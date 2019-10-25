 За екснардепа Микитася внесли заставу в розмірі 80 млн грн, - "Інтерфакс-Україна"

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує "Інтерфакс-Україна" з посиланням на інформоване джерело.

"За Микитася в п'ятницю внесено заставу в сумі 80 млн грн", - сказало джерело.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн

Нагадаємо, 2 жовтня НАБУ і САП повідомили про підозру в заволодінні майном Національної гвардії України на суму понад 81 млн грн колишньому нардепу Микитасю.

22 жовтня Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн.

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