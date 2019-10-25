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 Політика України, Суспільство
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Все про:підкуп (196) Яценко (27) Слуга народу (392) Мотовиловець (2)

 Я знаю людей, які точно не взяли ці гроші, - нардеп від СН Мотовиловець про спроби підкупу за "майданчики Яценка"

Нардеп від "Слуги народу" Андрій Мотовиловець стверджує, що деякі його однопартійці підтвердили натяки про фінансову мотивацію за голосування проти законопроєкту щодо знищення так званих "майданчиків Яценка".

Про це він заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

На запитання чи давали комусь із його колег хабар, Мотовиловець сказав: "У мене немає доказів, щоб таке говорити. Я знаю людей, які точно не взяли ці гроші".

При цьому він підкреслив, що пропоновані суми різнилися від 20 до 30 тис. доларів залежно від фракції. Велику суму за відмову підтримати документ, за його словами, пропонували саме "слугам народу", оскільки "наш законопроєкт і нас більше".

Читайте також: Уявіть, що на вході до РАЦСу з вас просто так беруть 1800 грн, - нардеп від СН Мотовиловець про "майданчики Яценка"

Повний текст інтерв'ю з Андрієм Мотовиловцем читайте тут.

Нагадаємо, колишній віцепрем'єр-міністр Павло Розенко заявив: "Офіс Президента висунув підозру 11 народним депутатам України від партії "Слуга народу". Їх звинувачують в отриманні 30 000 доларів (кожному) за голосування проти одного антикорупційного законопроєкту на засіданні Комітету Верховної Ради... Офіс вимагає від депутатів-слуг пройти детектор брехні".

Пізніше народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Дубінський підтвердив інформацію, що членів фінансового комітету від "СН" перевірять на детекторі брехні. А заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук повідомила, що керівництво фракції "Слуга народу" зустрінеться із членами парламентського комітету з питань фінансів податкової і митної політики перед перевіркою на поліграфі.

23 жовтня стало відомо, що Дубінський і Арахамія домовилися разом пройти детектор брехні.

Пізніше президент Зеленський заявив: "Всі члени фінансового комітету ВР повинні пройти перевірку на детекторі брехні"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155911
 
 
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Браво Наталья Мосейчук!- ты отдала полный эфир тому , кто тебя заменит на говноканале БЕНИ -Дубинскому
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Я знаю людей, которые точно не взяли эти деньги, - нардеп от "Слуги народа" Андрей Мотовиловец -- и это я.... Я знаю людей, которые точно не взяли эти деньги, - нардеп от СН Мотовиловец о попытках подкупа за "площадки Яценко" - Цензор.НЕТ 5144
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ідіот!!! трицять кусків не взяв - засцяв, - а коллєгі змели - тіко шелеснуло!!!
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А Арахамия правда достоен уровня отары овец от СН по интеллекту... Ему говорят , вы дискредитировали работу полиграфистов и значимость экспертиза , а он- МЫ ХОТЕЛИ ПОКАЗАТЬ ЭТИМ ШОУ СВЮ ОТКРЫТОСТЬ. заметим , что главный сдавальщик анализов приказал это сделать - но это утопло якобы в тупости исполнителя...
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Кто намекал,кто предлагал?Где фамилии?
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Так Яценко ці 1800 не бере все собі. Він ділиться. Це перше правило корупціонера - "не вмій дрочити, а вмій ділитись". Вовік не в накладі?
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