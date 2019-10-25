 Сина засновника "1+1" Роднянського, який проживає в РФ, призначено радником у Кабміні, - Reuters

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters із посиланням на високопоставлене джерело в Кабміні.
Раніше Роднянський-молодший, який є економістом Кембриджа, працював у команді президента Володимира Зеленського, займаючись економічною програмою.
Також наголошується, що його батько, який зараз живе в РФ, очолюючи "1+1", допоміг нинішньому главі держави стати популярним в Україні.
Водночас сам новий радник уряду визнав, що, погоджуючись на цю посаду, розумів, що його прізвище може залучити до його призначення небажану увагу.
"Люди, які працювали в президентській канцелярії, говорили мені, що моє прізвище є фактором ризику. Моє прізвище може спровокувати скандал саме по собі. Мені сказали про це ще до того, як я вирішив, чи хочу я працювати (в уряді) чи ні", - заявив він.
одно слово партия--потенцильно означет ********
: https://censor.net.ua/n3155918
Хтось ще здивований ?
зєлєпузік, а як же ж обіцянка не брати до влади друзів, сватів та іншу наближену 3,14здоту? Чи то був жарт?!!
Александр Роднянский, экономист британского Кембриджского университета, уже был частью команды советников и работал над экономической программой Зеленского после его избрания в этом году.
Но источники в правительстве сообщили, что его повысили до главного экономического советника, и это назначение было подтверждено в письменном заявлении Reuters от государственного секретаря кабинета министров Владимира Бондаренко.
КАК УБЕРЕЧЬ СЕБЯ ОТ ВОРОВСТВА ОБЕЗЬЯН
Сегодня я хочу с вами поговорить о том, как уберечь себя от воровства обезьян в местах их обитания...
...обезьянки не долго думали и переселились в город к людям, естественно денег у них нету. Да и делают они вид, что не понимают, такую простую истину , как - не укради. Берут, всё что блестит и нравится им, так, как будто это их, а вам и вовсе не надобно. А если например вы будете идти с едой, и увидите вдруг стаю голодных обезьян…Ух…Мой вам совет, - лучше выкиньте все продукты и сделайте вид, что они не ваши, главное не держите их в руках, когда видите, что встреча с обезьяной просто неминуема, оторвут с руками.
Оливия
@olivia88877
Было бы понятно нежелание ЗЕ взять в команду Саакашвили, если бы у него была своя команда профессионалов.А пока, как пишут-Зеленский обложил себя кадровым дерьмом.Так и хочется сказать:"Эй, вы там, наверху! От вас опять спасенья нет! Не могу больше слушать я этот ваш кардебалет!"
Не фамилия, а Роднянский лично! и не внимание, а спросите у украинцев? хотим ли мы у себя видеть кацапскую гн*ду?!