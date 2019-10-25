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 "Ми трахнемо ці майданчики до того, що хтось сяде за ґрати", - Арахамія про корупційні схеми. ВIДЕО

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пообіцяв ліквідувати корупційну схему під час продажу нерухомості до 1 січня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".

"Ми зі свого боку як фракція "Слуга народу" обіцяємо нашим виборцям, до 1 січня не буде жодних майданчиків існувати, ця монополія - усього, не буде взагалі жодних прокладок. З іншого боку, я особисто, це вже особиста справа, якщо ми так багато часу витрачаємо, я доб'юся, тому що депутати можуть мати депутатський контроль, - ми трахнемо ці майданчики до того, що хтось сяде за ґрати, я обіцяю", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відповідав чесно, здивувався запитанню про "Опозиційну платформу", - експерт про проходження Арахамією поліграфа

Нагадаємо, САП зареєструвала кримінальне провадження, в якому 11 народних депутатів від партії "Слуга народу", які працюють у комітеті Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, могли отримати хабар 30 000 доларів.

Колишній віцепрем'єр-міністр Павло Розенко заявив: "Офіс Президента висунув підозру 11 народним депутатам України від партії "Слуга народу". Їх звинувачують в отриманні 30 000 доларів (кожному) за голосування проти одного антикорупційного законопроєкту на засіданні Комітету Верховної Ради... Офіс вимагає від депутатів-слуг пройти детектор брехні".

Пізніше народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Дубінський підтвердив інформацію, що членів фінансового комітету від "СН" перевірять на детекторі брехні. А заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук повідомила, що керівництво фракції "Слуга народу" зустрінеться із членами парламентського комітету з питань фінансів податкової і митної політики перед перевіркою на поліграфі.

23 жовтня перевірку пройшов Олександр Дубінський. Офіційний результат буде відомий 28 жовтня.

Глава фракції "Слуги народу" Давид Арахамія пройде перевірку на детекторі брехні в прямому ефірі 24 жовтня о 16:00.

24 жовтня про проходження поліграфа заявив нардеп від СН Качура: "Пройшов тест на детекторі брехні: поліграф показав, що бабки я не брав і стосунку до схем не маю".

24 жовтня поліграф пройшла нардепка Василевська-Смаглюк: "Грошей не брала, але приховує, що пропозиції були". Також поліграф пройшов нардеп Олег Марусяк: "Нічого не знає про можливі хабарі. Картає себе за недостатні знання для роботи в Раді".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155909
 
 
 Топ коментарі
 
Гоп-стоп жаргон в стиле раша-стайл становится нормой в лексиконе политиков в Украине.
Причем не в их личном общении, а на широкой публике.
Зачем это культивировать, деградировать?
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ДЛЯ ЭТОГО КОЗЛА "АРАХА"

12 вопросов для фракции Слуга народа для прохождения полиграфа по итогам вчерашнего скандала, когда стало стало известно, что депутаты получают зарплату в конвертах.
1. Получали ли вы дополнительную оплату к официальной депутатской зарплате?
2. Правда ли что дополнительную оплату вы получили в долларах?
3. Правда ли, что зарплату в конвертах вы получили из рук замглавы фракции?
4. Знаете ли вы, что главы комитетов от Слуги народа получили по 10 тыс долларов?

Новости

Обрушение единства "Слуги народа", или Цирк с полиграфом
5. Известно ли вам о том, что замглавы фракции получили по 15 тыс долларов?
6. Знаете что вы, что глава фракции Слуга народа, а также замспикера получили по 25 тыс долларов?
7. Слышали ли вы о том, что топ-чиновник Офиса президента в ручном порядке распределял ставки депутатских доплат, опираясь на мнение заместителей главы фракций?

