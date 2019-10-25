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 Суспільство
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 Кабмін ніяк не реагує на те, що 6 млн українців найближчими тижнями можуть залишитися без світла, - профспілки

Профспілка працівників енергетики та електротехнічної промисловості України на початку вересня звернувся до прем'єр-міністра України Олексія Гончарука із закликом терміново вжити заходів щодо припинення блокування рахунків енергетичних компаній "Луганське енергетичне об'єднання", ДТЕК ПЕМ "Енерговугілля", ДТЕК "Донецькі електричні мережі" державним підприємством "Енерговугілля".

Однак на сьогодні відповіді так і не отримали. Про це повідомив заступник глави ЦК "Укрелектропрофспiлки" Олександр Давиденко, передають Українські новини.

За його словами такі ж листи були направлені президенту України Володимиру Зеленському, Міністру енергетики та охорони довкілля Олексію Оржелю, Міністру юстиції Денису Малюську, а також секретарю РНБО Олександру Данилюку (обіймав посаду до 30 вересня 2019 р.). Однак на сьогодні жодна з гілок влади не відреагувала на звернення і не виправила ситуацію.

У листі від 12 вересня, що є в розпорядженні редакції, керівництво "Укрелектропрофсоюзу" закликає Прем'єр-міністра Гончарука терміново втрутитися в ситуацію, оскільки, на думку найбільшої профспілки галузі, дії ДП "Енергоринок" призведуть до катастрофічних наслідків для Донецької та Луганської областей.

"Ми стурбовані ситуацією, яка склалася зі співробітниками енергетичних підприємств в прифронтовій зоні. Трьом компаніям (Луганське енергетичне об'єднання, ДТЕК ПЕМ "Енерговугілля" і ДТЕК "Донецькі електромережі"). ДП "Енергоринок" через Державну виконавчу службу Мін'юсту заарештувало рахунки і майно компаній. Через це 6 млн жителів Донецької і Луганської областей можуть опинитися без світла. Ситуація створює загрозу масових звільнень через невиплату зарплати", - повідомляється в листі "Укренерго".

На думку профспілок, така ситуація склалася через державну політику в 2014-2018 рр., коли держава через рішення Кабміну і РНБО примушувала підприємства поставляти електроенергію на окуповані території, при цьому не передбачивши будь-якого механізму компенсації спожитої на НКТ електроенергії. Через ці дії влади, компанії, що працюють на території Луганської та Донецької областей, накопичили близько 10 млрд грн боргів перед ДП "Енергоринок".

У листі також ідеться про те, що без електропостачання тільки в Донецькій області можуть залишитися 3,5 млн осіб, тисячі об'єктів інфраструктури, зокрема щонайменше 200 лікарень, 200 військових об'єктів - блокпостів, пропускних пунктів і військових частин, МНС і МВС. Крім того, понад 5000 енергетиків можуть залишитися без роботи.

"Ми зверталися і в Кабмін, і до Президента, і в РНБО, але відповіді ні від кого ми так і не отримали. Це викликає дуже велике занепокоєння, тому що зазвичай на наші звернення відповіді є, але конкретно на це більш ніж за місяць ніхто так і не відреагував. На жаль, і зрушень до вирішення питання за місяць не сталося, - каже Олександр Давиденко - заступник голови "Укрелектропофсоюзу". - Не так давно Кабінет міністрів зобов'язав "Нафтогаз" не враховувати борги споживачів, але по енергетичних підприємствах такого рішення досі немає. При цьому на початку осені виконавча служба заарештувала рахунки підприємств ВСР у Донецькій і Луганській областях. І тепер співробітники можуть залишитися без зарплати і без роботи, а регіони без світла".

Як раніше повідомлялося, координатор Центру "Дiй - Краматорськ" Андрій Романенко наприкінці серпня заявив про те, що Донецька область може залишитися без води через дії ДП "Енергоринок".

Також на початку серпня експерт центру енергетичних досліджень Юрій Корольчук заявляв, що відключення електроенергії в шахті Південнодонбаська, що також входить у пул проблемних споживачів ПЕМ-"Енерговугілля", може призвести до екологічної катастрофи, але керівництво нічого не робить.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155951
 
 
 Топ коментарі
 
Думбасів забіжають? А за кого вони голосували? Кабмин никак не реагирует на то, что 6 млн украинцев в ближайшие недели могут остаться без света, – профсоюзы - Цензор.НЕТ 5934
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Так ведь эпоха бiдностi закончилась ! Для того Пороха и снесли чтобы накормить пятью хлебалами миллионы страждущих !
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Ну в кабмине электричество ведь есть.

