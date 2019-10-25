 Плани провести саміт "нормандської четвірки" є: дату, як і раніше, не визначено, - представниця уряду ФРН Деммер

"Так, звісно", - сказала вона, відповідаючи в п'ятницю на відповідне запитання на пресконференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

При цьому дату зустрічі, як і раніше, не визначено, Деммер не змогла її уточнити.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зустріч у "нормандському форматі" відбудеться після розведення сил на трьох ділянках, - Зеленський

До "нормандського формату" щодо врегулювання на Донбасі входить Україна, Росія, Німеччина та Франція.