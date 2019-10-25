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Все про:стрілянина (1059) Харків (1528)

 Стрілянина в Харкові: одна людина загинула, ще одну поранено. ВІДЕО перестрілки

У Харкові на вулиці Клочківська біля супермаркету "Восторг" сталася перестрілка. В результаті інциденту одна людина загинула, іншу - поранено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Харкова.

Повідомляється, що для розшуку і затримання зловмисників у місті та області введено в дію поліцейську операцію "Сирена".

Стрілянина в Харкові: одна людина загинула, ще одну поранено 01

У мережі з'явився відеозапис перестрілки. Увага! Ненормативна лексика!

Зазначається, що інформація про стрілянину надійшла в поліцію близько 12:05.

За попередньою інформацією правоохоронців, двоє невідомих здійснили постріли зі зброї у двох чоловіків.

"Один з них помер дорогою в лікарню, іншому медики надають необхідну допомогу. Особи потерпілих встановлюються. Автомобіль, на якому зловмисники втекли, знайдений неподалік від місця злочину. Він підпалений", - зазначили в поліції.

Стрілянина в Харкові: одна людина загинула, ще одну поранено 02

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група та експерти. Проводиться огляд, опитуються свідки, збираються речові докази.


Стрілянина в Харкові: одна людина загинула, ще одну поранено 03

Крім того, вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Невідомі після ДТП у Княжичах відкрили стрілянину по легковику, пораненого водія госпіталізовано, - поліція. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155941
 
 
 Топ коментарі
 
В Харькове полно "беженцев" с Домбабве и Лугандона...
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Ну якщо вбили пркоцаплене падло то Героям Слава!
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А четвертий ідіот, на форумі, під ніком "Ігор Л", пхає свої "размишлізми", абсолютно не розуміючи суті справи...Що, часто стріляв, "стрілець"? В статті нема НІЧОГО, що б сказало про "умисел", "мотиви" стрільби. Про зброю, з якої стріляли.. Зараз виявиться, що стріляли, щоб налякать, з "травмата".. (Наприклад, як Тальков, що стріляв так само, а отримав "свинець"..). І що ти потім "ляпнеш"? Графоман" - ти і є, "графоман".......
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Два ідіота стріляють в третього з малої відстані, що дозволяє третьому вбити одним пострілом одного з нападників з відстані 5 метрів! Якщо ти вже підійшов щоб вбити підходь впритул, щоб стріляти в упор і не давати жертві чинити опір та відстрілюватись. Якщо в тебе немає яець щоб підійти в притул до жертви, не бери ствол, бо ти не нападник, ти ідіот, мертвий ідіот!
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По предварительной информации правоохранителей, двое неизвестных совершили выстрелы из оружия в двух мужчин.

А перестрелка где?
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ото ж бо - відеоряд і "озвучка" завсігда нє совпадают
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А четвертий ідіот, на форумі, під ніком "Ігор Л", пхає свої "размишлізми", абсолютно не розуміючи суті справи...Що, часто стріляв, "стрілець"? В статті нема НІЧОГО, що б сказало про "умисел", "мотиви" стрільби. Про зброю, з якої стріляли.. Зараз виявиться, що стріляли, щоб налякать, з "травмата".. (Наприклад, як Тальков, що стріляв так само, а отримав "свинець"..). І що ти потім "ляпнеш"? Графоман" - ти і є, "графоман".......
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він пише аби писати, поняття не маючи що і до чого, корчить з себе специалізда
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Ты в родном колхозе изображаешь из себя инструктора НАТО по стрельбе?
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а може він відпрацьовував навички стрільби.
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Ну так - эпоха ЗЕ-команды, чё ты хотел то...
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там такого не было как сейчас у нас, просто ад творится по всей стране, авакяна нужно убирать
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там серьезно - на фото с места (харьковский паблик) что-то похожее на Узи и пистолет с глушителем. Подстрелили некого "Жору" их авторитетных. Не первое покушение на него
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Ну судя по видео Жора наехал на кого-то и схлопатал пулю.
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Так что там в Харькове, Гепа траур объявит по Жоре?
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Те которых постреляли были с травматами...
А те которые смылись с боевыми...
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В Харькове полно "беженцев" с Домбабве и Лугандона...
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да там даже мусора- самые дегенератские по Украине
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Ни фига! Судя по сериалу "Ментовские войны" харьковские - самые крутые!
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в Харькове больше всего живет переселенцев-сепаров ... дальше выводы делайте сами..
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Ща не до переселенцев, нАдА быстрее проспекту имя жЮкАва вернуть...
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Поговаривают что киллеры охотились за другом покойного Жилина с Оплота... и удачно..
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Спите жители Багдада, в Багдаде все спокойно (с)- Авакян
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По предварительной информации полиции стреляли в некого Георгия Исакова, в прошлом член сепаратистского «Оплота». На него раньше уже совершали покушения.
В мае 2018 г. Исакова задерживали на ул. О.Яроша силовики. В его машине было найдено оружие. До этого в ноябре 2016 г. в Исакова, которого связывают с персоной ликвидированного лидера «Оплота» Жилина,стреляли.
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Ну якщо вбили пркоцаплене падло то Героям Слава!
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Главное что бы люди не постраждали, всё остальное естественный отбор...
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хотєл посмотрєть, а на рєзкє аварія
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Пуляют средь белого дня.

Вот это я понимаю власть Зебобиков……, настал полный беспредел....
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при владі педропесів, серед білого дня, будинки зносили за один постріл, чого тоді ти не смерділо?
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вам, зебобикам, лишь бы Петра Алексееча приплести.
Нету Петра!!!
Смотрите за своим Зеклоуном. В стране беспредел!
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По перше - Зе не мій, по друге Педро нікуди не дівся...він - Є...
Але я тебе не про це питав...
ти чому не смерділо тоді, а смердиш зараз?...тоді це було не модно, та небезпечно?
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То у тебя из штанов смердит - Порошенко в них насрал пока ты спал.
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повторяю, Петра нету, нечего тут его притягивать.

