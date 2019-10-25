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Все про:Зеленський (3338) призначення (464) Роднянський (2)

 Сина засновника "1+1" Роднянського, який проживає в РФ, призначено радником у Кабміні, - Reuters

Молодший син засновника каналу "1+1" Олександра Роднянського, Олександр, отримав посаду головного радника з економіки в уряді України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters із посиланням на високопоставлене джерело в Кабміні.

Раніше Роднянський-молодший, який є економістом Кембриджа, працював у команді президента Володимира Зеленського, займаючись економічною програмою.

Також наголошується, що його батько, який зараз живе в РФ, очолюючи "1+1", допоміг нинішньому главі держави стати популярним в Україні.

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Водночас сам новий радник уряду визнав, що, погоджуючись на цю посаду, розумів, що його прізвище може залучити до його призначення небажану увагу.

"Люди, які працювали в президентській канцелярії, говорили мені, що моє прізвище є фактором ризику. Моє прізвище може спровокувати скандал саме по собі. Мені сказали про це ще до того, як я вирішив, чи хочу я працювати (в уряді) чи ні", - заявив він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155918
 
 
 Топ коментарі
 
За зєлень голосували відверті сєпари, скриті сєпари, любителі халяви, телевізора і просто...не хочу більше ображати. Результат бачать всі. Перетворюють державу на філіал московського цирку.
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Ну лишь бы не Саакашвили и националисты. Верно я говорю, порохосрань?
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Урод ,калосрань скажи спасибо 💩🤡🤢🐏🐑🐸🥒
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А чому ж ЗЕ не знайшов посади для Міхо ?
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ну то ж виключно потрошенко укрїни давав посади виключно любим друзям, або дуже лояльним до свого збагачення. а тут кембрідж -- а не свинарчук--партнер по бізнесу
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Виключно? А любі друзі с 95 кварталу на ключевых государственных должностях не считаются? А любі друзі из лиги смеха в СНБО не считаются? А половина фракции слуга урода , состоящая из секретуток и сосок этого же 95 квартала, не считается? Га, зебил?
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чего ореш, придурок, вас дебилов не понять, то вы новых лиц не видите, то вы не понимаете разницы между депутатами и должностными лицами в государстве. научись спокойно говорить, передо мной скакать не надо.
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Видим рыла старых рыгов и 95 квартальной и околоклоунской свато-срани с дипломами из перехода на Почайной.
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поройтесь в дипломах шайки потрошенкоовой, хотя там почти все кадрьі бьіли клейма негде ставить от перебежек в партиях. назови святую партию,
одно слово партия--потенцильно означет ********
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Будет консультировать ничего не понимающего в экономике министра экономики. Уже весь непотреб засел во власти, или нужно ожидать подкрепление?
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не светиться фамилией роднянский просто: фамилия свинарчук вакантна
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Ця о о а проживає у срашці. Цікаво, яким каналом зв'язку воно буде користуватися, консультуючи унікумазд пломом недержавного зразка такого собі Гончарука? Може, прямим каналом ФСБ? Боіншіканали чекісти і так слухають. Оксюморлн якийсь.
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"Достижения" так и прут целым фонтаном. Да зелебобики? Давайте еще Азирова в Кабмин вернем. А, зеленые?
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Не чіпайте патріотичну Наталку - вона так хоче про Україну майбутнього з Сашком Дубинським всю програму говорити , Бєня її в рекламній паузі таким матом накрив, що дала Шабуніну тролити Сашеньу , що вона дала йому повний ефір на цьому мерзенному шоу. Червона, з тримтячими колінцями!!!
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а також її просили поновити інформацію про витрати на каструльку борща.
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Як в біблійські часи - треба когось закидати хоч брехнею , хоч камінням - клич жінок ! На 1+Г - Мосейчук , на ZIK - Влащенко , у ВР - Верещук .
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у прошлого министра тесть в фсб числится и медальку за крым имеет, а у сыньоносого сваты в питере имеются
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Ага, ви щe нe знаєтe який дeржaвний борг в США!!!
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Там все 🥒🤡🤢💩 такие,почти без исключения
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Ранее Роднянский-младший, который является экономистом Кэмбриджа, работал в команде президента Владимира Зеленского, занимаясь экономической программой.
: https://censor.net.ua/n3155918

