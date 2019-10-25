 Від початку доби ворог тричі обстріляв позиції ОС на луганському напрямку, поранено одного українського воїна, - Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

За даними відомства, після 6 ранку противник зі стрілецької зброї вів вогонь по опорних пунктах підрозділів Об'єднаних сил біля Хутора Вільного.

Крім того, з автоматичних гранатометів окупанти обстрілювали позиції українських військ, обладнані в районах Новозванівки та Луганського.

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До медичного закладу евакуйовано одного військовослужбовця зі складу Об'єднаних сил, який зазнав поранення внаслідок ворожого обстрілу.