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Все про:вакцина (157) КМДА (725) дифтерія (15)

 У Києві вистачає вакцин від дифтерії, - КМДА

У Департаменті охорони здоров'я КМДА заявили, що в Києві на сьогодні достатньо вакцин від дифтерії.

Про це на брифінгу заявив начальник відділу первинної медико-санітарної допомоги департаменту Василь Животенюк, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, в Києві на сьогодні є близько 120 тис. доз вакцини від дифтерії.

"За середнього використання 10-12 тис. доз на місяць у нас запас на рік. Не було випадків, щоб бракувало вакцин", - зазначив Животенюк.

Він також зазначив, що в Києві середній показник вакцинації проти дифтерії становить 77% за контрольного показника 72%.

"Діти до одного року - 86%, до 6 і до 16 років - по 72%. Найнижчий показник - це ревакцинація кожні 10 років - там становить 49%", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні є 192 флакони протидифтерійної сироватки. Нова партія очікується в грудні, - МОЗ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155958
 
 
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Вакцина не сыворотка, 192 флакона. 96 больных можно спасти на всю страну.
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ВОПРОС К ФОРУМЧАНАМ.
- У меня пропала функция "оценка" поста. Кто знает причину и, как исправить? Заранее благодарен.

ЗеДебилам, парашникам и прочим, им подобным, просьба не беспокоиться по этому поводу и не перевозбуждаться.
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У Києві достатньо вакцин від дифтерії. Кохаймося!
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