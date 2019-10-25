 Аеропорти "Київ" і "Бориспіль" через туман скасували 16 рейсів

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляється на онлайн-табло аеропорту.

Зокрема, скасовано дев’ять рейсів на виліт: Рим AZ593 (Alitalia); Мінськ B2848 (Belavia); два рейси до Варшави авіакомпанії LOT - LO756 та LO750 та ще один рейс W61568 до цієї ж країни авіакомпанії Wizz Air; Братислава W66275 (Wizz Air); Берлін W66113 (Wizz Air). Крім того, на внутрішніх рейсах авіакомпанії Motor Sich скасовано два рейси в Одесу та Ужгород.

Також скасовано приліт рейсів: Таллінн W66286 (Wizz Air); Лісабон W66192 (Wizz Air); Варшава LO755 (LOT); Рим AZ590 (Alitalia). Крім того, на внутрішніх рейсах авіакомпанії Motor Sich скасовано на приліт рейс з Одеси до Києва.

Згідно з інформацією на онайн-табло, такі рейси затримуються на виліт: Будапешт W62474 (Wizz Air); Салоніки W66265 (Wizz Air); Мілан EG498 (Ernest Airlines). На виліт також затримуються два внутрішні рейси Motor Sich до Запоріжжя та Львова.

На приліт до аеропорту "Київ" затримуються рейси: Братислава W66276 (Wizz Air); Будапешт W62473 (Wizz Air); Салоніки W66266 (Wizz Air); Мілан EG497 (Ernest Airlines). Також на приліт затримуються внутрішні рейси Motor Sich із Запоріжжя, Одеси, Ужгорода, Львова.

Водночас на онлайн-табло міжнародного аеропорту "Бориспіль" повідомляється про скасування рейсу YB 201 авіакомпанії Bravo Airways Київ-Бейрут та рейсу PS 80 на приліт з Івано-Франківська до Києва авіакомпанії МАУ. Крім того, на виліт з аеропорту затримуються рейси: Шарм-Ель-Шейх QU 4435 та QU 4433 (Azur Air Ukraine); Прага PS 9717 (МАУ); Анталія PS 5331 (МАУ); Мінськ B2 844 (Belavia); Хургада QU 4421 (Azur Air Ukraine).

На приліт затримуються також два рейси з Шарм-Ель-Шейху BK 2020 (Bukovyna Airlines) та 7W 7656 (Wind Rose); Пардубіце PQ 842 (Sky Up Airlines); два рейси з Анталії 7W 7692 (Wind Rose) та QU 4412 (Azur Air Ukraine).

Нині на сайті аеропортів "Київ" та "Бориспіль" немає інформації щодо причини затримки та скасування рейсів. Водночас 22, 23, та 24 жовтня аеропорт "Київ" інформував про скасування та затримки рейсів через сильний туман у столиці.

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