В стране полный зебильный беспредел.
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авакян просто клоун, такого в 90 е не было
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Это где такое было то ?
Лугандон не считается - тамошние жители сами это устроили
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в лугандоне путин устроил перестрелки. ты, что не знаешь,что такое оккупация? оккупация это не то, что тебе говорит телевизор, сами позвали. когда она придет к тебе только тогда поймешь, что оккупанта никто не зовет. оккупант сам решает куда ему идти.
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дебільне, які будинки зносили за один постріл, що ти брешеш собака.
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"...Лица пострадавших устанавливаются..." Личности, наверное?...
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навєрно, ліца обєзображени до нєузнаваємості
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це труднощі автоматичного перекладу ч/з Google translate з офіціозу

українською "особа" може перекладатись як "лицо" та "личность".
Адміни ніяк не хочуть позбутися звички спочатку викладати інфу ворожою...
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вивод - нах всякіє плєвалкі!!! ган должен біть наповал с одного вистрєла!!! Так шо, вибірайтє пушку понадьожнєй!!! S&W Magnum 500
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Посмотрел видео и нифига не понял. Какой-то контрстрайк галимый.
Двое на ехали на 3-го с травматами чтоли. Как с такого расстояния не попасть в чела который забыл где у него ствол (ковыряющегося то на переднем то на заднем месте).
Потом 3-й ранил одного из нападающего и свалил. Так кто и чью машину подпалил ?
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ні, не можна давати зброю українцям. Бо, тільки мусора та бандюки мають право на зброю.
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Какие то мартышкины забеги. Хорошо что эти клоуны никого из прохожих не погубили с таким то мастерством.
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ну, і де ви тут бачили анархію? Що ви взагалі знаєте про анархію, що вам не пояснили комуняки? Розкажіть ще що, батько Махно був недорозвиненим придурком.
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Назовите хоть одну успешную страну в мире где анархический правящий строй? Не можете? Что ж, выходит что ваша характеристика Махно не так далека от истины. Добавлю что мечтающие об анархии точно "недорозвиненi придурки", или скорее обычные разбойники, мечтающие о безнаказанности.
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придурком він не був, але нам, від його помилок, та таких як він- не легше...
70 років ганьби, та ще зараз продовжується!!!!
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Кроме того, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Сидят такие и решают: ну что? будем вносить или ну его нафиг, как обычно?
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UPD по валилову на Клочках( Восторг)
Итак, что известно на текущий момент:
- Жора с бандой сидели в кафе в "Восторге", и там судя по всему между ними началась перепалка, которая вылилась в перестрелку на парковке.
- Убитый в перестрелке - Владимир Борох, известный как "Тайсон", правая рука Жоры. Сам Жора сейчас в 4й бооьнице с проникающим ранением в грудь.
- Машину, на которой приехал один из участников уже нашли сожженой.
- Один из участников успел переместится к вокзалу, где был замечен полицейскими и подстрелен. С собой у него было несколько гранат, одна из которых взорвалась, оторвав ему голову. (с)
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UPD по Роднулю на ЮЖД.
По информации мужик взорвавшийся на вокзале в харькове, пытался бросить гранату в патрульных, но случайно подорвался сам. Во бл@ть свезло копам. (c)
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Этому Жоре в спину ушло несколько пуль, либо он в броне, либо стреляли резиной, а у хоры по звуку либо в дозвуковой пулей, либо с глушаком, а менты евнухи.
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а мне кажется там кто то левый стрелял не в кадре ....
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Они не соблюдают минские дооваренности ......
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Отакі вони - нинішні реалії життя на Україні.
А ті виродки ще вимагають продовження безглуздої кровавої бійні на Донбасі.
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Так он из срани-рязани и пишет. Даже "на Украине" написал идиот, вместо "в Украине".
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Гугл переводчиком больше не пользуйся, билеберду пишет.
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Які? Кацапи на чолі з ******? Так, вони такі... Кляті виродки
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Меня вот в этой ситуации только одно беспокоит, там никто никому не мешал говорить по-русски? Стрілянина в Харкові: одна людина загинула, ще одну поранено - Цензор.НЕТ 2480
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Если один зебобик шлепнул другого зебобика, то в чем проблема?
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а куда же без них - продолжение о наших трамваях-дрифткаров и по теме^

А тем временем Роднуль читая в телефоне новости про валилово на Клочках у@бал дрифткар (20) прям напротив этого места. Не ждём дрифтунов.
Фоткал на стоящие дрифткары. (с)
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Я в "ВОСТОРГЕ"... Даешь свободною продаю пистолетов и автоматических нарезных винтовок!!! А я пошел регистрировать ритуальное бюро. Ох и куш сорвем!!!! Не паханое поле идиотов гарантирует невиданный успех этого бизнеса. Ну и бизнеса по продаже идиотам стволов, тоже.
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Собаков вбив патріотів Сашка Білого і Лісника не забуваймо,якщо тут застрілили кацапоїдів то земля їм скловатою.
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Кожен українець повинен мати бойовий короткоствол для самозахисту і захисту України від рузьгємірців.
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Гранати рвуться, людей розстрілюють, б'ють ножем в сердце серед білого дня... Якийсь дурдом
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Судя по всему оправдываются ожидания о криминальном переделе в связи с наплывом преступных авторитетов из Рашки. Там же по примеру Грузии приняли законодательство о прессовании воров в законе, теперь они все по-тихоньку перебираются в Украину. Поэтому имеем, что имеем и радуемся.
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