Хтось ще здивований ?
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За зєлень голосували відверті сєпари, скриті сєпари, любителі халяви, телевізора і просто...не хочу більше ображати. Результат бачать всі. Перетворюють державу на філіал московського цирку.
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Усе правильно. Главное - шо не украинец. Кагал рулит. Гоям просьба не беспокоить...
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От зебилов и назначение скабеевой небыло бы неожиданностью.
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Агенты ******* так и прут в Украину советовать. Навыбирали нам недоумки зеленые, шоб у вас выбиралка отсохла. На следующих выборах она вам все равно уже не пригодится.
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В еврейскую коммуналку заселяется новый сосед.
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Его папаша не захотел быть Фридманом, взял фамилию бабушки.
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на усій території України фахівці закінчилися. Тре брати зі свинособакії.
зєлєпузік, а як же ж обіцянка не брати до влади друзів, сватів та іншу наближену 3,14здоту? Чи то був жарт?!!
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Не вижу проблем, молодой человек с хорошим образованием Кембриджа. Да тут любого возьми и выяснится что или родычи есть в рашке или работал уже при Яныке или еще что.
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Олег Устенко - і його синок ...Коломойський та його "пасинок" Дубінський Роднянський і його синок... (читаємо REUTERS ) , Сивуха та дргий КВНщик у радбезі,... Друзі, давайте складемо неШОРТлист НЕкумів навколо Вовки
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Жодного українця - фахівця і патріота при владі. За винятком самого президента)))
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Бывший комик и актер, Зеленский пришел к власти, став политическим аутсайдером, с идеей ,что очистит украинскую политику и привлечет новые лица, но с момента вступления в должность в мае он столкнулся с проверкой своих назначений.
Александр Роднянский, экономист британского Кембриджского университета, уже был частью команды советников и работал над экономической программой Зеленского после его избрания в этом году.
Но источники в правительстве сообщили, что его повысили до главного экономического советника, и это назначение было подтверждено в письменном заявлении Reuters от государственного секретаря кабинета министров Владимира Бондаренко.
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"Ру́сский кагана́т - гипотетическое государственное образование народа русь (русов), хронологически предшествовавшее Киевской Руси."
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Ждём Галустяна и Светлаков а в совете Нацбанка.
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Всі свої кадри зеленський знаходять в "дружньому" мордорі, або серед сепарів
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Роднянський-папка хоче тєж земельки Украінської - він же паотріот
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Полізла мерзота своїми чадами в Україну з ***********
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После Южаниной обворовавшей всю Украину любая обезьяна будет лучше чем она.
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Любителям обезьян
КАК УБЕРЕЧЬ СЕБЯ ОТ ВОРОВСТВА ОБЕЗЬЯН
Сегодня я хочу с вами поговорить о том, как уберечь себя от воровства обезьян в местах их обитания...
...обезьянки не долго думали и переселились в город к людям, естественно денег у них нету. Да и делают они вид, что не понимают, такую простую истину , как - не укради. Берут, всё что блестит и нравится им, так, как будто это их, а вам и вовсе не надобно. А если например вы будете идти с едой, и увидите вдруг стаю голодных обезьян…Ух…Мой вам совет, - лучше выкиньте все продукты и сделайте вид, что они не ваши, главное не держите их в руках, когда видите, что встреча с обезьяной просто неминуема, оторвут с руками.
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когда на меня накатывает приступ антисемитизма (грешным делом, практически, не покидает), я вспоминаю Ляшко - и меня попускает.
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Оливия

@olivia88877

Было бы понятно нежелание ЗЕ взять в команду Саакашвили, если бы у него была своя команда профессионалов.А пока, как пишут-Зеленский обложил себя кадровым дерьмом.Так и хочется сказать:"Эй, вы там, наверху! От вас опять спасенья нет! Не могу больше слушать я этот ваш кардебалет!"
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Будет проводить премьеру мастер-класс по езде на самокате по кабмину... Сина засновника "1+1" Роднянського, який проживає в РФ, призначено радником у Кабміні, - Reuters - Цензор.НЕТ 3963
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Что за бредятина? признал, что его фамилия может привлечь к его назначению нежелательное внимание Сина засновника "1+1" Роднянського, який проживає в РФ, призначено радником у Кабміні, - Reuters - Цензор.НЕТ 8369

Не фамилия, а Роднянский лично! и не внимание, а спросите у украинцев? хотим ли мы у себя видеть кацапскую гн*ду?!
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«Мы занимались кризисными коммуникациями. Нас пригласили джентльмены, которые очень хотели, чтобы поменялась власть и, можно сказать, сочувствовали кандидату Зеленскому. Это наши давние клиенты - украинские бизнесмены, абсолютно не связанные с политикой, но сильно пострадавшие от незаконных действий предыдущей власти. Мы отбивали негатив от Зеленского в социальных сетях. У нас для этого есть все необходимые компетенции, команда и свои ботофермы, сетки публичных страниц, Тelegram-каналы и группы экспертов и блогеров», - рассказал Раимов. І ось ми бачимо як ботоферми привели до влади не просто баранів , а ще й проКремлівських виродків ...
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Кстати посмотрите как в последнее время пробивает дно "1+1" - из эфира вечернего прайм-тайма исчезли аналитика и экономика, культура и политика. 90% эфирного времени показывают кто кого зарезал и кто кого убил - тупо скатились до уровня дибильных "Надзвичайних новин" по ICTV. Деградация телеканала 1+1.
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Пульт Вам в руки! Я взагалі видалив г+г з списку каналів. Найбільш одіозна їх дурість є в мережі.
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Гадали що це Дно але постикали з низу. Спустилися до тих що стукали й гадали що це вже точно..... але з низу постукали знову.
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Чьи поля, красавицы?? Маркиза........Карабаса!!! Ни одного кума, друга,знакомого! К%онец эпохи кумовства!! Кушать подано, їште не обляпайтеся,панове к0(и)зяки!
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Чому ця резонансна новина не довго висить на першій сторінці новин цензора мобільної версії?
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кстати, почему не кто не скажет нашему презИку, что КРОЛИКИ без дело шляются! пусть даст команду богдану, что бы он их куда небудь пристроил! у прокуроров какие то чистки начались может туда воткнуть!?
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Зе-жиди разом з "зажиддям" вже починають стягувати всю прокацаплену жидорву з **********... Тут ми їх оптом... і звільнимо планету від частини прокацалених дегенератів... Можливо це місія українського народу... Слава Україні, смерть ворогам!
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