Новости

Афера с полиграфом: следите за руками
8. Знаете ли вы о том, что по Конституции депутатство можно совмещать только с преподавательской, творческой и научной деятельностью. Если выплаты дополнительных денег идут как гонорары за реальные публикации или лекции, то тогда это совмещение депутатства с разрешенной деятельностью. Если нет, то вы нарушили массу законов и вступили в лужу коррупциии?
9. Знаете ли вы, что по закону есть ещё одно ограничение - выплаты даже 5 тысяч долларов должно быть задекларировано в реестре НАЗК как одноразовое изменение материального положения на всю сумму?
10. Правда ли что вы не задекларировали эти доходы?
11. Собираетесь ли вы сообщить антикоррупционным органам о получении дополнительной оплаты?
12. Знаете ли вы о том, что новый костюм, сумка, поездка на море, машина являются косвенными доказательствами, по которым НАБУ может открыть производство. Согласно закону, который вы сами приняли.
(Светлана Крюкова)
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Читаю биографии этих деятелей и диву даюсь, сколько их у нас пасётся, рождённых и выросших в Параше. Что этот "запорожский козак" грузинского разлива, что дети Казахстана и т.д. И у всех у них душа "болит" за Украину. "Мы трахнем эти площадки до того, что кто-то сядет за решетку", - Арахамия о коррупционных схемах - Цензор.НЕТ 3586
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ДЛЯ ЭТОГО КОЗЛА "АРАХА"

12 вопросов для фракции Слуга народа для прохождения полиграфа по итогам вчерашнего скандала, когда стало стало известно, что депутаты получают зарплату в конвертах.
1. Получали ли вы дополнительную оплату к официальной депутатской зарплате?
2. Правда ли что дополнительную оплату вы получили в долларах?
3. Правда ли, что зарплату в конвертах вы получили из рук замглавы фракции?
4. Знаете ли вы, что главы комитетов от Слуги народа получили по 10 тыс долларов?

Новости

Обрушение единства "Слуги народа", или Цирк с полиграфом
5. Известно ли вам о том, что замглавы фракции получили по 15 тыс долларов?
6. Знаете что вы, что глава фракции Слуга народа, а также замспикера получили по 25 тыс долларов?
7. Слышали ли вы о том, что топ-чиновник Офиса президента в ручном порядке распределял ставки депутатских доплат, опираясь на мнение заместителей главы фракций?

