 Суд відпустив під особисте зобов'язання обвинуваченого у справі про штурм Майдану ексглаву УСБУ Щеголєва

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала журналістка Ольга Худецька, передає Цензор.НЕТ

"Щойно під особисте зобов'язання відпустили Щеголєва, керівника київського управління СБУ часів Майдану, якого слідство обвинуватило у керуванні операцією в ніч з 18 на 19 лютого (в т.ч. в Будинку профспілок). З 2014 перебував у СІЗО. Як і у випадку з беркутівцем Тамтурою, який є обвинуваченим у справі про розстріл на Інститутській, крайні місяці Щеголєву поступово пом’якшували запобіжні заходи", - розповіла вона.

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Нагадаємо, 26 червня 2019 року суд змінив запобіжний захід Щеголєву на цілодобовий домашній арешт. Олександра Щеголєва обвинувачують в організації і здійсненні силового штурму протестувальників на Майдані шляхом проведення антитерористичної операції, в тому числі її силової фази в Будинку профспілок. Щеголєв був узятий під варту 20 серпня 2015 року.