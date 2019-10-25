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Все про:застава (224) Антикорупційний суд (476) Максим Микитась (18)

 За екснардепа Микитася внесли заставу в розмірі 80 млн грн, - "Інтерфакс-Україна"

За колишнього народного депутата 8-го скликання від групи "Воля народу", власника ТОВ "Укрбуд девелопмент" Максима Микитася, підозрюваного в організації корупційної схеми з квартирами для Нацгвардії, внесли заставу в розмірі 80 млн грн.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує "Інтерфакс-Україна" з посиланням на інформоване джерело.

"За Микитася в п'ятницю внесено заставу в сумі 80 млн грн", - сказало джерело.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн

Нагадаємо, 2 жовтня НАБУ і САП повідомили про підозру в заволодінні майном Національної гвардії України на суму понад 81 млн грн колишньому нардепу Микитасю.

22 жовтня Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн.

Читайте також: За даними САП, екснардеп Микитась розмірковував про вбивство свідка і підозрюваного у справі проти нього, - ЦПК

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155917
 
 
 Топ коментарі
 
Нужно срочно отменять возможность выходить под залог при нанесении убытков государству.
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Уголовный процессуальный кодекс Украины был принят 13 апреля 2012 (https://fakty.ua/147805-novyj-ugolovno-processualnyj-kodeks-ukrainy-byl-prinyat-segodnya-v-4-14-utra), кто тогда был президент все знают. Маразм, когда человека подозревают в хищении крупных сумм денежных средств и за него можно внести залог продолжается. Законы для бедных, для богатых законов нет.
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Под нажимом государственного пресса трещит финансовая база и Лейбедева, и Пьятницы, и владельцев музыкальной лжеартели «Там бубна звон».(с)
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Нужно срочно отменять возможность выходить под залог при нанесении убытков государству.
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У Меркель такая "дача", что Микитась туда бы не зашел даже туфли вытереть. Даже после того как вступил бы в говно, ибо пацаны засмеют. Скажут - эээ, че ты по свинарникам шляешься то?
И эти микитаси клянчат у Меркель бабла..... Мне это не очень нравится, так как на месте фрау, я бы слал нас подальше, из-за того что такое говно нами "рулит" то.
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Мимика морды аля "Жаль немножко на денюшку попал ...."
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Меня удивляет больше всего, за душою ни гроша, а такие залоги. ОНИ совсем считают меня **......... ым.
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Дивує інше. Ні хто не питає звідки ті мілліони і чи внесені вони в декларацію.
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Честно украденные деньги и на залог не жалко!!
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Сумно все це.. В бідній країні, з легкістю виплачуються зовсім не бідні залоги...
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А как же иначе?! А иначе мальчик запоёт-зачирикает, так запоёт, что был бы залог 800 лямов,- и его бы подельнички нашли. Никуда бы не делись!
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За экс-нардепа Микитася внесли залог в размере 80 млн грн, - "Интерфакс-Украина"



ревалюцыя гыдности - в действии

ахахаха


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Я не понял юмора. Обвинили в похищении 81 млн, внесли 80 залога и свободен? За екснардепа Микитася внесли заставу в розмірі 80 млн грн, - "Інтерфакс-Україна" - Цензор.НЕТ 5686
Воруй дальше. Миллиончик оставь себе за неудобства доставленные.
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Я тоже не понял юмора. Традиционного, в последнее время: требуют прокурорские 100 лямов залога, а суд назначает или 5, или 10. И всё. Вот такой юмор понятен? Потому, назначение судом 80 лямов- это что-то неординарное.
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Уголовный процессуальный кодекс Украины был принят 13 апреля 2012 (https://fakty.ua/147805-novyj-ugolovno-processualnyj-kodeks-ukrainy-byl-prinyat-segodnya-v-4-14-utra), кто тогда был президент все знают. Маразм, когда человека подозревают в хищении крупных сумм денежных средств и за него можно внести залог продолжается. Законы для бедных, для богатых законов нет.
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А кто внес, пАзвольте АсведАмиЦА? За екснардепа Микитася внесли заставу в розмірі 80 млн грн, - "Інтерфакс-Україна" - Цензор.НЕТ 6477 Наверное СМСками сАбИрали по всей Украине?... За екснардепа Микитася внесли заставу в розмірі 80 млн грн, - "Інтерфакс-Україна" - Цензор.НЕТ 4251
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ккая разница кто внес? "политическя ""элита"" давно узаконила возможность получать понять и простить, для любого своего преступления. дал залог -- и вали на мальдивы обживаться на остатки от украденого. или я не правильно понимаю систему залога?
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