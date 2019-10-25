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Все про:ТСК (95) Деркач А. (10) США (5707) Гройсман (3599) Гонтарева (358) Яресько (53) Дубінський (22)

 Деркач і Дубінський запропонували Раді створити ТСК з розслідування міжнародної корупції Гонтаревої, Яресько та уряду Гройсмана. ДОКУМЕНТ

У парламенті зареєстровано проєкт постанови народних депутатів Андрія Деркача (позафракційний) і Олександра Дубінського (фракція "Слуга народу") про створення тимчасової слідчої комісії (ТСК) з розслідування фактів міжнародної корупції вищих посадових осіб України.

Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбук Деркач, опублікувавши копії документів, передає Цензор.НЕТ.

"Як і обіцяв на пресконференції, подав разом з колегами проєкт постанови про створення ТСК, яка повинна буде розслідувати факти міжнародної корупції та лобіювання незалежно від прізвищ, громадянства і посад осіб, які брали участь у розкраданні нашої держави. Незважаючи на опір Апарату Верховної Ради при реєстрації, упевнений в результативності, як голосування за створення ТСК, так і успішності результатів її роботи", - розповів нардеп.

"Основними завданнями ТСК будуть:

1) Здійснення розслідування діяльності глави Національного банку України Гонтаревої В.А., спрямованої на руйнацію банківської системи країни, порушення чинного законодавства у сфері фінансової діяльності, пов'язаної з примусовим закриттям комерційних банків, спекуляції на курсі гривні, знецінення заощаджень громадян України й участі в розкраданні міжнародної технічної допомоги.

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2) Здійснення розслідування діяльності Міністерства фінансів України на чолі з Міністром Яресько Н.І., яка привела до необґрунтованого збільшення обсягів зовнішнього боргу України з елементами прямого умислу на закладення України в заставу зовнішнім кредиторам, покладання на громадян України додаткових боргових зобов'язань в розмірі більш як 100 млрд доларів США і створення протиправної схеми продажу облігацій внутрішньої державної позики і міжнародних запозичень, легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, зокрема через підконтрольну Гонтаревій В.А. компанію "ICU".

3) Проведення перевірки відомостей, зазначених у Звіті Рахункової палати від 19 грудня 2017 №26-8 щодо встановлених порушень у сфері використання міжнародної технічної допомоги на суму 5,3 млрд доларів США, а саме в частині неефективного використання донорських коштів уряду США і неналежного здійснення контролю Міністерства економічного розвитку України, як координатора цієї діяльності.

4) Розслідування фактів незаконного лобіювання при видобутку і постачанні на територію України енергоносіїв і незаконного ціноутворення для українських споживачів з можливим протиправним використанням міжнародних фінансових інструментів, спрямованих на легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом.

5) Ініціювання розслідування питань щодо незаконних дій Уряду Прем'єр-міністра України Гройсмана В.Б. про використання коштів державного бюджету для закупівлі медичних препаратів через так звані міжнародні організації, шляхом виведення і утримання грошових коштів (на термін більше року) на їхніх рахунках, що призвело до порушення вимог чинного бюджетного законодавства України та мало вигляд безвідсоткового кредитування, відмивання і легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.

6) Ініціювання питання про притягнення винних осіб до відповідальності, передбаченої законодавством України", - розповів Деркач.

Як наголошується в постанові, до складу ТСК мають увійти 18 осіб.

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"Обрати головою ТСК народного депутата України - Дубінського Олександра Анатолійовича, секретарем - Деркача Андрія Леонідовича", - сказано в документі.

Деркач і Дубінський запропонували Раді створити ТСК з розслідування міжнародної корупції Гонтаревої, Яресько та уряду Гройсмана 01
Деркач і Дубінський запропонували Раді створити ТСК з розслідування міжнародної корупції Гонтаревої, Яресько та уряду Гройсмана 02
Деркач і Дубінський запропонували Раді створити ТСК з розслідування міжнародної корупції Гонтаревої, Яресько та уряду Гройсмана 03
Деркач і Дубінський запропонували Раді створити ТСК з розслідування міжнародної корупції Гонтаревої, Яресько та уряду Гройсмана 04
Деркач і Дубінський запропонували Раді створити ТСК з розслідування міжнародної корупції Гонтаревої, Яресько та уряду Гройсмана 05
Деркач і Дубінський запропонували Раді створити ТСК з розслідування міжнародної корупції Гонтаревої, Яресько та уряду Гройсмана 06
Деркач і Дубінський запропонували Раді створити ТСК з розслідування міжнародної корупції Гонтаревої, Яресько та уряду Гройсмана 07
Деркач і Дубінський запропонували Раді створити ТСК з розслідування міжнародної корупції Гонтаревої, Яресько та уряду Гройсмана 08
Деркач і Дубінський запропонували Раді створити ТСК з розслідування міжнародної корупції Гонтаревої, Яресько та уряду Гройсмана 09
Деркач і Дубінський запропонували Раді створити ТСК з розслідування міжнародної корупції Гонтаревої, Яресько та уряду Гройсмана 10

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155913
 
   
 Топ коментарі
 
Похоже у зелёных совсем плохо с бабками.
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Ты очень ошибся.
Я за то чтоб никакая зараза не бросала "народ" на фарш ибо: "ой, тут посрался диктатор Вилли с диктатором Колей, а ты, холоп, иди и убивай тех кого прикажут. А если они тебя? = Деркач і Дубінський запропонували Раді створити ТСК з розслідування міжнародної корупції Гонтаревої, Яресько та уряду Гройсмана - Цензор.НЕТ 6883 "
Диктатура = должна быть уничтожена.
Я понимаю что ты прикольнулся с картинкой, но я же тоже, вот с того же Деркач і Дубінський запропонували Раді створити ТСК з розслідування міжнародної корупції Гонтаревої, Яресько та уряду Гройсмана - Цензор.НЕТ 4812
)исходил(
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О бох всех кацапов Сралин. Мокша, на хер ти ету падаль тут воткнула? Дрочи на неа сама!
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Потрібно було зразу сказати, що вибори будуть тільки після закінчення війни. Тоді б ніякі боягузи, уклонисти, дезертири і інші малороси з хохлами не захватили владу.
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Коррупцию Коломойского только за границей расследуют, у нас он белый и пушистый. Гонтарева закрыла 20 отмывочных банков с пустыми активами, теперь ату ее. А почему нет комиссии расследовать кто и куда выводил деньги украинцев из этих банков?
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Дубинский - шестёрка Бени.
Грязь на грязи.
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На шоу на дважды говноканале на пролошлой неделе присутствовал полный кремлевский слуга -экономический роднык ЗЕ, кивающий выступлению Юрия Бойко, а вчера его сынок- безголосотупое продолжение некумов вокруг Вовки
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Под вопли Наталки - НІ З КИМ МАЙБУТНЕ УКРАЇНИ ОБГОВОРЮВАТИ- Сашік Дубінський давай зажігай!!!
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Цікава ідея. Я б щє додав до списку Порошенко і уряд Яценюка
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а що вони вкрали? ну тобто які саме крадіжки треба розслідувати? тобто якщо я подаю заяву в поліцію про крадіжку автомобіля, то як мінімум цей автомобіль у мене мав бути і він зник.
а що саме було і зникло, на думку хейтерів Гонтарєвой, Порошенка, Яценюка?
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Я зрозумів тебе. Наприклад, ТСК повинна на мою думку розслідувати діяльність Гонтарєвої в частині, коли вона перебуваючи на посаді Голови НБУ виділяла великі суми рефінансування банкам для так називаємої підтримки їх життєдіяльності. Виділялись дуже великі суми не 100 гривень повір мені. Для довідки Під рефінансуванням також розуміють забезпечення центральним банком комерційних банків додатковими резервами на кредитній основі, тобто запозиченими резервами. Ходят чутки, що ці гроши виділялись фірмам однодневкам під виглядом кредитів а потім виводились за кордон.

І взагалі якщо було рефінансування то ці банки повинні були повернути ці кошти Деркач і Дубінський запропонували Раді створити ТСК з розслідування міжнародної корупції Гонтаревої, Яресько та уряду Гройсмана - Цензор.НЕТ 8852
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''Ходят чутки'',що зеленський допомагав коломойсбкому виводити нроші в офшори.---А це вже не чутки----зеленський не платив податків в Україні.
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Давно пора! Особенно интересно, чем занималась сладкая парочка-Гонтарева и Порошенко. Yaresko & Groysman may escape scot-free.
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чим займалися? роботою своєю прямою займались - Порошенко захищав інтереси України на міжнародній арені, Гонтарєва очищувала банківську систему від банків-пилососів.
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Ну вот МВФ, послы G7, всемирный банк говорят, что гонтарева все правильно делала. Но зебилам интерсно. что скажет шавка коломойского дубинский?
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Деркача вместе с папой еще при Юще надо было на пожизненное отправить. Папа при Кучмеце возглавля СБУ , а сынок был медиа деятелем и типа бизнесменом... на них уже столько висит дрежавних зрад, преступлений, помогали Кучме во всяких пикантных спецоперациях и т.д. А Теперь Деркачи легли под Игоря Вальерьевича, накопил видать компроматец ловкий еврейчик. против "приятника" Деркача.
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для *неотримання* чергового траншу мвф саме те!!! тож не зупиняйтесь Деркач и Дубинский предложили Раде создать ВСК по расследованию международной коррупции Гонтаревой, Яресько и правительства Гройсмана - Цензор.НЕТ 1421
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такими темпами торжества справедливости , вы ребята остатки рейтинга президента , растеряете до конца его годовой каденции ... или вы наказываете (сажаете) или нет , всё остальное ненужный чёс
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Деркач і Дубінський, притому, разом - це марка.
Нехай створюють. Щоб МВФ відмовив в кредитах.
Бо, насправді, це буде комісія не ппроти Гонтарєвої ( на хвіст солі їй вони насиплять); а проти Смолія і Рожкової, за їх звільнення.
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Они хотят настроить МВФ против Украины, хотят повернуть Украину в задницу, т.е. на россию и устроить дефолт!
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Именно так. У них нет выхода: ЕС сказал что Богдан должен получить реактивного пенделя, и со свистом вылететь в окошко Банковой.
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Сын проживающего в РФ основателя 1+1 Роднянского назначен советником в Кабмине, - Reuters тут не только одному богдану надо пендель давать!
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А дело в том что вся эта шайка имеет конкретную мафиозную структуру: она своих не выдаёт. Потому Богдана они не уволят, иначе всё рассыпется на месте.
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Арахамія так вірнопіддано ув'яз в прйнятті на свою голову проведення шоукомедії ПОЛІГРАФ, ідея жйого а Вовка тількии рішення прийняв ... Й розкрутив цей наказ Вовки до такої абсурдності по тупості чи навмисно?
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тафай! тафай! плєбсу нравиця коли пани ******* - побольше громкіх дєл, скандалов, арєстов с маскі-шоу, тюрєм!!! ви на правільном путі - слєдуєщіє так же поступят с вамі!!!
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Ага. Давайте. Доконайте уже репутацию Моники Зеленски окончательно. Деркач и Дубинский предложили Раде создать ВСК по расследованию международной коррупции Гонтаревой, Яресько и правительства Гройсмана - Цензор.НЕТ 6304

А лучше еще раз сбейте Гонтареву машиной или убейте ее детей. Шестерки Коломойского долбаные...
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Если бы коломойский хотел убрать гонтареву в Лондоне, ей бы брызнули новичка или чаем с полонием угостили.
Кстати Гонтарева написала заявление в полицию или забыла ?
Судя по отсутсвию задержанного водителя - забыла.
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Логично было бы шлепнув гонтареву перевести стрелки на своего врага.
Не надо считать Коломойского тупым неумехой неспособного убрать Гонтареву.
А значит Гонтарева это придумала что бы избежать тюрьмы.
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Ну нормально,пусть сажает этих гонта-яресек,конечно же они заслужили сроки.
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Вообще эти пацаны ва-банк идут: наехали на Яреську. Американцы им этого не простят, ИМХО.
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Конечно не простят...... если расследование будет проходить как во времена ПоПА. Деркач і Дубінський запропонували Раді створити ТСК з розслідування міжнародної корупції Гонтаревої, Яресько та уряду Гройсмана - Цензор.НЕТ 9690 А Яреську пока держат на коротком поводке. И в Штаты не пускают, и сдрыснуть как Гонтаревой не дают, а то потом заморачивайся с экстрадицией. Короче, пока не решится открытое на неё в США дело, эту особо ценную поцалистку держат внештатным советником губернатора Пуэрто-Рико. Так что тут все в масть, Госдеп даёт добро.....
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решение правильное, да толку? надо начинать с времен Кубива, эта гнида заложила бомбу в развал банков, взять за жопу Розенко- как там дела с выплатой 12 млрд!!! мертым душам-переселенцам? в госструктурах НЕТ спецов для качественного аудита ВЭД,все спецы в частном бизнесе, а популистические кричалки журналистов не являются доказательством в суде. та же ГПУ не может похвалиться грамотными спецами-финансистами, а особенно по ВЭД
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бєня своїм шісткам завдання нові ставить )))
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В Пояснительной записке первой идет вопрос по Гонтаревой - 100% что ТСК создана в угоду И. Коломойскому - реальному хозяину Зеленского, Дубинского, и Слуг народа.
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"ах моська знать она сильна коль лает на слона!"(с)

"Шестерки" тявкают, преданно смотря в глаза хозяина.
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Андре́й Леони́дович Де́ркач

В 1990-1993 годы - слушатель Академии Министерства безопасности России, юрист. Дипломная работа «Организация и проведение встреч с негласной агентурой»....

.. . с Дубинским и прочьей ЗЕленью
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K04EGR IV

@K04EGR

Согласен с порохоботом. Вместо обещанных посадок Свинарчуков весной мы получили: -террор оставшихся ФОПов и активистов -дальнейшее повышение тарифов -урезание субсидий нищим -распродажу Zемли в условиях войны -попытку окончательно повесить ОРДЛО на шею И всё это в турборежиме.
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Цей сепарок, з родини сепарів, вже "звільнив" бюджет України від 48 млрд. Жителі Прилук, саме йому можете подякувати за закриття виробництва в вашому місті.
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Sergey Naumovich с Sergii Naumovych.

А это пост экс-министра, который более трёх лет на каждом углу говорил про гиперлуп и не создал даже его проект из точки А в точку Б)Деркач і Дубінський запропонували Раді створити ТСК з розслідування міжнародної корупції Гонтаревої, Яресько та уряду Гройсмана - Цензор.НЕТ 2748
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правительства Гройсмана./ Из Украины на историческую родину добежавшие и не добежавшие-под флажком ФРГ сидящие- клеймили и проклинали Яценюка. Как бы обрезанного-есть у 95 квартала такая хохма.Мигранты до сих пор жалуются как они страдают из-за Порошенко-как бы Вальцмана: Он представитель криминалитета, брехло Кондитер и прочее 23.01.2019 19:26

А о Гройсмане -всегда тишина, никаких гневных разоблачений. Ни разу.Иван Петрович Сидоров объяснял что в Украине казной распоряжается премьер, а не президент, что спрос за зарплаты и пенсии с премьера-ни в какую.И так до сего момента: Гройсман для мигрантов -табу.
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Бенины шавки мстят...уже скоро будем смотреть отчеты по этим зеленым тварям
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хорошая идея.
НО это слишком долгий путь и его нужно сократить до обьявления гонтарихи в международный розыск и принудительная депортация в Украину.
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Але треба щось вирішувати з міловановим і його "ринком землі". Бо судити можна довго, а російські шпигуни Порошенко і Зеленській збираються вкрасти в українців останнє - землю.
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