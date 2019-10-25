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 Політика України, Суспільство
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Все про:журналістика (891) ЗМІ (660) політв'язні (1069) Сущенко (466)

 "Це може нашкодити", - Сущенко закликав журналістів бути обережнішими у висвітленні ситуації з політв'язнями

Звільнений з ув'язнення в Росії український журналіст Роман Сущенко розповів, як його родина стала жертвою неправдивих новин, і закликав ЗМІ бути обережними з темою політв'язнів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив, виступаючи на конференції National media talk в п'ятницю в Києві.

"Я закликаю вас усіх бути обережними у висвітленні ситуації з політв'язнями, оскільки це може зашкодити рідним і підштовхнути до нових мук і страждань", - сказав Сущенко.

Журналіст зазначив, що він і його родина стали жертвами фейків.

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"Моя сім'я і я особисто на останньому етапі обміну стали жертвами фейків. Зокрема, йдеться про повідомлення, що 29-30 серпня відбудеться обмін. Я знаю, що багато хто з вас зібрали речі і вирушили в аеропорт, піддавшись недостовірній інформації. Завдяки вам ця інформація була поширена в соцмережах і на телебаченні. Моя мама, коли про це дізналася, дуже розхвилювалася, і коли її надії знову зазнали краху - це було вшосте, їй стало зле", - розповів Сущенко.

При цьому звільнений політв'язень висловив надію на те, що журналісти продовжать тримати тему політв'язень у фокусі уваги.

"Я сподіваюся, що в майбутньому тема політв'язнів буде у фокусі вашої уваги, і ви будете прагнути якомога більше звертати на це увагу нашого суспільства, влади і міжнародних партнерів", - резюмував Сущенко.

Нагадуємо, Сущенко перебував у незаконному ув’язненні в Росії за надуманим звинуваченням три роки. Його затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою. 7 жовтня 2016 року йому пред'явили звинувачення в "шпигунстві". Московський міський суд 4 червня 2018 року засудив Сущенка до 12 років ув'язнення в колонії суворого режиму; 12 вересня Верховний суд Росії визнав це рішення "законним".

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7 вересня 2019 року в рамках обміну утримуваними особами у форматі "35 на 35" між Україною і РФ, Сущенко повернувся на батьківщину.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155926
 
 
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нє, бєз ріпартьорской шуміхі нікак ніззя!!! во-пєрвих - ето журналіскій хлєп, масло, ікра і всьо остальноє
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такая у ніх работа - будоражіть, прівлєкать вніманіє. Понятно, шо кому-то плохо от волнєнія, но шоп засвєтіцца і повисіть рєкламоємкость, журналісти нє остановяца пєрєд чувствамі мам і жон
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Точно так себя ведут артисты и шоумены под куполом цирк....пардон, Верховной Рады.
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Факт того, что верить не надо никому, а в особенности русскоязыким.
Ибо это - ползучая пропаганда в виде: "Ой, видите, мы отпустили русскоязыкого, но муссолиновцы ему запрещают говорить по-русски"(а должно быть так: - на гос. языке - все публичные обращения и интервью, иначе штраф). А на вопли писелевых-соловьевых =
Гааадяя, о Гаааадяяя, ты приди и нам тут спой
Рааашка, о Рааашка, брат ты мой о брат ты мой....

Видно теперь насквозь эту дрянь. Путин кстати, как и Сралин - молодец, хоть и делают говно, но профессионально то.
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как представлю себе муки траянской кабылы крымля, аж плохо становится -всех пидманула, включая отца украинской демократии - черчилля в квадрате
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Правда ми усі раді за вас, визволених, тільки не скурвітеся під ту владу , якій це вдалося як підкуп від Вовки Вєлікаго Вовці маленькому...
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