокуракино бросить, сейчас часть ж/дороги на контролируемой нами территории не имеет связи УЗ, только через рф. Автор или не дружит с географией или вообще не понятно, о чем он хотел сказать. Север Луганской обл. контролируйтся нашей центральной властью. А соединять Луганск с УЗ, нах нужно(пока что).
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Железнодорожный путь нужен. Так сепары будут заезжать нашим воинам прямо в тыл. Это очень удобно.
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яжели ордло хочет возврвта в Украину должно отстроить пути,по которым будет возвращатся..
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Молодцы. Давно пора, нам надо сшивать страну, там ведь все-таки наши люди, такие же украинцы, как и мы. Только нужно будет отодвинуть позиции ВСУ подальше от железнодорожных путей, потому что когда сепары будут их обстреливать, то могут по-неосторожности повредить рельсы. А нам потом придется тратить деньги из бюджета на восстановление! Для того, чтобы соединить железной дорогой оккупированный Луганск с Украиной, необходимо 10 млрд грн, - "Укрзализныця" - Цензор.НЕТ 428
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Логично. Можно уже сейчас смету составить из расчета ремонта1м поврежденного пути = 100 000грн.
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Нога відмерла і навіть відрізана. Але живому тілу вкололи якусь фігню під назвою "Мінськ-2" і тіло почало цю напівзгнившу і вже смердячу кінцівку пришивати назад до тіла.
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"Для того, чтобы соединить железной дорогой Луганск с Украиной, необходимо 10 млрд грн, - "Укрзализныця"

Выглядит так, вроде Луганск - это не Украина, а планета! Тем более это видно по сумме денег, которую указали. И вообще... почему вдруг решили, что в Луганске ТОЖЕ этого хотят. Для того, щоб з'єднати залізницею Луганськ з Україною, необхідно 10 млрд грн, - "Укрзалізниця" - Цензор.НЕТ 8530
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Какое нафиг сообщение?? - Отрезать и построить стену!
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Ну а як ви хотіли? Сьогодні вони переможці, ми винні їм все, пенсії, мости, дороги, відбудова лугандону. Зе-команда здає нас швидкими темпами.
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