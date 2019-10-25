 Організм не може жити і не хворіти, - нардеп Мотовиловець про можливий розкол у "Слузі народу"

Про це заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ нардеп від "Слуги народу" Андрій Мотовиловець.
На запитання, чи є розкол у фракції "Слуга народу" у світлі останніх подій, народний обранець відповів негативно.
"Організм не може жити і не хворіти. Можливо, це така ось застуда, ми повинні її пройти, стати сильнішими і піти далі. Можливо, це буде щеплення, щоб стало зрозуміло, що більше такого допускати не можна", - зазначив він.
Водночас Мотовиловець підкреслив, що переймається за своїх однопартійців, бо "репутація їм дана один раз".
"Зараз ти потрапиш у скандал - а завтра, коли внесеш нові законопроєкти, скажуть, мовляв, знову якісь майданчики лобіюєш, що б ти не робив. Репутація - вона одна, не можна її втратити", - переконаний нардеп.
Повний текст інтерв'ю з Андрієм Мотовиловцем читайте тут.
Нагадаємо, колишній віцепрем'єр-міністр Павло Розенко заявив: "Офіс Президента висунув підозру 11 народним депутатам України від партії "Слуга народу". Їх звинувачують в отриманні 30 000 доларів (кожному) за голосування проти одного антикорупційного законопроєкту на засіданні Комітету Верховної Ради... Офіс вимагає від депутатів-слуг пройти детектор брехні".
Пізніше народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Дубінський підтвердив інформацію, що членів фінансового комітету від "СН" перевірять на детекторі брехні. А заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук повідомила, що керівництво фракції "Слуга народу" зустрінеться із членами парламентського комітету з питань фінансів податкової і митної політики перед перевіркою на поліграфі.
23 жовтня стало відомо, що Дубінський і Арахамія домовилися разом пройти детектор брехні.
Пізніше президент Зеленський заявив: "Всі члени фінансового комітету ВР повинні пройти перевірку на детекторі брехні"
"Самая честная власть" и .... зарплаты в конвертах для карманных "слуг" партии Зеленского.
Зарплаты "в конвертах" на миллион: "Слугу народа" обвинили в масштабной финансовой схеме
https://www.obozrevatel.com/economics/fea/slug-naroda-obvinili-v-zarplatah-v-konvertah-novosti-ukraina.htm
Узнал.
Ви зробили це разом! Зє! Радійте! Пишайтеся!
Тепер ще імперативний мандат запровадити, щов виперти з ВР всіх "слуг", які не готові євреям дупу лизати і пожна продавати Україну кацапам.
Мені здалось, що це колонія одноклітинних еукаріотів
все як воно є . і це зрозуміло. зе случайна людина, він і не думав певно іти в президенти . ну а раз так вийшло дійсно команду зібрати не було часу. все ще думаю попереду. хоча часу обмаль. може бути що завалить сподівння, ле в любому випадкук нрод показав ссученому ДУЛЮ! далі так жити просто не можна
Самое смешное во всем этом полиграф цирке - это наблюдать, как "хороший парень" Давид Арахамия, сцыт в глаза своим избирателям. Если кто забыл, то Арахамия знает как правильно должны проводить это действо. Потому что он в 14 году проходил полиграф, когда заходил в МО.