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 Політика України
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Все про:Німеччина (1304) нормандська четвірка (637)

 Плани провести саміт "нормандської четвірки" є: дату, як і раніше, не визначено, - представниця уряду ФРН Деммер

Плани щодо проведення саміту "нормандської четвірки" зберігаються, заявила офіційна представниця уряду ФРН Ульріке Деммер.

"Так, звісно", - сказала вона, відповідаючи в п'ятницю на відповідне запитання на пресконференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

При цьому дату зустрічі, як і раніше, не визначено, Деммер не змогла її уточнити.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зустріч у "нормандському форматі" відбудеться після розведення сил на трьох ділянках, - Зеленський

До "нормандського формату" щодо врегулювання на Донбасі входить Україна, Росія, Німеччина та Франція.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155945
 
   
 Топ коментарі
 
Носятся с этим нормандским форматом...как дурни с писаной торбой...и никто не скажет...а чего в принципе нового от этого формата они ожидают...？
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Гліб Бабіч. Байки для терпіл

Планы провести саммит "нормандской четверки" есть: дата по-прежнему не определена, - представитель правительства ФРГ Деммер - Цензор.НЕТ 956

Вони говорять нам, що ми винні.
Ми повинні "перестати знущатися" над пенсіонерами Донбасу, які тягнуть пенсію як молоко двох корів. Чужої корови, якої вони так хотіли. І колишньої своєї, яку вони не бажали бачити в очі.
Вони говорять, що тільки пенсій ми винні 33 мільярди.
Тим, хто гучніше всіх кричали "путін прийди!" і зустрічали чужі танки з квітами.
Вони говорять про те, що ми повинні давати їм газ і енергію. Без врахування боргів, що вони нам простили.
Просто винні - і все.
Вони говорять, що ми повинні визнати документи орди про народження і смерть. Документи терористичних організацій.
Навіщо? Для того, щоб виникли фінансові зобов'язання. Як для громадян. По яким ми будемо винні.
А щоб все це відбувалося комфортніше - буде оновлено залізничне сполучення.
І спрощено контроль на КПВВ.
А ще ми винні залишити свої позиції, пам'ятаєте?
І просто перестати стріляти. І нехай нас продовжують вбивати. Це такий "крок до миру". За наш рахунок, звісно.
Й ще багато-багато "винні" виникає і буде виникати попутно.
Нас привчають до слову "винні" у зв'язку зі словом Донбас.
По Штайнмаєру ми теж все винні.
Ми повинні прийняти результати виборів, проведених бандитами без нашого контролю.
Ми повинні провести їх легалізацію та амністію.
Ми повинні дати їм "особливий статус", щоб зафіксувати на собі ярмо "боргу", назавжди.
З нас намагаються зробити терпіл, ви помітили?
Нам нічого не винні. Ані за спробу вбити країну. Ані за десятки тисяч вбивств. Ані за зраду. Ані за війну. Ані за що.
Ми не маємо права спитати ні за що та ні з кого.
Але винні всім без розбору…
А я не згоден.
Після того, як росія вбереться за кордон, який ми (з миротворцями або без) закриємо на амбарний замок, ми почнемо зводити дебет з кредитом.
Правда, після того, як здасть зброю останній бандюк, що не втік у мордор.
Газ, світ, пенсія та інше буде обов'язково відновлено. Але тільки після того, як запанує Закон України.
І кожен буде мати право отримати все, на що має право.
Пенсію, виплати, субсидії, стипендії. Рівно як і строк за участь або співучасть. Або амністію з поразкою у правах.
І вибори будуть. Тільки справжні.
В тиху неділю. З пильними поліцейськими, нудьгуючими без діла. Зі спостерігачами, які лаються з комісією і нікого не бояться. З пенсіонерами, які отримали пенсію в банкоматах Привата і Ощада і прийшли до відкриття ділянок. І з вечірнім пивом, без будь якого комендантського часу.
I всі борги ми будемо повертати - а як же!
У нас попереду буде цілий ряд міжнародних судів. За якими росія буде сплачувати за зруйновану інфраструктуру Донбаса. Разом з компенсацією всім постраждалим і переміщеним. З поверненням всього віджатого. З відновленням кожної зруйнованої оселі.
З довічним забезпеченням родин загиблих і понівечених.
І так, щоб хватило ще й на десятиметрову стіну та рів з крокодилами та піраньями.
Оце буде мир.
Ось це ми повинні!
Досить впарювати нам "байки для терпіл".
Бо ми п'ять років саме тому й бились, щоб не бути "терпілами". Ані нам, ані дітям.
Або можемо нагадати. Хто, кому і за що винен.https://tverezo.info/post/105182
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ИНТРЕСНЫЙ момент
- погиб воин ВСУ
- платите пенсии сепаратистам
- погиб воин ВСУ
- простите долги по газу сепаратистам
- 20 раз обстреляли украинские позиции
- отведите свои войска. Украинцы
- ранено 4 воина ВСУ
- отправьте сепаратистам помощь красного креста
И т д.

