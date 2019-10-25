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 Політика України
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Все про:Євромайдан (582) Щеголєв (14)

 Суд відпустив під особисте зобов'язання обвинуваченого у справі про штурм Майдану ексглаву УСБУ Щеголєва

Суд відпустив під особисте зобов'язання колишнього главу Головного управління СБУ в Києві та Київській області Олександра Щеголєва, обвинуваченого у справі про штурм Майдану.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала журналістка Ольга Худецька, передає Цензор.НЕТ

"Щойно під особисте зобов'язання відпустили Щеголєва, керівника київського управління СБУ часів Майдану, якого слідство обвинуватило у керуванні операцією в ніч з 18 на 19 лютого (в т.ч. в Будинку профспілок). З 2014 перебував у СІЗО. Як і у випадку з беркутівцем Тамтурою, який є обвинуваченим у справі про розстріл на Інститутській, крайні місяці Щеголєву поступово пом’якшували запобіжні заходи", - розповіла вона.

Також читайте: Екс-глава УСБУ в м.Києві Щеголєв відмовився давати свідчення у справі про держзраду Януковича

Суд відпустив під особисте зобовязання обвинуваченого у справі про штурм Майдану ексглаву УСБУ Щеголєва 01

Суд відпустив під особисте зобовязання обвинуваченого у справі про штурм Майдану ексглаву УСБУ Щеголєва 02

Нагадаємо, 26 червня 2019 року суд змінив запобіжний захід Щеголєву на цілодобовий домашній арешт. Олександра Щеголєва обвинувачують в організації і здійсненні силового штурму протестувальників на Майдані шляхом проведення антитерористичної операції, в тому числі її силової фази в Будинку профспілок. Щеголєв був узятий під варту 20 серпня 2015 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155955
 
 
 Топ коментарі
 
Цікаво виходить: Щеглову домашній арешт, Пашинському 2 місяці без права застави
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Ждем возвращения Януковича...
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Рябошапка совсем уже е..нулся?
А ничего, что Янукович просил Путена ввести расейские войска на территорию Украины?

Опубликован текст обращения Януковича к Путину от О ВВЕДЕНИИ ВОЙСК РФ В УКРАИНУ
В заявлении на имя президента России Владимира Путина от 1 марта 2014 года беглый украинский экс-президент Виктор Янукович обращается с просьбой "ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ для восстановления законности
https://gordonua.com/news/war/opublikovan-tekst-obrashcheniya-yanukovicha-k-putinu-o-vvedenii-voysk-v-ukrainu-234451.html
После этого сажать надо уже самого Рябошапку как пособника!


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Азов Азову рознь. Пока рядом с настоящими патриотами будут такие козлы, как рашенский нацбол Билецкий и его ближайшее окружение, к Азову будут возникать постоянные вопросы. От Азова надо гнать сраной метлой Авакова, Беню и их нацщенков. Тогда и вопросов не будет.

https://ru.bellingcat.com/novosti/ukraine/2019/10/14/hardcore-russian-nazis-in-kyiv/
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нацболы лимонова воевали с другой стороны каждый свой выбор сделал в 2014году.
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Враг моего врага далеко-далеко не мой друг. По ним тюрьма или минимум депортация плачет.
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я вижу тебя в каждой ветке срешь на Билецкого он тебя конкретно обидел или ты лахтинский тролль?
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Не хочу чтобы такое рашенское дерьмо указывало, как нам тут жить. Еще раз повторю - когда Боцман убивал других добровольцев - он это делал для блага Украины?
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И когда Боцман убивал других добровольцев - он это делал для блага Украины?
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я знаю двух боцманов горловского и одеского,это кто?
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Нагштаба и ближайший сподвижник Билецкого - Сергей Коротких с погонялом "Боцман".
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Пресуху вдовы начальника юридической службы Азова Ярослава Бабича и других добровольцев сам найдешь и посмотришь, а потом будешь задавать бестолковые вопросы. Если еще останутся.
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конкретно кого він вбив?
у мене петиція стосується не Білецького а полку Азов, диванному воїну зрозуміло?
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Повторяю для непонятливого еще раз - Азов Азову рознь. Пока рядом с настоящими патриотами будут такие козлы, как рашенский нацбол Билецкий и его ближайшее окружение, к Азову будут возникать постоянные вопросы. От Азова надо гнать сраной метлой Авакова, Беню и их нацщенков. Тогда и вопросов не будет.

