 Поліграф не пропонувати. Зустрінемося в суді: Бно-Айріян подав позов про захист честі і гідності проти Дубінського. ДОКУМЕНТ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
"Сьогодні Олександр Дубінський вкотре зробив невдалу спробу здійснити інформаційний тиск на мене. І розповів всім про справу, яку почало розслідувати ДБР проти мене", - написав він.
Як зазначив Бно-Айріян, пост Дубінського "випадковим чином збігся з моєю позовною заявою про захист честі і гідності, яку я подав на нього сьогодні вранці до Печерського районного суду. І, звичайно, з поверненням Президента в Україну".
"Предмет позову дуже простий - спростувати/довести:
- що я російський шпигун
- що я номінований на посаду Москаленком і Кононенком і отримую від них зарплату", - зазначив він.
Також губернатор Київщини додав, що сьогоднішній пост нардепа Дубінського буде додано до справи: "Тому, Олександре, зустрінемося в суді, і буду чекати від вас конкретні факти щодо викладених фактів".
"Поліграф не пропонувати. Після фарсу, який ми бачили на всю країну, просто прийдіть до суду і покажіть факти", - підкреслив Бно-Айріян.
"Щось кількість лайків під вашими постами з кожним днем все менше. Ви втрачаєте популярність. Змініть спамерських пошукових роботів. Навіть ті вже не працюють. А взагалі, боти, це погано. Це як любити самого себе. Або дивитися постійно в дзеркало. Ви ж не такий", - додав глава Київської ОДА.
Нагадаємо, 10 липня президент Володимир Зеленський призначив Михайла Бно-Айріяна головою Київської обласної державної адміністрації.
У неділю, 20 жовтня, глава Київської ОДА Михайло Бно-Айріян написав заяву про звільнення.
Заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, депутат від "Слуга народу" Олександр Дубінський повідомив, що губернатора Київської області Михайла Бно-Айріяна не замінять людиною Віктора Тимошенка, якого в ЗМІ пов'язували з контрабандистами.
Клоун...у тебя что нет своего полиграфолога?
Нищеброд шоле?)))
Взагалі є бажання прокинутись та побачити, що це все був тільки дурний сон.
С роялем шоли?
Я тоже не доверяю.
Одна милая женщина в рекламе выпила валерианы и обманула полиграф.
https://youtu.be/y5GQHVyF5kE
Прикольно наблюдать как зебобики друг друга уничтожают....
НО ТАКОЕ ЯРОСТНОЕ СОПОРОТИВЛЕНИЕ ВЫЗЫВАЕТ ВОПРОСЫ.
Значит не все чисто . Вот все знают что Яценко придумал СХЕМУ ОБДИРАТЬ УКРАИНУЕВ. Почему ему не пройти полиграф?
Полиграф проходится только в первой половине дня, как и любое другое психологическое тестирование, пока человек не утомлён. При любом тестировании должна быть обеспечена полная тишина, чтобы обследуемый не отвлекался на посторонние звуки, это искажает реакцию.
Любое тестирование проводится в закрытом помещении, где находится только экспериментатор и обследуемый.
Тестирование должно занимать от 90 до 120 минут, чтобы были получены полные результаты.
О том, что не все датчики, необходимые для считывания реакций были подключены, не стоит и говорить.
Кроме того полиграф это отнюдь не волшебное зеркальце, которое доложит всю правду, он никогда не обеспечивает стопроцентный результат и об этом полиграфологи сразу предупреждают, использование полученных данных возможно только в комплексе с результатами других проверок.
Так что это было просто шоу и ничего больше.
Ну а если говорить конкретно о Дубинском, то эта процедура вообще ничего не может дать.
Это тестирование предполагает разные эмоциональные и физиологические реакции в том случае когда человек говорит правду и когда он лжет.
Эти реакции полиграф и фиксирует.
Но так бывает не всегда и не у всех тестируемых.
У психопатов реакции при том, когда они говорят правду и когда лгут, ничем не отличаются, потому что лживость это одна из ведущих черт психопатической личности и они не испытывают НИКАКИХ негативных чувств или страха, когда лгут. Ложь это и есть их правда. Угрызений совести они тоже не испытывают, так как им не ведомо вообще, что такое совесть, они её лишены природой.
Дубинский по психотипу психопат.
Выводы о том, что вам показали, сделайте сами.