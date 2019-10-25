 У Києві вистачає вакцин від дифтерії, - КМДА

Про це на брифінгу заявив начальник відділу первинної медико-санітарної допомоги департаменту Василь Животенюк, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, в Києві на сьогодні є близько 120 тис. доз вакцини від дифтерії.

"За середнього використання 10-12 тис. доз на місяць у нас запас на рік. Не було випадків, щоб бракувало вакцин", - зазначив Животенюк.

Він також зазначив, що в Києві середній показник вакцинації проти дифтерії становить 77% за контрольного показника 72%.

"Діти до одного року - 86%, до 6 і до 16 років - по 72%. Найнижчий показник - це ревакцинація кожні 10 років - там становить 49%", - додав він.

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