https://ru.bellingcat.com/novosti/ukraine/2019/10/14/hardcore-russian-nazis-in-kyiv/
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так ти петицію підписав чи поки "не відігнали" підписувати не будеш?
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За рашенских гондонов и убийц украинских патриотов-добровольцев я подписываться не буду. Вопросы есть?
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Вопросов до слепых дебилов тем более.
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Так судить надо отдельных лиц , а не весь Азов!
Если в какой-то организации появляются отдельные подонки, то их и судят, а не розганяют всю организацию.
В Азове были и есть герои, а были и отдельные уроды.
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сразу позле возвращения приватбанка бабломойскому и облвала гривны до 100
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Все с вами давно понятно! Ничего, еще будет УКРАИНСКАЯ ВЛАСТЬ и воздаст украинским холуям московского узурпатора за все!
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Цікаво виходить: Щеглову домашній арешт, Пашинському 2 місяці без права застави
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Кто больший враг и кого больше зеленые власти боятся. Вон за госизмену присудили 3,4 млн. грн залога !!!
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Пашинский ****,вреда в разы больше наделал чем этот перец.
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Я не кажу що Пашинський святий. Але він повинен сісти за корупцію, там дійсно нема де проби ставити. А так дві справи: дії, які призвели до поранення ******** - арешт; дії, які призвели до загибелі людей - особисте зобовязання
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И что наделал Пашинский? Что ему вменяют?
Можно подробнее?
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шо за "крайні місяці"??? Яка то курьва таке строче???
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То строче забобонне дурило, яке боїться слова "останній"
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Суд отпустил под личное обязательство обвиняемого по делу о штурме Майдана/ Убийца 29 украинцев Кирсанов вышел на свободу/"Я финансирую сепаратистов и говорю об этом открыто", - выпущенный из СИЗО Ефремов. /Подозреваемого в организации убийства Сармата Сигиду выпустили под домашний арест/ Снайпера "Омеги" Хмеля, подозреваемого в убийстве на Майдане Александра Храпаченко, отпустили из-под стражи /Суд освободил из-под стражи подозреваемого в госизмене экс-военного Ракушина. / Апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство /Мариупольский суд отпустил домой террористов "ДНР" Джумаева и Костенюка/Суд оправдал харьковскую сепаратистку Сиренко/Зато "Чорнодубравскому и Бахчевану, подозреваемым в осквернение могилы цадика Нахмана, продлили арест".
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"Счастливого" пути в Расеюшку. Твоё место правда ву параши, но при этой власти тебя отпустили в Парашу. Разница огромная. Да, ЗеДебилы?
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поясніть будь ласка чому потужно реформовані та незалежні суди ім п поросьонко регулярно відпускають сепарів та злочинців?
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А кто мешает Монике, реформировать суды? Кто? Чего он неделю сидит в Японии? За какие деньги он там сидит?
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так реформа запущена верховный суд негодує від корита відривають
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По хате распространяется смрад дерьма.
Мамка строго спрашивает Вовика с диагнозом "ЗеДебил" - кто всрався?
- Петрик, - отвечает Вовик с диагнозом "ЗеДебил".
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Доброе утро, Вовчик. "Клятого" Петруччо уже нет более полугода. БОЛЕЕ ШЕСТИ МНСЯЦЕВ! НЕТ ЕГО. НЕТУ!!!! А он вам всё в штаны наваливает. Суд відпустив під особисте зобов'язання обвинуваченого у справі про штурм Майдану ексглаву УСБУ Щеголєва - Цензор.НЕТ 2163
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дятел... Починали з верхньої ланки - пройшов реформування лише Верховний суд, який зараз поперек горла сторчить шмаркліной владі, імені портнова-Коломойського, й вони його збираються переформувати під себе...
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Суд відпустив під особисте зобов'язання обвинуваченого у справі про штурм Майдану ексглаву УСБУ Щеголєва
неодмінно виплатіть компенсацію узніки совєсті(((
так і янека виправдають в апеляційному суді а верховний суд поновить на посаді(
зе-презедент буде по парних числах рулити а янек по непарних
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Тільки й читаємо:
Справа проти гройсмана
Справа проти Порошенка
Проти Парубія
Проти Турчинова.
А де: медведчук, бойко, шуфрича, єфремов, Ахметов, льовочкін, портнов, де всі риги? І хіба ж це не реванш?!
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А то справы булы Порошенка, а теперь, ты прав, Гроси, Барыги, Парубийка, Турка. Хотя реванш и их может быть. НЕ СПЕШИ, Вася. Барыга не посадил, возможно и ЗЕ не посадит.
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особисто до мене які у вас виникли претензії?
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А ммудачук и к0 это все свои близкие по духу люди
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Все идет к тому, что зеБЕНИНЫ слуги хотят перевернуть понятия о Майдане! Скоро НЕБЕСНАЯ СОТНЯ, станет врагами, а беркутовцы патриотами!
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Нужно узнать, кому это было выгодно.
И наказать виновных.
НЕБЕСНАЯ СОТНЯ - жертвы.
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Что бы пролилась кровь после подписания Соглашения 21-го февраля.
Соглашение об урегулировании политического кризиса подписали президент Украины Виктор Янукович и лидеры оппозиции Виталий Кличко, Арсений Яценюк и Олег Тягнибок.
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А команду беркуту стрелять по людям кто давал? И чего сбежали с Украины овощь и вся его гопкомпания?
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Давай без пафоса.
Монополия на применение насилия принадлежит государству.
У граждан есть право на мирный протест.
Нужно узнать, когда и кто превратил мирный протест в немирный.
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вигідно було тим, хто намагається повернути Україну до плятської імперії фєдєрастів, хто окупував Крим, захопив частину донбасу, а раніше захопив частини Грузії, Молдови, підтримує конфликти у Сирії, Карабахє й так далі... невже через п'ять років війни ще потрібно комусь це пояснювати???
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Вот, пусть следствие и разберется.
До сих пор расследовать это дело было политически не выгодно.
Посмотрим, что будет дальше.
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Чиє слідство??? Манкуртів - цапових лизунів??? Що означає «було політично не вигідно»??? Це тобі путєн так сказав??? Знаєш коли закінчилось слідство стосовно штурму телецентру у Вільнюсі, у 1991 році??? Погуглі...
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Тебя правда не устроит. У тебя своя правда.
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Да это в рамках очередного обмена, судя по всему по запросу\требованию кремля, тот же процесс мы уже наблюдали перед первой волной обмена, обмен конечно важно, но эти люди прямо отдавали приказы расстреливать и убивать, они знают все, с какой крыши, кто стрелял и чьи снайпера и спецназовцы работали в Киеве, отпускать их значит похерить вообще понятие правосудия, а когда понятие правосудия не работает, появляются майданы, надеюсь после обмена он сдохнет подавившись рошеновской мармеладкой, ублюдок.
Зеленский не может выйти и сказать, это мое решение, тем самым он признает что судебная система контролируется с ОП, но де факто это так и есть. Ну хотя бы намекнул, шо придется принимать непопулярные решения что бы вернуть своих, не знаю, это все очень сложно, такие решения сложно принимать.
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Wolf Larsen 95a6ff16 - "Что бы пролилась кровь после подписания Соглашения 21-го февраля. Соглашение об урегулировании политического кризиса......"

