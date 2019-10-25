 "Хворобі байдуже, якого кольору наша шкіра", - ужгородців просять припинити дискримінацію хворих на дифтерію студентів-іноземців

Відповідну заяву опубліковано на офіційному сайті університету, передає Цензор.НЕТ.

"Ми звертаємося не до представників влади чи міжнародних партнерів, а до людей, до наших земляків... Ми вражені хвилею дискримінаційних коментарів на адресу наших однолітків - студентів-іноземців медичного факультету №2, які захворіли на дифтерію", - йдеться в заяві.

Читайте також: В Україні є 192 флакони протидифтерійної сироватки. Нова партія очікується в грудні, - МОЗ

Як наголошується в зверненні, страх – надзвичайно сильна емоція.

"Можна зрозуміти, коли містяни бояться, що захворіють вони чи їхні діти небезпечною хворобою. Але при цьому треба пам’ятати, що всі ми (незалежно від національності) - чиїсь діти. Але ми здорові, а вони вже хворі, їм зараз дуже потрібна допомога і підтримка", - зазначають студенти

Вони також звертають увагу громадськості в листі, що жоден лікар або чиновник від медицини не підтвердив того факту, що студенти іноземці "привезли" інфекцію з-за кордону. Навпаки, відомий лікар-інфекціоніст Віктор Петров, який першим обстежував хворих, зауважив, що хвороба має штам місцевого походження.

Студенти наголосили, що по-справжньому культурні цивілізовані люди ніколи не дозволять собі ображати людей, які потрапили в біду.

Читайте: В ужгородському університеті припинили навчальний процес через дифтерію

"Сьогодні в українців є широкі можливості подорожувати. Не забуваймо, що ми всі автоматично стаємо іноземцями під час перетину кордону, і при цьому хочемо до себе дбайливого, людського ставлення. Тож вчиняймо щодо інших так, як ми хочемо, щоб ставилися до нас", - пишуть студенти.

Вони також закликають всіх до толерантності, поваги і терпимості, а також висловлюють вдячність тим, хто підтримав університет і студентів, "бо, справді, хворобі байдуже, якого кольору наша шкіра".

Як повідомлялося, 17 жовтня з діагнозом "дифтерія" було госпіталізовано студента-іноземця, який навчається на 5-му курсі медичного факультету №2 Ужгородського національного університету. 22 жовтня до обласної інфекційної лікарні було госпіталізовано ще двох пацієнтів з діагнозом "дифтерія". 23 жовтня додатково у 12 осіб лабораторно визначили паличку дифтерії, їх усіх також госпіталізували. На медичному факультеті №2 Ужгородського національного університету навчаються 1400 студентів-іноземців, зокрема з Індії.