Каждый день практически Украина хоронит своих героев. Зеленый преЗЕдент НИ СЛОВА, НИ СКОРБИ, Ни свечи не зажигает.
Беседовала с хорватами - они в ауте от украинской власти . А у хорватов можно поучиться многому
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План есть - но желающих курнуть нету... понятно... Планы провести саммит "нормандской четверки" есть: дата по-прежнему не определена, - представитель правительства ФРГ Деммер - Цензор.НЕТ 6457
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Не нужны эти переговоры с Путиным и его пропутинскими прокладками, ничего они хорошего для Украины не принесут. Иногда лучше ничего не делать. Нужно предлагать Будапештский формат, на основе того договора и тех стран ,которые его подписывали. Там все ясно и понятно написано и подписано. Ядерное оружие у нас забрали, пусть выполняют то,что обещали. А иначе никто не будет доверять ни одному руководителю ни одного государства и будет мировой хаос и полетят головы.
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Носятся с этим нормандским форматом...как дурни с писаной торбой...и никто не скажет...а чего в принципе нового от этого формата они ожидают...？
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Ніякої зустрічі не буде. ***** не погодиться поки слуги не виконають його умови, а їм стрьомно бо отримають підсрачника від народу. Так все і зависне з тим саммітом.
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Гліб Бабіч. Байки для терпіл

Планы провести саммит "нормандской четверки" есть: дата по-прежнему не определена, - представитель правительства ФРГ Деммер - Цензор.НЕТ 956

