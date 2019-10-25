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Все про:вибори (4554) Діденко (4) окупація (2131) ЦВК (849) Донбас (13405)

 Наразі вибори на окупованому Донбасі неможливі, - глава ЦВК Діденко

Новий глава Центральної виборчої комісії України Олег Діденко заявив, що наразі неможливо провести вибори на окупованому Донбасі

Про це в інтерв'ю виданню "Фокус", передає Цензор.НЕТ.

"Чи можливі вибори на Донбасі взагалі? На мою думку, наразі - ні. Щоб їх там провести, необхідно гарантувати безпеку. Україна має взяти під контроль державний кордон, іноземні збройні формування з цієї території потрібно вивести. Зеленський відкрито каже, що вибори під дулами автоматів не відповідатимуть стандартам. Крім того, необхідно законодавчо врегулювати це питання", - наголосив Діденко.

Він зазначив, що в Україні діє закон про правовий режим на окупованих територіях, який говорить про те, що вибори там не проводяться.

"Щоб хоча б теоретично говорити про проведення виборів на цих територіях, потрібно ухвалити інший закон. Це компетенція Верховної Ради. Які вона пропише процедури, що передбачить, поки прогнозувати складно", - додав Діденко.

Також читайте: Без внесення змін до Конституції для дострокових місцевих виборів немає підстав, - глава ЦВК Діденко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155923
 
 
 Топ коментарі
 
у клована та в 73/43%зебілів в процесі капітуляції нема нічого неможливого... І виборче законодавство змінять... І пенсії "на деревню дедушке"/колаборанту/терористу платитимуть... ЦВК же поміняли заради цього.
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Задолбали вы своими выборами и своим дамбасом. Куда вы торопитесь? Кому кроме Рашки оно надо? Там кроме сепаров уже пустая заминированная земля без заводов и фабрик и нуждающаяся в многомиллиардных дотациях.
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зачем этим Даунчанам выборы ? им срусГе йазыг нада что бы гаваритЦб па рузге ... Я Ну Ко Вич! Я Ну Ко Вич! Я ку бо Вич!
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у клована та в 73/43%зебілів в процесі капітуляції нема нічого неможливого... І виборче законодавство змінять... І пенсії "на деревню дедушке"/колаборанту/терористу платитимуть... ЦВК же поміняли заради цього.
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вазьмітє міня карєктаром в рідакцию!!!
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ага, замєтіл тоже - нє прішей кабилє кому
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В раше свободных выборов отродясь не было, а тут для кого то откровение, они не возможны и в ОРДЛО!!! Акуеть, гиганты мысли...
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Задолбали вы своими выборами и своим дамбасом. Куда вы торопитесь? Кому кроме Рашки оно надо? Там кроме сепаров уже пустая заминированная земля без заводов и фабрик и нуждающаяся в многомиллиардных дотациях.
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дорога к миру выстлана изумрудами и аквамаринами На данный момент выборы на оккупированном Донбассе не возможны, - глава ЦИК Диденко - Цензор.НЕТ 7343
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зачем этим Даунчанам выборы ? им срусГе йазыг нада что бы гаваритЦб па рузге ... Я Ну Ко Вич! Я Ну Ко Вич! Я ку бо Вич!
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ни на данный момент, ни на пизже...
Лет так 10 от момента перекрытия границы и то, с оговорками
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