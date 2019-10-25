 "Це може нашкодити", - Сущенко закликав журналістів бути обережнішими у висвітленні ситуації з політв'язнями

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив, виступаючи на конференції National media talk в п'ятницю в Києві.

"Я закликаю вас усіх бути обережними у висвітленні ситуації з політв'язнями, оскільки це може зашкодити рідним і підштовхнути до нових мук і страждань", - сказав Сущенко.

Журналіст зазначив, що він і його родина стали жертвами фейків.

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"Моя сім'я і я особисто на останньому етапі обміну стали жертвами фейків. Зокрема, йдеться про повідомлення, що 29-30 серпня відбудеться обмін. Я знаю, що багато хто з вас зібрали речі і вирушили в аеропорт, піддавшись недостовірній інформації. Завдяки вам ця інформація була поширена в соцмережах і на телебаченні. Моя мама, коли про це дізналася, дуже розхвилювалася, і коли її надії знову зазнали краху - це було вшосте, їй стало зле", - розповів Сущенко.

При цьому звільнений політв'язень висловив надію на те, що журналісти продовжать тримати тему політв'язень у фокусі уваги.

"Я сподіваюся, що в майбутньому тема політв'язнів буде у фокусі вашої уваги, і ви будете прагнути якомога більше звертати на це увагу нашого суспільства, влади і міжнародних партнерів", - резюмував Сущенко.

Нагадуємо, Сущенко перебував у незаконному ув’язненні в Росії за надуманим звинуваченням три роки. Його затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою. 7 жовтня 2016 року йому пред'явили звинувачення в "шпигунстві". Московський міський суд 4 червня 2018 року засудив Сущенка до 12 років ув'язнення в колонії суворого режиму; 12 вересня Верховний суд Росії визнав це рішення "законним".

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7 вересня 2019 року в рамках обміну утримуваними особами у форматі "35 на 35" між Україною і РФ, Сущенко повернувся на батьківщину.