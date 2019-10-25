 Стрілянина в Харкові: одна людина загинула, ще одну поранено. ВІДЕО перестрілки

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Харкова.
Повідомляється, що для розшуку і затримання зловмисників у місті та області введено в дію поліцейську операцію "Сирена".
У мережі з'явився відеозапис перестрілки. Увага! Ненормативна лексика!
Зазначається, що інформація про стрілянину надійшла в поліцію близько 12:05.
За попередньою інформацією правоохоронців, двоє невідомих здійснили постріли зі зброї у двох чоловіків.
"Один з них помер дорогою в лікарню, іншому медики надають необхідну допомогу. Особи потерпілих встановлюються. Автомобіль, на якому зловмисники втекли, знайдений неподалік від місця злочину. Він підпалений", - зазначили в поліції.
Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група та експерти. Проводиться огляд, опитуються свідки, збираються речові докази.
Крім того, вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
А перестрелка где?
А те которые смылись с боевыми...
В мае 2018 г. Исакова задерживали на ул. О.Яроша силовики. В его машине было найдено оружие. До этого в ноябре 2016 г. в Исакова, которого связывают с персоной ликвидированного лидера «Оплота» Жилина,стреляли.
Вот это я понимаю власть Зебобиков……, настал полный беспредел....
Нету Петра!!!
Смотрите за своим Зеклоуном. В стране беспредел!
Але я тебе не про це питав...
ти чому не смерділо тоді, а смердиш зараз?...тоді це було не модно, та небезпечно?
В стране полный зебильный беспредел.
Лугандон не считается - тамошние жители сами это устроили
українською "особа" може перекладатись як "лицо" та "личность".
Адміни ніяк не хочуть позбутися звички спочатку викладати інфу ворожою...
Двое на ехали на 3-го с травматами чтоли. Как с такого расстояния не попасть в чела который забыл где у него ствол (ковыряющегося то на переднем то на заднем месте).
Потом 3-й ранил одного из нападающего и свалил. Так кто и чью машину подпалил ?
70 років ганьби, та ще зараз продовжується!!!!
Сидят такие и решают: ну что? будем вносить или ну его нафиг, как обычно?
Итак, что известно на текущий момент:
- Жора с бандой сидели в кафе в "Восторге", и там судя по всему между ними началась перепалка, которая вылилась в перестрелку на парковке.
- Убитый в перестрелке - Владимир Борох, известный как "Тайсон", правая рука Жоры. Сам Жора сейчас в 4й бооьнице с проникающим ранением в грудь.
- Машину, на которой приехал один из участников уже нашли сожженой.
- Один из участников успел переместится к вокзалу, где был замечен полицейскими и подстрелен. С собой у него было несколько гранат, одна из которых взорвалась, оторвав ему голову. (с)
По информации мужик взорвавшийся на вокзале в харькове, пытался бросить гранату в патрульных, но случайно подорвался сам. Во бл@ть свезло копам. (c)
А ті виродки ще вимагають продовження безглуздої кровавої бійні на Донбасі.
А тем временем Роднуль читая в телефоне новости про валилово на Клочках у@бал дрифткар (20) прям напротив этого места. Не ждём дрифтунов.
Фоткал на стоящие дрифткары. (с)
такого ******* в Украине еще не было, привет авакяну авантюристу и мошеннику