Вони говорять нам, що ми винні.
Ми повинні "перестати знущатися" над пенсіонерами Донбасу, які тягнуть пенсію як молоко двох корів. Чужої корови, якої вони так хотіли. І колишньої своєї, яку вони не бажали бачити в очі.
Вони говорять, що тільки пенсій ми винні 33 мільярди.
Тим, хто гучніше всіх кричали "путін прийди!" і зустрічали чужі танки з квітами.
Вони говорять про те, що ми повинні давати їм газ і енергію. Без врахування боргів, що вони нам простили.
Просто винні - і все.
Вони говорять, що ми повинні визнати документи орди про народження і смерть. Документи терористичних організацій.
Навіщо? Для того, щоб виникли фінансові зобов'язання. Як для громадян. По яким ми будемо винні.
А щоб все це відбувалося комфортніше - буде оновлено залізничне сполучення.
І спрощено контроль на КПВВ.
А ще ми винні залишити свої позиції, пам'ятаєте?
І просто перестати стріляти. І нехай нас продовжують вбивати. Це такий "крок до миру". За наш рахунок, звісно.
Й ще багато-багато "винні" виникає і буде виникати попутно.
Нас привчають до слову "винні" у зв'язку зі словом Донбас.
По Штайнмаєру ми теж все винні.
Ми повинні прийняти результати виборів, проведених бандитами без нашого контролю.
Ми повинні провести їх легалізацію та амністію.
Ми повинні дати їм "особливий статус", щоб зафіксувати на собі ярмо "боргу", назавжди.
З нас намагаються зробити терпіл, ви помітили?
Нам нічого не винні. Ані за спробу вбити країну. Ані за десятки тисяч вбивств. Ані за зраду. Ані за війну. Ані за що.
Ми не маємо права спитати ні за що та ні з кого.
Але винні всім без розбору…
А я не згоден.
Після того, як росія вбереться за кордон, який ми (з миротворцями або без) закриємо на амбарний замок, ми почнемо зводити дебет з кредитом.
Правда, після того, як здасть зброю останній бандюк, що не втік у мордор.
Газ, світ, пенсія та інше буде обов'язково відновлено. Але тільки після того, як запанує Закон України.
І кожен буде мати право отримати все, на що має право.
Пенсію, виплати, субсидії, стипендії. Рівно як і строк за участь або співучасть. Або амністію з поразкою у правах.
І вибори будуть. Тільки справжні.
В тиху неділю. З пильними поліцейськими, нудьгуючими без діла. Зі спостерігачами, які лаються з комісією і нікого не бояться. З пенсіонерами, які отримали пенсію в банкоматах Привата і Ощада і прийшли до відкриття ділянок. І з вечірнім пивом, без будь якого комендантського часу.
I всі борги ми будемо повертати - а як же!
У нас попереду буде цілий ряд міжнародних судів. За якими росія буде сплачувати за зруйновану інфраструктуру Донбаса. Разом з компенсацією всім постраждалим і переміщеним. З поверненням всього віджатого. З відновленням кожної зруйнованої оселі.
З довічним забезпеченням родин загиблих і понівечених.
І так, щоб хватило ще й на десятиметрову стіну та рів з крокодилами та піраньями.
Оце буде мир.
Ось це ми повинні!
Досить впарювати нам "байки для терпіл".
Бо ми п'ять років саме тому й бились, щоб не бути "терпілами". Ані нам, ані дітям.
Або можемо нагадати. Хто, кому і за що винен.https://tverezo.info/post/105182
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Раша умело внедрила в Германию элемент раздора - сирийских беженцев. Рачительные коренные немцы скоро выгонят агента раши Штанмайера с сирийцами прямо в рашу
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насколько я понимаю, то дорожку в Германию протоптали ещё турки в 60-х..и понеслась..
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щось Моніка Зєлємойські зпочатку наполягала на зустрічі, а тепер взяла паузу і завагалася: бо їхати на зустріч у нормандському форматі означає лише одне - з ціллю підписати "формулу Штанмаєра". Просто їхати та поговорити, тягнути час як то було до цього, не вийде, бо тепер кацапи та "міжнародні партнери" поставили недвозначну вимогу: якщо зустрічатися - то підписувати "Штанмаєра". Тож і в роздумах тепер Моніка, якщо їхати на нормандську зустріч, то мабуть вже тоді краще в Україну не повертатися.
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ИНТРЕСНЫЙ момент
- погиб воин ВСУ
- платите пенсии сепаратистам
- погиб воин ВСУ
- простите долги по газу сепаратистам
- 20 раз обстреляли украинские позиции
- отведите свои войска. Украинцы
- ранено 4 воина ВСУ
- отправьте сепаратистам помощь красного креста
И т д.

Каждый день практически Украина хоронит своих героев. Зеленый преЗЕдент НИ СЛОВА, НИ СКОРБИ, Ни свечи не зажигает.
Беседовала с хорватами - они в ауте от украинской власти . А у хорватов можно поучиться многому
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И ни одна комментирующая б. не вспомнила , что саммит в Нормандском формате созьівается по инициативе Украиньі , которую поддержали Германия с Францией. И Путин, которому явно не вьігодна сейчас данная встреча , не осмелился сказать "нет", ведь на словах он за мирное урегулирование. Украина впервьіе взяла инициативу в свои руки , загнав Кремль в угол , а на форуме тупо волают про зраду. Фу !
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