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Єссєссна. Якщо Гончарук катається на самокаті, то є.
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Напевне у Кабміні Свєт не бракує. А професіоналізму і відповідальності натомість нема.
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Есть старый бородатый анекдот.
Краткое содержание: если получил генеральские погоны, мозги не нужны.
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К ахметке с челобитной топайте. Пусть долги погасит.
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Думбасів забіжають? А за кого вони голосували? Кабмин никак не реагирует на то, что 6 млн украинцев в ближайшие недели могут остаться без света, – профсоюзы - Цензор.НЕТ 5934
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За Зе за кого Кабмін ніяк не реагує на те, що 6 млн українців найближчими тижнями можуть залишитися без світла, - профспілки - Цензор.НЕТ 5368 лугондоны и думбасяры со светом будут у них линий ЛЭП еще с 15 года с пораши
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сепарам свет бесплатно давали))) ну молодцы скрепно и правильно, ***** заплатит.
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По перше їм не цікаво, по друге не вміють. І взагалі вони обиралися, щоб веселитися, а не працювати.
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Гончарук, пора "доставать деньги из-под подушки"!!! Покажи пример, вместе с "Блазнем" и "блазенятами"...... Иначе люди будут греться на улицах - у костров из горящих покрышек.......

"Баста, карапузики! Кончилися танцы!.......".
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Уявіть, Зеленський все їзде, всюди інвестиції шукає безуспішно. А тут з Японії приїхав - Гончарук інвестиції в подушках пенсіонерів знайшов. Лишилось продати подушки - і гроші інвестувати у щось.. Наприклад у виробництво подушок.
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Может позеленение в мозгах развеется ?
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Так у них заранее готов ответ - "Пэдра виноват".
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По мнению профсоюзов, такая ситуация сложилась из-за государственной политики в 2014-2018 г.г., когда государство через решения Кабмина и СНБО принуждали предприятия поставлять электроэнергию на оккупированные территории, при этом не предусмотрев какого-либо механизма компенсации потребленной на НКТ электроэнергии. Из-за этих действий власти, компании, работающие на территории Луганской и Донецкой областей накопили около 10 млрд грн долговИсточник: https://censor.net.ua/n3155951

Вот и требуйте с Яценюха, Гроси и пастора, по их приказу снабжали халявной электроэнергией террористов ЛДНР.
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А вот то и делает, долги накоплены именно при нем.
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Так ведь эпоха бiдностi закончилась ! Для того Пороха и снесли чтобы накормить пятью хлебалами миллионы страждущих !
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"Луганское энергетическое объединение", ДТЭК ПЭС Энергоуголь, ДТЭК Донецкие электрические сети государственным предприятием "Энергоуголь"...
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Они просто уверены, что хуже не будет. А "6 млн украинцев" пусть думают также! Не стоит менять мнение, а то мендель нападьот!
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Налогоплательщики Украины! - придется раскошелиться!!!))))
Кушайте социализм, социал-демократию, "соціальну державу" не обляпайтесь)))
Радуйтесь, что в Украине колхоз... Вы ж правового, конкурентного рынка не хотите)))
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ДТЭК киздуны ещё те.
Они год назад подали в суд на компенсацию 713,6 млн грн. И их иск был удовлетворён полностью (постановления НКРЭКУ №914 и №915 от 28 августа). Т.е. вопрос о компенсации поставленной энергии был закрыт год назад.
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Гончарук, подари им самокат. И копию своего диплома негосударственного образца. Так и скажи: "вы что, не видите ? тут же специальность указана: деревенский дурачок. Какие ко мне могут быть претензии ?"
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Да уж куда ему до Гроси который поставлял бесплатно электроэнергию террористм.
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Там живут граждане Украины, если ты не в курсе. По "минску".
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Стесняюсь спросить - 6 млн. чел. - это вместе с "рэспубликами"?
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не Кабмін ніяк не реагує на те, що 6 млн українців найближчими тижнями можуть залишитися без світла, - профспілки - Цензор.НЕТ 7159 окупанты как раз и будут со светом их это не коснется
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Залишаться без світу? Якого? Сонячного? Кабмін ніяк не реагує на те, що 6 млн українців найближчими тижнями можуть залишитися без світла, - профспілки - Цензор.НЕТ 137
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https://dtek.com/investors_and_partners/asset/pes-energoygol/

Там есть немного информации кто конченый бенефициар, баланс и еще немного.
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когда бл@дь, тарифы на свет повышали в разы, "профсоюзы" сопели в тряпочку - всполошились, когда у ахметова "кэш" заблокировали!
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********* палички є,для видобутку електрики.
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я в захваті!
кохна хвилина без освітлення наближує нас до державного перевороту
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А вы уверены,що бабки с ОРДЛО не поступали на счета казначейства Украины куме?
-Так.Бо вони поступали на оффшорные счета уважаемых людей,яки разраховують,що их схему оплатит Украина из бюджета
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