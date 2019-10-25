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Все про:Міноборони (2876) обстріл (5636) Донбас (13405)

 Від початку доби ворог тричі обстріляв позиції ОС на луганському напрямку, поранено одного українського воїна, - Міноборони

Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська здійснили 3 обстріли на луганському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

За даними відомства, після 6 ранку противник зі стрілецької зброї вів вогонь по опорних пунктах підрозділів Об'єднаних сил біля Хутора Вільного.

Крім того, з автоматичних гранатометів окупанти обстрілювали позиції українських військ, обладнані в районах Новозванівки та Луганського.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ, імітуючи готовність до розведення сил поблизу Богданівки, обстріляли ЗСУ з гранатометів, - штаб ОС

До медичного закладу евакуйовано одного військовослужбовця зі складу Об'єднаних сил, який зазнав поранення внаслідок ворожого обстрілу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155924
 
 
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Спасибо 73% уродам рашистским, любителям *****,или оно уже и не *****???
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С начала суток враг трижды обстрелял позиции ОС на луганском направлении, ранен один украинский воин, - Минобороны



С начала суток тупые киевские хахлы трижды завезли бесплатные макароны ахметова в луганском направлении,

сдох адин луганский от переедания-минобороны

ахахаха


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