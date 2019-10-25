 Наразі вибори на окупованому Донбасі неможливі, - глава ЦВК Діденко

Про це в інтерв'ю виданню "Фокус", передає Цензор.НЕТ.

"Чи можливі вибори на Донбасі взагалі? На мою думку, наразі - ні. Щоб їх там провести, необхідно гарантувати безпеку. Україна має взяти під контроль державний кордон, іноземні збройні формування з цієї території потрібно вивести. Зеленський відкрито каже, що вибори під дулами автоматів не відповідатимуть стандартам. Крім того, необхідно законодавчо врегулювати це питання", - наголосив Діденко.

Він зазначив, що в Україні діє закон про правовий режим на окупованих територіях, який говорить про те, що вибори там не проводяться.

"Щоб хоча б теоретично говорити про проведення виборів на цих територіях, потрібно ухвалити інший закон. Це компетенція Верховної Ради. Які вона пропише процедури, що передбачить, поки прогнозувати складно", - додав Діденко.

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