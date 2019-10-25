 За екснардепа Микитася внесли заставу в розмірі 80 млн грн, - "Інтерфакс-Україна"

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує "Інтерфакс-Україна" з посиланням на інформоване джерело.
"За Микитася в п'ятницю внесено заставу в сумі 80 млн грн", - сказало джерело.
Нагадаємо, 2 жовтня НАБУ і САП повідомили про підозру в заволодінні майном Національної гвардії України на суму понад 81 млн грн колишньому нардепу Микитасю.
22 жовтня Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн.
И эти микитаси клянчат у Меркель бабла..... Мне это не очень нравится, так как на месте фрау, я бы слал нас подальше, из-за того что такое говно нами "рулит" то.
ревалюцыя гыдности - в действии
ахахаха
Воруй дальше. Миллиончик оставь себе за неудобства доставленные.