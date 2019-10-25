 Найманці РФ, імітуючи готовність до розведення сил поблизу Богданівки, обстріляли ЗСУ з гранатометів, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС в Facebook.
У штабі зазначили, що попри готовність Збройних Сил України провести розведення сил і засобів на ділянці розведення №3 окупанти демонструють своє небажання дотримуватися Мінських домовленостей і взятих на себе зобов'язань.
Чому виникло обурення ? Бо офіційні джерела дописали - поранення сталось НЕ В РАЙОНІ розведення військ. То що ж виходить, навколо Золотого є місця, де можна запросто стріляти та вбивати ?
Що ж це за мир такий ? Розведення лохів це !