Новости

Афера с полиграфом: следите за руками
8. Знаете ли вы о том, что по Конституции депутатство можно совмещать только с преподавательской, творческой и научной деятельностью. Если выплаты дополнительных денег идут как гонорары за реальные публикации или лекции, то тогда это совмещение депутатства с разрешенной деятельностью. Если нет, то вы нарушили массу законов и вступили в лужу коррупциии?
9. Знаете ли вы, что по закону есть ещё одно ограничение - выплаты даже 5 тысяч долларов должно быть задекларировано в реестре НАЗК как одноразовое изменение материального положения на всю сумму?
10. Правда ли что вы не задекларировали эти доходы?
11. Собираетесь ли вы сообщить антикоррупционным органам о получении дополнительной оплаты?
12. Знаете ли вы о том, что новый костюм, сумка, поездка на море, машина являются косвенными доказательствами, по которым НАБУ может открыть производство. Согласно закону, который вы сами приняли.
(Светлана Крюкова)
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глава фракции Слуга народа, а также замспикера получили по 25 тыс долларов.
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Из ума выжил старый?
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до петі який створив ці площадки через депутата бпп курячого в тебе питань нема?
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- Я-- зицпредседатель Фунт. Я всегда сидел. Я сидел при Александре Втором "Освободителе", при Александре Третьем "Миротворце", при Николае Втором "Кровавом". ©
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Гоп-стоп жаргон в стиле раша-стайл становится нормой в лексиконе политиков в Украине.
Причем не в их личном общении, а на широкой публике.
Зачем это культивировать, деградировать?
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...а починалося все зі "сдЄлпЄм_іх", такий собі "евфемізм". То що Ви хочете? Такий зараз, так би мовити, "тренд". І хохлобидло заслуговує саме на це.
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Якби не тисячі загиблих та закатованих на цій війні, я би сказала "нехай їдять, давляться тим, що обрали, і на що заслуговують", а так мушу питати "Заради чого були ці жертви кращих, якщо зрештою кількістю перемогли ходячі шлунки?".
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пані, треба погодитися з тим, що загиблі на війні зробили свій вибір і пройшли свій шлях гідно. Але більшість бажає совка. І на те нема ради. Тисяча років їх не змінить. Вони ніколи не зважатимуть на факти. Совок у їхніх кістках і вони народжують совків. Тому: варто заспокоїтися. Якщо важко -- просто поміняти країну. Иншого виходу я не бачу. Це не відчай, а суворий аналіз ситуації.
Щоб ми не робили, совок завжди повертатиме нас назад. Причому часом ще на гіршу позицію, ніж попередня.
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при чем тут совок? у нас гнилое олигархическое государство! пока не поставят на место ахмета, беню и проч. - тут порядка в стране НЕ БУДЕТ! сверхприбыли порождают сверхпреступность!!! как сломать систему? наверное, только Пиночет мог бы
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Такий стиль близький їхньому електорату.
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Не, реально - умело циркуют, но с учетом местных жителей - то есть, берешь микрофон, пердишь туда и говоришь что это элемент борьбы со злыми, а ты сам - очень добрый.
И если верят - то поздравляем бригаду - она нашла свое место. примитивные шоу со скандалами - идут на ура. Это реально не смешно уже - кахда порах сядиииттт???77
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Читаю биографии этих деятелей и диву даюсь, сколько их у нас пасётся, рождённых и выросших в Параше. Что этот "запорожский козак" грузинского разлива, что дети Казахстана и т.д. И у всех у них душа "болит" за Украину. "Мы трахнем эти площадки до того, что кто-то сядет за решетку", - Арахамия о коррупционных схемах - Цензор.НЕТ 3586
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Опять Петро насрал тебе в кровать? Утром проснулся весь в шоколаде?
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Многие партии раздают своим депутатам в дополнение к зарплатам ежемесячные выплаты. А вы не знали?
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Знали. только не знаем откуда "партии" берут. Я вот беру деньги из тумбочки, в которую предварительно положил зарплату. Из под какой подушки берут деньги "партии" не понятно.
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А у "Трахальщика" "трахалка", хоть имеется? (Я уже не говорю о том, "стоит"-ли она, у него?..) Не потому, что я - "защитник коррупционеров", а просто реально смотрю на вещи... (Когда Гелетей, летом 2014, получил назначение, и заявил, что "День незалежності ми будемо святкувать у Севастополі!", я сказал - "Наплачемся ми з цим балаболом......". Так и вышло........ А Арахамия - "Гелетей №2"...
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Повидимому в Трахальщика стОит, а не стоИт!....)))...
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Не понял сути ответа - "грамотёшка" в нём - на уровне "трёх классов и коридора".......
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Мы трахнем-гнёт понты шпан с рожей рыночного продавца цветов советских времён.
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Ви хлопчики добре готовтеся, бо на мою думку, трахати почнуть вас.
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пора слугам народа сосредоточиться на "внутреннем враге", а то вшеними заниматься уже будет некому
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Когда у Арахамии вчера спросили почему он "выкрывача" повез в СБУ, а не пошел к ним в НАБУ/САП, он сказал: так а я не знаю куда идти и кому что писать!!! Второй Нардеп в студии подтвердил это). Потом арахамия выдал "перл": Мне позвонил Ваня (Баканов) и сказал -вези его к нам!!)))
То есть ни Глава Фракции партии Слуга Народа ни Глава СБУ не знают законов, и не имеют ни малейшего представления чем занимаются антикоррупционные органы и что все, что касается коррупции - это НАБУ/САП/ДБР. Дальше был бессознательный феерический бред о "площадках Яценка" - Шабунин просто схватился за голову)

Если раньше было смешно наблюдать за действиями этих безграмотных, зеленых долбо..бов, то после вчерашнего бреда от Арахамии реально становится страшно за страну.
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Ничего нового. В Свидетелях Зерро никто не знает куда надо идти при решении вопросов. Давеча один из них пошел к Кличку с квартирами для "советников", и только там его отправили туда куда надо - в пешую эротическую прогулку.
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Мені стало реально страшно як тільки Зеленський заявив що йде в президенти.Зараз ще страшніше. Я оцінила розмах.
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могли б простіше сказати, а не це ляля для лохів: ми осідлаємо ці потоки, і спрямуємо їх в *кошерні* кишені
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Вы наверное имели ввиду не "трахнете" , а "трУхнете" ?
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"Мы трахнем эти площадки до того, что кто-то сядет за решетку", - Арахамия о коррупционных схемах

так ты сам и есть ента площадка-верховнарада

на французском курорте,

там ишшо фонтан шампанского под гимн украины.

