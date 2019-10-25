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 Політика України
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Все про:Слуга народу (392) Мотовиловець (2)

 Організм не може жити і не хворіти, - нардеп Мотовиловець про можливий розкол у "Слузі народу"

Скандал у фракції "Слуга народу" є не більше, ніж тимчасовою "хворобою", якій не варто надавати особливого значення.

Про це заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ нардеп від "Слуги народу" Андрій Мотовиловець.

На запитання, чи є розкол у фракції "Слуга народу" у світлі останніх подій, народний обранець відповів негативно.

"Організм не може жити і не хворіти. Можливо, це така ось застуда, ми повинні її пройти, стати сильнішими і піти далі. Можливо, це буде щеплення, щоб стало зрозуміло, що більше такого допускати не можна", - зазначив він.

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Водночас Мотовиловець підкреслив, що переймається за своїх однопартійців, бо "репутація їм дана один раз".

"Зараз ти потрапиш у скандал - а завтра, коли внесеш нові законопроєкти, скажуть, мовляв, знову якісь майданчики лобіюєш, що б ти не робив. Репутація - вона одна, не можна її втратити", - переконаний нардеп.

Повний текст інтерв'ю з Андрієм Мотовиловцем читайте тут.

Нагадаємо, колишній віцепрем'єр-міністр Павло Розенко заявив: "Офіс Президента висунув підозру 11 народним депутатам України від партії "Слуга народу". Їх звинувачують в отриманні 30 000 доларів (кожному) за голосування проти одного антикорупційного законопроєкту на засіданні Комітету Верховної Ради... Офіс вимагає від депутатів-слуг пройти детектор брехні".

Пізніше народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Дубінський підтвердив інформацію, що членів фінансового комітету від "СН" перевірять на детекторі брехні. А заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук повідомила, що керівництво фракції "Слуга народу" зустрінеться із членами парламентського комітету з питань фінансів податкової і митної політики перед перевіркою на поліграфі.

23 жовтня стало відомо, що Дубінський і Арахамія домовилися разом пройти детектор брехні.

Пізніше президент Зеленський заявив: "Всі члени фінансового комітету ВР повинні пройти перевірку на детекторі брехні"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155932
 
 
 Топ коментарі
 
- Все было так весело, мы заготовляли рога и копыта, жизнь была упоительна, земной шар вертелся специально для нас -- и вдруг... ©
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В детстве всегда хотел узнать, что было в сказке дальше, после того, как Иван-дурак стал царём.
Узнал.
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- Все было так весело, мы заготовляли рога и копыта, жизнь была упоительна, земной шар вертелся специально для нас -- и вдруг... ©
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а мертворожденный искуствеено тем более
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Раковой опухоли четвертой стадии уже явно не стоит предавать значение!!!
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А ті зебіли, котрі зедепутати, набагато кумедніши ніж я думав.
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особенно если этот организм - постоянно простужен и сопровождается постоянным насморком.
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Hellis‏ @13Hellis_13 2 ч.2 часа назад

Организм не может жить и не болеть, - нардеп Мотовиловец о возможном расколе в "Слуге народа" - Цензор.НЕТ 9220

"Самая честная власть" и .... зарплаты в конвертах для карманных "слуг" партии Зеленского.

Зарплаты "в конвертах" на миллион: "Слугу народа" обвинили в масштабной финансовой схеме

https://www.obozrevatel.com/economics/fea/slug-naroda-obvinili-v-zarplatah-v-konvertah-novosti-ukraina.htm

Организм не может жить и не болеть, - нардеп Мотовиловец о возможном расколе в "Слуге народа" - Цензор.НЕТ 4328
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Що могла народити Младая ПР-оросль Разумков , навіть з допомогую Кремля з роднянькими та іншими "патріотами" в російськорму екзилі (памятємо як гівноканал вибачався після 2004 Майдану)
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В детстве всегда хотел узнать, что было в сказке дальше, после того, как Иван-дурак стал царём.
Узнал.
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Просто контроль над аморфною структурою поступово захоплюють євреї. Там за головного вже Дубінський і Ко.
Ви зробили це разом! Зє! Радійте! Пишайтеся!
Тепер ще імперативний мандат запровадити, щов виперти з ВР всіх "слуг", які не готові євреям дупу лизати і пожна продавати Україну кацапам.
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Тем более что этот организм изначально с первой группой инвалидности.
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И это все потому что нельзя создать партию Слуг с нуля за месяц до выборов... Организм не может жить и не болеть, - нардеп Мотовиловец о возможном расколе в "Слуге народа" - Цензор.НЕТ 9822
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Тверезо думаючі вам, ще з весни, писали і казали, як бабуся онучку-телепню: "Синочку, не бігай по калюжах, не мочи ноги! Онучку, не їж бурульки! Простудишся!!!" А ви "і вухом не вели", і продовжуєте це робить....... А тепер верзете щось про "організм, який не може жить і не хворіть........".
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Эт, братцы, смотря чем болеть! Хорошо, если не эпидемия холеры, а то выкосит всех подряд! Лучше пусть что-то венерическое, тогда группами изолировать станут, фракциями! А возможно, это происки врага, и они наводить станут порчу фракция на фракцию, партия на партию! Слава Богу, у них там свои врачи, охрана, сигнализация и изоляция от общества! Их вылечат, а Украину? Хватит ли вакцины от их заразы?
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Тогда они обязаны предупреждать своих половых партнеров.
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В них організм ?
Мені здалось, що це колонія одноклітинних еукаріотів
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Там встречаются прокариоты и неклеточные формы.
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слуга народа это мертворождённое образование в нём не может быть раскола
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сучий потрох не маючи давним давно коаліції продовжував нагло брехти своїм обалвненим придуркам, що в нього організм здоровий. тут команда показує зріз українського суспільств
все як воно є . і це зрозуміло. зе случайна людина, він і не думав певно іти в президенти . ну а раз так вийшло дійсно команду зібрати не було часу. все ще думаю попереду. хоча часу обмаль. може бути що завалить сподівння, ле в любому випадкук нрод показав ссученому ДУЛЮ! далі так жити просто не можна
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Роман Донік‏ @donikroman 5 ч.5 часов назад

Організм не може жити і не хворіти, - нардеп Мотовиловець про можливий розкол у "Слузі народу" - Цензор.НЕТ 3489

Самое смешное во всем этом полиграф цирке - это наблюдать, как "хороший парень" Давид Арахамия, сцыт в глаза своим избирателям. Если кто забыл, то Арахамия знает как правильно должны проводить это действо. Потому что он в 14 году проходил полиграф, когда заходил в МО.
Організм не може жити і не хворіти, - нардеп Мотовиловець про можливий розкол у "Слузі народу" - Цензор.НЕТ 7309
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