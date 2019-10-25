EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Події, Суспільство
  2211  18
Все про:окупація (2131) Донбас (13405) Казанський Денис (136)

 Суд окупантів визнав невинним сина "народного мера" Антрацита Андрієнка, який збив насмерть школяра

Син "народного мера" окупованого РФ Антрацита Олександр Андрієнко збив насмерть дитину й уникнув покарання.

Про це повідомляє блогер Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, трагедія сталася ще в червні, але тривалий час інцидент замовчувався, як "владою", так і в ЗМІ окупантів.

"Жертвою "мажора" тоді став 10-річний школяр з Антрацита Максим Шамардін. Тато винуватця ДТП порішав із Пасічником (ватажок терористів "ЛНР". - Ред.), і справу закрили", - пише журналіст.

Як зазначає Казанський, тепер мати загиблого хлопчика намагається будь-якими способами надати цій історії розголосу, адже, за її словами, Андрієнко не тільки з необережності збив хлопчика, але ще й не побажав викликати йому швидку допомогу.

"Андрієнко О. не тільки збив хлопчика, він не надав жодної допомоги, бригаду швидкої допомоги не викликав. Зі слів свідків, які перебували в момент аварії неподалік місця події, дружина громадянина Андрієнка О., Катерина по мобільному телефону просила допомоги у родичів, але не для мого сина, а для свого чоловіка, усвідомлюючи, що доведеться нести за вчинене відповідальність перед законом", - повідомила мати Максима Шамардіна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НП з водою в Лисичанську сталася через заводи-боржники, знищені людьми з оточення Єфремова і Бойка, - Казанський

"Типовий випадок з "русского мира", де життя холопа нічого не варте, а панові з грошима і зв'язками дозволено все", - резюмує Казанський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155947
 
   
 Топ коментарі
 
А в Украине разве по другому? Кто то из мажоров сидит за убийство, конечно кроме Зайцевой когда уже вся страна начала возмущаться?
 показати весь коментар
 
что там "народный мэр"? зайка убила шестерых, и что? или может дыминского напомнить? или вон дед выше упомянул мразей, они ответили?
ничем кривосудие в дыре не отличается от украинского "правосудия". все тоже, только место имения другое.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
от новость, омельчено , литвин, дополняйте место есть
 показати весь коментар
 
 
что там "народный мэр"? зайка убила шестерых, и что? или может дыминского напомнить? или вон дед выше упомянул мразей, они ответили?
ничем кривосудие в дыре не отличается от украинского "правосудия". все тоже, только место имения другое.
 показати весь коментар
 
 
Все эти признаки олигархического засилья мы видим и у себя в Украине. Просто это неприкрытая наглость,вопиющая по своему хамству и уверенности в безнаказанность. У нас тоже самое,только завуалированное. В общем смысл таков - хочешь справедливости - уничтожь тех,кто этому мешает.
 показати весь коментар
 
 
А в Украине разве по другому? Кто то из мажоров сидит за убийство, конечно кроме Зайцевой когда уже вся страна начала возмущаться?
 показати весь коментар
 
 
Цілком згоден. "Новина" могла і так виглядати : "Суд (Харькова, Краматорска, Полтавы, Львова..) признал невиновным сына мэра А---ко, сбившего насмерть школьника"
 показати весь коментар
 
Хуже,когда он в Украине,но об этом не упоминают...
 показати весь коментар
 
 
Зона сумерек. А различные сивохи хотят еще туда деньги возить. Видимо подобным андриенкам еще на пару авто.
 показати весь коментар
 
чомусь пригадавсь анекдот про суд над гвалтівником хлопчика, де звинувачений так живописав все дійство, що суддя виніс вирок:
- Звинувачення спростувати, а ти, хлопчик, якщо будеш під чужими парканами гадити - ми тебе всім судом трахнемо!
 показати весь коментар
 
 
На эту тему:
Суд над подростком, изнасиловавшим доярку. Мама голосит - граждане судьи, да оно ж ещё ребёнок совсем, тыкает ему пальцем в пиписку - ну как, как он такой малыш мог ту Гальку здорову снасильничать?
Пацан полушепотом: Мамо, Мамо, не телебонькайте так, бо щас завалимо всього процесса.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору