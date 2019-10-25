 Без внесення змін до Конституції для дострокових місцевих виборів немає підстав, - глава ЦВК Діденко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко в інтерв'ю Фокусу.

"Одна справа, якщо ми говоримо про місцеві вибори в якомусь конкретному місці. Інша - коли йдеться про місцеві вибори по всій країні. Без внесення змін до Конституції я не бачу підстав достроково проводити їх у цілому по Україні", - сказав він.

Водночас Діденко нагадав, що зараз обговорюється питання перших місцевих виборів, які мають стати результатом реформи адміністративно-територіального устрою.

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"Планується внесення змін до Конституції, новий закон про адміністративно-територіальний устрій, розширення адміністративно-територіальних утворень, які в нас вже є (громада, округ, регіон). І як результат - перші вибори. Коли це станеться, залежить від Верховної Ради", - розповів Діденко.

Однак, якщо найближчим часом реформа адміністративно-територіального устрою не буде завершена, місцеві вибори відбудуться в жовтні.

Водночас можливе проведення дострокових виборів в окремих містах, підстави для яких прописані в законі про місцеве самоврядування.

"Наприклад, якщо рішенням суду буде встановлено якесь порушення, після звернення обласної (у разі Києва - міської) державної адміністрації Верховна Рада може призначити позачергові вибори", - зазначив Діденко.

Нагадаємо, згідно зі ст. 141 Конституції України, місцеві вибори проводяться в останню неділю жовтня 2020 року. Таким чином, чергові вибори до місцевих органів влади мають відбудуться 25 жовтня 2020 року.

Як повідомлялося раніше, в Офісі Президента планують, що проєкт змін до Конституції в частині децентралізації направлять у КС вже на поточній сесії Ради. Запропонована концепція реформи адміністративно-територіального устрою передбачає, що нова трирівнева система складатиметься з громади, округу та регіону. На рівні округів державу представлятимуть префекти.

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко напередодні заявив, що місцеві вибори відбудуться наступного року, але коли саме - "залежить від багатьох чинників", зокрема від темпів децентралізації.