 Деркач і Дубінський запропонували Раді створити ТСК з розслідування міжнародної корупції Гонтаревої, Яресько та уряду Гройсмана. ДОКУМЕНТ

Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбук Деркач, опублікувавши копії документів, передає Цензор.НЕТ.
"Як і обіцяв на пресконференції, подав разом з колегами проєкт постанови про створення ТСК, яка повинна буде розслідувати факти міжнародної корупції та лобіювання незалежно від прізвищ, громадянства і посад осіб, які брали участь у розкраданні нашої держави. Незважаючи на опір Апарату Верховної Ради при реєстрації, упевнений в результативності, як голосування за створення ТСК, так і успішності результатів її роботи", - розповів нардеп.
"Основними завданнями ТСК будуть:
1) Здійснення розслідування діяльності глави Національного банку України Гонтаревої В.А., спрямованої на руйнацію банківської системи країни, порушення чинного законодавства у сфері фінансової діяльності, пов'язаної з примусовим закриттям комерційних банків, спекуляції на курсі гривні, знецінення заощаджень громадян України й участі в розкраданні міжнародної технічної допомоги.
2) Здійснення розслідування діяльності Міністерства фінансів України на чолі з Міністром Яресько Н.І., яка привела до необґрунтованого збільшення обсягів зовнішнього боргу України з елементами прямого умислу на закладення України в заставу зовнішнім кредиторам, покладання на громадян України додаткових боргових зобов'язань в розмірі більш як 100 млрд доларів США і створення протиправної схеми продажу облігацій внутрішньої державної позики і міжнародних запозичень, легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, зокрема через підконтрольну Гонтаревій В.А. компанію "ICU".
3) Проведення перевірки відомостей, зазначених у Звіті Рахункової палати від 19 грудня 2017 №26-8 щодо встановлених порушень у сфері використання міжнародної технічної допомоги на суму 5,3 млрд доларів США, а саме в частині неефективного використання донорських коштів уряду США і неналежного здійснення контролю Міністерства економічного розвитку України, як координатора цієї діяльності.
4) Розслідування фактів незаконного лобіювання при видобутку і постачанні на територію України енергоносіїв і незаконного ціноутворення для українських споживачів з можливим протиправним використанням міжнародних фінансових інструментів, спрямованих на легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом.
5) Ініціювання розслідування питань щодо незаконних дій Уряду Прем'єр-міністра України Гройсмана В.Б. про використання коштів державного бюджету для закупівлі медичних препаратів через так звані міжнародні організації, шляхом виведення і утримання грошових коштів (на термін більше року) на їхніх рахунках, що призвело до порушення вимог чинного бюджетного законодавства України та мало вигляд безвідсоткового кредитування, відмивання і легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.
6) Ініціювання питання про притягнення винних осіб до відповідальності, передбаченої законодавством України", - розповів Деркач.
Як наголошується в постанові, до складу ТСК мають увійти 18 осіб.
"Обрати головою ТСК народного депутата України - Дубінського Олександра Анатолійовича, секретарем - Деркача Андрія Леонідовича", - сказано в документі.
Я за то чтоб никакая зараза не бросала "народ" на фарш ибо: "ой, тут посрался диктатор Вилли с диктатором Колей, а ты, холоп, иди и убивай тех кого прикажут. А если они тебя? = "
Диктатура = должна быть уничтожена.
Я понимаю что ты прикольнулся с картинкой, но я же тоже, вот с того же
)исходил(
Грязь на грязи.
а що саме було і зникло, на думку хейтерів Гонтарєвой, Порошенка, Яценюка?
І взагалі якщо було рефінансування то ці банки повинні були повернути ці кошти
Нехай створюють. Щоб МВФ відмовив в кредитах.
Бо, насправді, це буде комісія не ппроти Гонтарєвої ( на хвіст солі їй вони насиплять); а проти Смолія і Рожкової, за їх звільнення.
А лучше еще раз сбейте Гонтареву машиной или убейте ее детей. Шестерки Коломойского долбаные...
Кстати Гонтарева написала заявление в полицию или забыла ?
Судя по отсутсвию задержанного водителя - забыла.
Не надо считать Коломойского тупым неумехой неспособного убрать Гонтареву.
А значит Гонтарева это придумала что бы избежать тюрьмы.
"Шестерки" тявкают, преданно смотря в глаза хозяина.
В 1990-1993 годы - слушатель Академии Министерства безопасности России, юрист. Дипломная работа «Организация и проведение встреч с негласной агентурой»....
.. . с Дубинским и прочьей ЗЕленью
K04EGR IV
@K04EGR
Согласен с порохоботом. Вместо обещанных посадок Свинарчуков весной мы получили: -террор оставшихся ФОПов и активистов -дальнейшее повышение тарифов -урезание субсидий нищим -распродажу Zемли в условиях войны -попытку окончательно повесить ОРДЛО на шею И всё это в турборежиме.
Sergey Naumovich с Sergii Naumovych.
А это пост экс-министра, который более трёх лет на каждом углу говорил про гиперлуп и не создал даже его проект из точки А в точку Б)
А о Гройсмане -всегда тишина, никаких гневных разоблачений. Ни разу.Иван Петрович Сидоров объяснял что в Украине казной распоряжается премьер, а не президент, что спрос за зарплаты и пенсии с премьера-ни в какую.И так до сего момента: Гройсман для мигрантов -табу.
НО это слишком долгий путь и его нужно сократить до обьявления гонтарихи в международный розыск и принудительная депортация в Украину.