ахахаха
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ці площадочки раптом були створені не під час керування пана Порошенки?
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Одразу згадався анекдот Софії

😀😀😀

- Футбольный арбитр в спешке вместо карточки показал игроку презерватив. - До конца матча больше никто не рискнул нарушить правила.
Напевно, Арахамія саме про це і говорив ))))
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ха ха ха там тряхнем а там спустим ипод другим соусрм оставим
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Дома остались на балансе власникив. Значит и весь сбор дому,улице,городу, а не депутатам. Забираем права а также и деньги у государства барыг и мародеров.
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Наш серіал, на жаль, продовжується
"Ми трахнемо ці майданчики до того, що хтось сяде за ґрати", - Арахамія про корупційні схеми - Цензор.НЕТ 590

А що відбувається в країні, хто знає? Те, що «попередники в усьому винні», я в курсі.
В 2014 році Янукович був ні при чому, бо його вже не було. Відповідальність на кому? Правильно, на Порошенку. А зараз на кому? На Порошенку, звісно. Бо ж при чому тут Зеленський? То все Порох винен. Логічно? Нє? А іншої логіки в країні поки що не існує.
Хто ухвалює стратегічні рішення? Зеленський? Звісно, він всі рішення ухвалює або ж хоча благословляє. Але хто є тими стратегами, які можуть дати інформацію і запропонувати сценарії розвитку? Хто наш мозковий центр?
Зеленський - поки що неофіт в політиці, як би реактивно він не «вчився», як стверджує його оточення. Ну і під час знаменитих «сніданків на Банковій» навряд чи можна отримати хоча б базові знання. Лише потеревенити можна, попиваючи вранішню каву.
Можливо, «стратегічна двійка» Богдан-Шефір? Навряд чи. Богдана цікавить сфера юриспруденції, де він почувається як риба в воді. Ну і точно не як сфера, де він прагне навести лад. Ну і трохи будівельний бізнес його цікавить. А Шефір точно такий же неофіт, як і його керівник.
Єрмак? Після слів «чи усвідомлюєте ви, що наш президент - один з найкращих лідерів ********* світу?» тяжко вірити, що цей пан опікується інтересами країни більше, аніж комфортом шефа.
Хорошковський? Кулуарні плітки стверджують, що він має кабінет на Банковій і потребує нових активів, тому що 5 років в Монако дуже підкосили його бюджет.
Ну, можна ще список писати. Баканова, шефа СБУ сюди записати. Але який толк?
Схоже, що в країні рішення приймає одна людина. Та, ким ми в 2014 році захоплювались і захлинались від щастя, що от, олігарх, а який патріот!
І помилялись. Пан Коломойський трохи потролив Путіна, зате достатньо і більш натхненно тролить цілу країну.
Зменшення впливу Коломойського, думаю, зможемо фіксувати, коли його протеже Богдан зникне з політичної орбіти. А поки що Богдан може поводити себе, як завгодно: спати на лавках в аеропортах, танцювати на весіллях подєльників по юридичному бізнесу, посилати всіх далеко і назавжди, фіглярствувати і стібатися, кривлятися і чокатися стаканами в урядовій ложі, йому все сходитиме з рук.
Правда, є надія, що вседозволенність і відсутність гальм зіграє з цим паном злий жарт в найближчому майбутньому.
Є у мене один товариш, який періодично приходить в коментарі і пише щось таке, на кшалт: ну як же вас, розумних і патріотичних залякав Порошенко, що ви і досі самі лякаєтесь і нас лякаєте якимось міфічним реваншем?
Думаю, і цей текст він теж прочитає і, можливо, навіть відкоментить
А справа в тому, що нам, розумним і патріотичним, не страшно за себе. Страхи закінчились. Багато хто з нас усвідомлює і знає, що країна з хакнутим мозком дісталась аматорам-любителям аплодисментів і хижакам-олігархам. Які сповідують принцип: нічого особистого, це лише бізнес. І їм однаково з ким і на чому той бізнес робити.
Тому і відбувається переділ сфер впливу. А не реформи, як обіцяли. Тому одні смотрящі замінюються іншими. Ті, хто в бізнесі, чудово знають, про що я пишу. Всі схеми - ЗАЛИШИЛИСЬ. І не дуже видно, що є воля їх знищити. Скоріше - навпаки.
Тепер про Порошенка. Ми знаємо про його косяки. І багато хто з нас досить активно про все писав. В тому числі і ті, кому потім прихильниками нинішньої влади було подаровано маркування «порохобот». Ми писали і про програну інформаційну роботу, яка була віддана на відкуп своїм і кумам. І про знищення політичної конкуренції. І про самовпевненість і вірування в самого себе. І про нищення бізнесу. І про корупцію. Багато про що. Порошенка досить нищівно і густо критикували.
В тому числі і ті, хто працював «критиком Порошенка». Насправді ми мали серйозну інформаційну війну, яка була направлена на знищення рейтингу тодішнього Президента.
Війна ця закінчилась зразу, як президентом став Зеленський. В інфопросторі стався раптовий штиль. «Воїни» позбирали своїх розкиданих свиней, антикорупціонери повлаштовувались на посади/в процесі влаштування, або ж знайшли собі інші розваги, «генералісімуси» інформаційних атак отримали депутатські мандати. І все - проблем немає.
А тим, хто не думає і дуже «втомився від війни», показують Сватів. По кілька серій одразу. Де пияка і клоун разом зі своєю ротатою дружиною у всіх ситуаціях перемагають пару інтелігентних і освічених людей.
Ні, не серіал з Голобородьком про нас. Про нас - Свати.
Мені насправді дуже сумно. А вам?
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шо там охметов ?
Коломойский пять лет на войне наживался или пеця с охметом ?
зачем столько поноса из глупых слов ?
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Роман Донік‏ @donikroman 4 ч.4 часа назад

