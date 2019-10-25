 Кабмін ніяк не реагує на те, що 6 млн українців найближчими тижнями можуть залишитися без світла, - профспілки

Однак на сьогодні відповіді так і не отримали. Про це повідомив заступник глави ЦК "Укрелектропрофспiлки" Олександр Давиденко, передають Українські новини.

За його словами такі ж листи були направлені президенту України Володимиру Зеленському, Міністру енергетики та охорони довкілля Олексію Оржелю, Міністру юстиції Денису Малюську, а також секретарю РНБО Олександру Данилюку (обіймав посаду до 30 вересня 2019 р.). Однак на сьогодні жодна з гілок влади не відреагувала на звернення і не виправила ситуацію.

У листі від 12 вересня, що є в розпорядженні редакції, керівництво "Укрелектропрофсоюзу" закликає Прем'єр-міністра Гончарука терміново втрутитися в ситуацію, оскільки, на думку найбільшої профспілки галузі, дії ДП "Енергоринок" призведуть до катастрофічних наслідків для Донецької та Луганської областей.

"Ми стурбовані ситуацією, яка склалася зі співробітниками енергетичних підприємств в прифронтовій зоні. Трьом компаніям (Луганське енергетичне об'єднання, ДТЕК ПЕМ "Енерговугілля" і ДТЕК "Донецькі електромережі"). ДП "Енергоринок" через Державну виконавчу службу Мін'юсту заарештувало рахунки і майно компаній. Через це 6 млн жителів Донецької і Луганської областей можуть опинитися без світла. Ситуація створює загрозу масових звільнень через невиплату зарплати", - повідомляється в листі "Укренерго".

На думку профспілок, така ситуація склалася через державну політику в 2014-2018 рр., коли держава через рішення Кабміну і РНБО примушувала підприємства поставляти електроенергію на окуповані території, при цьому не передбачивши будь-якого механізму компенсації спожитої на НКТ електроенергії. Через ці дії влади, компанії, що працюють на території Луганської та Донецької областей, накопичили близько 10 млрд грн боргів перед ДП "Енергоринок".

У листі також ідеться про те, що без електропостачання тільки в Донецькій області можуть залишитися 3,5 млн осіб, тисячі об'єктів інфраструктури, зокрема щонайменше 200 лікарень, 200 військових об'єктів - блокпостів, пропускних пунктів і військових частин, МНС і МВС. Крім того, понад 5000 енергетиків можуть залишитися без роботи.

"Ми зверталися і в Кабмін, і до Президента, і в РНБО, але відповіді ні від кого ми так і не отримали. Це викликає дуже велике занепокоєння, тому що зазвичай на наші звернення відповіді є, але конкретно на це більш ніж за місяць ніхто так і не відреагував. На жаль, і зрушень до вирішення питання за місяць не сталося, - каже Олександр Давиденко - заступник голови "Укрелектропофсоюзу". - Не так давно Кабінет міністрів зобов'язав "Нафтогаз" не враховувати борги споживачів, але по енергетичних підприємствах такого рішення досі немає. При цьому на початку осені виконавча служба заарештувала рахунки підприємств ВСР у Донецькій і Луганській областях. І тепер співробітники можуть залишитися без зарплати і без роботи, а регіони без світла".

Як раніше повідомлялося, координатор Центру "Дiй - Краматорськ" Андрій Романенко наприкінці серпня заявив про те, що Донецька область може залишитися без води через дії ДП "Енергоринок".

Також на початку серпня експерт центру енергетичних досліджень Юрій Корольчук заявляв, що відключення електроенергії в шахті Південнодонбаська, що також входить у пул проблемних споживачів ПЕМ-"Енерговугілля", може призвести до екологічної катастрофи, але керівництво нічого не робить.