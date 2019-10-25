 Суд відпустив під особисте зобов'язання обвинуваченого у справі про штурм Майдану ексглаву УСБУ Щеголєва

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала журналістка Ольга Худецька, передає Цензор.НЕТ
"Щойно під особисте зобов'язання відпустили Щеголєва, керівника київського управління СБУ часів Майдану, якого слідство обвинуватило у керуванні операцією в ніч з 18 на 19 лютого (в т.ч. в Будинку профспілок). З 2014 перебував у СІЗО. Як і у випадку з беркутівцем Тамтурою, який є обвинуваченим у справі про розстріл на Інститутській, крайні місяці Щеголєву поступово пом’якшували запобіжні заходи", - розповіла вона.
Нагадаємо, 26 червня 2019 року суд змінив запобіжний захід Щеголєву на цілодобовий домашній арешт. Олександра Щеголєва обвинувачують в організації і здійсненні силового штурму протестувальників на Майдані шляхом проведення антитерористичної операції, в тому числі її силової фази в Будинку профспілок. Щеголєв був узятий під варту 20 серпня 2015 року.
А ничего, что Янукович просил Путена ввести расейские войска на территорию Украины?
Опубликован текст обращения Януковича к Путину от О ВВЕДЕНИИ ВОЙСК РФ В УКРАИНУ
В заявлении на имя президента России Владимира Путина от 1 марта 2014 года беглый украинский экс-президент Виктор Янукович обращается с просьбой "ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ для восстановления законности
https://gordonua.com/news/war/opublikovan-tekst-obrashcheniya-yanukovicha-k-putinu-o-vvedenii-voysk-v-ukrainu-234451.html
После этого сажать надо уже самого Рябошапку как пособника!
ОБРАЩЕНИЕ. Подпишите ПЕТИЦИЮ !
Президент України має осудити звернення конгресменів-демократів, які вимагають внести ОЗСП "Азов" до списку терористичних організацій
https://ru.bellingcat.com/novosti/ukraine/2019/10/14/hardcore-russian-nazis-in-kyiv/
у мене петиція стосується не Білецького а полку Азов, диванному воїну зрозуміло?
https://ru.bellingcat.com/novosti/ukraine/2019/10/14/hardcore-russian-nazis-in-kyiv/
Если в какой-то организации появляются отдельные подонки, то их и судят, а не розганяют всю организацию.
В Азове были и есть герои, а были и отдельные уроды.
Можно подробнее?
Мамка строго спрашивает Вовика с диагнозом "ЗеДебил" - кто всрався?
- Петрик, - отвечает Вовик с диагнозом "ЗеДебил".
неодмінно виплатіть компенсацію узніки совєсті(((
так і янека виправдають в апеляційному суді а верховний суд поновить на посаді(
зе-презедент буде по парних числах рулити а янек по непарних
Справа проти гройсмана
Справа проти Порошенка
Проти Парубія
Проти Турчинова.
А де: медведчук, бойко, шуфрича, єфремов, Ахметов, льовочкін, портнов, де всі риги? І хіба ж це не реванш?!
И наказать виновных.
НЕБЕСНАЯ СОТНЯ - жертвы.
Соглашение об урегулировании политического кризиса подписали президент Украины Виктор Янукович и лидеры оппозиции Виталий Кличко, Арсений Яценюк и Олег Тягнибок.
Монополия на применение насилия принадлежит государству.
У граждан есть право на мирный протест.
Нужно узнать, когда и кто превратил мирный протест в немирный.
До сих пор расследовать это дело было политически не выгодно.
Посмотрим, что будет дальше.
Зеленский не может выйти и сказать, это мое решение, тем самым он признает что судебная система контролируется с ОП, но де факто это так и есть. Ну хотя бы намекнул, шо придется принимать непопулярные решения что бы вернуть своих, не знаю, это все очень сложно, такие решения сложно принимать.
Коментарі зайві, достатньо подивитися на реверс медалі (20.02.14)....
Российские оккупанты "возвратили" Крым 20.02.14
Инаугурация Порошенко состоялась 07.06.14
Опубликован текст обращения Януковича к Путину от О ВВЕДЕНИИ ВОЙСК РФ В УКРАИНУ
В заявлении на имя президента России Владимира Путина от 1 марта 2014 года беглый украинский экс-президент Виктор Янукович обращается с просьбой "ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ для восстановления законности
https://gordonua.com/news/war/opublikovan-tekst-obrashcheniya-yanukovicha-k-putinu-o-vvedenii-voysk-v-ukrainu-234451.html