"Ми трахнемо ці майданчики до того, що хтось сяде за ґрати", - Арахамія про корупційні схеми - Цензор.НЕТ 6773

Самое смешное во всем этом полиграф цирке - это наблюдать, как "хороший парень" Давид Арахамия, сцыт в глаза своим избирателям. Если кто забыл, то Арахамия знает как правильно должны проводить это действо.
Потому что он в 14 году проходил полиграф, когда заходил в МО


"Ми трахнемо ці майданчики до того, що хтось сяде за ґрати", - Арахамія про корупційні схеми - Цензор.НЕТ 8653
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Зачем трахать площадки? Это извращение.
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Арахномания. Пауки в банке 🕷️🕷️🕷️🕷️🕷️🕷️🕷️🕷️🕷️🕷️🕷️🕷️
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Що нам заповідав класик української ненормативної літератури Лесь Подеревянський? "На *** песимізм!" Ми трахнули Януковича, трахнули Пєтю і з почуттям відрази трахнемо цих жидобільшовиків ЗЕ з їх союзними етнічними меншинами. І на додачу трахнемо дрючком ***ло разом з усім прокацапленим бидлом на місцях так вправно, що залишки свинособак заскавчать аж під Красноярськом. "Ми трахнемо ці майданчики до того, що хтось сяде за ґрати", - Арахамія про корупційні схеми - Цензор.НЕТ 214
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З тебе і з таких як ти. І обовязково дрючком з дебелими *******.
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Прошу прощения. Вы не онанист, вы - рукоблуд.
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В заключение немного эротики
...Мы трахнем эти площадки до того, что кто-то сядет за решетку (с) Арахамия

.. Я перетрахивал и буду перетрахивать свой парламент.(с) Лукашенко
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нада же какие новости - а псы свои рошенки получают официально? ))
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потрохня вам хоть ссы в глаза...никакие салфетки не помогут.
ПРИ КОМ организовывались эти схемки???......роттердамы....дюссельдорфы.....гладковские....
Прально,при потрохе!!! Он отец-основатель мародерства Украины.
А розенко насмешил,он наверно ОЧЕНЬ удивлен,что весь сыр-бор из-за какой-то мелочевки ввиде 30 тыщщ.зеленых))).....они по такой мелочи не работали,только с крупником.
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