Коментарі зайві, достатньо подивитися на реверс медалі (20.02.14)....

Суд відпустив під особисте зобов'язання обвинуваченого у справі про штурм Майдану ексглаву УСБУ Щеголєва - Цензор.НЕТ 4594
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На всякий случай напоминаю

Российские оккупанты "возвратили" Крым 20.02.14


Инаугурация Порошенко состоялась 07.06.14
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Ага и компенсацию как Штепе не забудте. С 2015 г. в СИЗО, да уже давно должен был сидеть по приговору. А так, что прокуратура, что суды - саботажники.
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******...ці шмарклі , не криючись, формують команду українофобів, відпускаючи терористів, бандюків, вбивць наших героїв...Натомість риють постійно під Пороха, бо він і його команда єдині, хто протистоїть здачі України мордорівському хану-х*йлу і не тільки всередині держави, а й на міжнародному рівні, бо за кордоном(на відміну наших зачморених плюсами) поважають особистіть Пороха, як талановитого політика міжнародного рівня! Як би жахливо це не звучало, але зараз силовики полюють не на злочинців, а на патріотів!
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щомісяця на галабародьку з наших кишень витягають 78 мільонів грн. Його візит в США обійшовся нам в 7 млн 300 тисяч грн...Тепер воно шикуж в Японії за наші кошти...Чекаємо фоточок з різних історичних місць ...А в цей час ДБР риє на Пороха про його відпочинок за власні кошти... бо вже немає риторики про "заробляє на крові" та іншої зєлєногнійної маячні, якою готували лохторат галабародки...залишилося перевіряти особисті статки п'ятого президента...вилупки...напевно, бєня лютує...а сворі шестірок перепадає на горіхи від сірого кардинала, бо він аж сцицця від ненависті на Пороха, що відлучив його разом з Гонтарєвої від дармового корита Привату, де ця бородата бабушка грабува українців роками...А наші судді "не знаходять складу злочину", бо коломойша засцяв їм очі грошима та погрозами
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Кто забыл напоминаю!
Опубликован текст обращения Януковича к Путину от О ВВЕДЕНИИ ВОЙСК РФ В УКРАИНУ
В заявлении на имя президента России Владимира Путина от 1 марта 2014 года беглый украинский экс-президент Виктор Янукович обращается с просьбой "ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ для восстановления законности
https://gordonua.com/news/war/opublikovan-tekst-obrashcheniya-yanukovicha-k-putinu-o-vvedenii-voysk-v-ukrainu-234451.html
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