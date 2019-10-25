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Все про:озброєння (1151) Міноборони (2876) розвідка (1481)

 Окупаційні війська РФ маскують танки, САУ та інше важке озброєння поблизу лінії зіткнення, - розвідка

Окупаційні війська РФ продовжують утримувати танки, САУ та інше важке озброєння поблизу лінії зіткнення, маскуючи їх від спостерігачів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

За даними української розвідки, командування російсько-окупаційних військ продовжує використовувати тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях як полігон для відпрацювання тактики дій в умовах інтенсивного застосування безпілотних літальних апаратів, зокрема щодо маскування та прихованого переміщення бронетехніки.

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"В окремих районах поблизу лінії зіткнення окупанти продовжують, у порушення Мінських домовленостей, приховано утримувати танки, самохідні артилерійські установки та інше важке озброєння. При цьому, аби не допустити виявлення замаскованих об’єктів, здійснюють постійне спостереження місцевості з використанням власних безпілотних літальних апаратів", - йдеться в повідомленні ГУР.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155953
 
 
 Топ коментарі
 
не верю,Презеденте говорит, что у нас МИР
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Маскируют...Тяжело наверное. Это же не перо и не волына ))
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когда кремлевский карлик у"с"покоится
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А модер вже прибирає фотожаби з цим блазнем... Оккупационные войска РФ маскируют танки, САУ и другое тяжелое вооружение вблизи линии соприкосновения, - разведка - Цензор.НЕТ 5593
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Маскируют...Тяжело наверное. Это же не перо и не волына ))
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Оно наоборот на вяличии сейчас ещё больше,хочет строить военные базы уже в Африке,и кичится что в Сирии прогнали сша,и теперь миротворцы они и еслибы не раша сирии не было это слова пуйла
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Все усилия направлены окупагтами на выполнения условий штаймайера и украинское правительство видя это делает все чтоб впихнуть условия через колено
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А мы войска отведем до Днепра, и они не смогут в нас стрелять, и будет мир, пукин, моника и сваты с 95 кварталом.
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Не памагет апосранаму никакая маскирофка, масхов ни хватит.
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Донбасс - почти сплошная промзона местами , там столько крьітьіх ангаров , что можно легко рассредоточить и спрятать огромное количество бронированной техники и артиллерии. Что и делают.
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Это была мантра порохоботов, теперь обратно появилась видать новой придумать не смогли
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Готуються до мирного волевиявлення
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