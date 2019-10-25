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 Найманці РФ, імітуючи готовність до розведення сил поблизу Богданівки, обстріляли ЗСУ з гранатометів, - штаб ОС

24 жовтня, противник, імітуючи готовність провести розведення сил і засобів на ділянці розведення №3, здійснив обстріл з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї на ділянці розведення №3 (Богданівка).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС в Facebook.

У штабі зазначили, що попри готовність Збройних Сил України провести розведення сил і засобів на ділянці розведення №3 окупанти демонструють своє небажання дотримуватися Мінських домовленостей і взятих на себе зобов'язань.

Читайте також: Одного українського воїна поранено на Донбасі. За добу - 25 ворожих обстрілів, - штаб ОС

Найманці РФ, імітуючи готовність до розведення сил поблизу Богданівки, обстріляли ЗСУ з гранатометів, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155908
 
 
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а сівоха думає що у нас громадянська війна.
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Вчора люди обурювались офіційним повідомленням про поранення бійця в районі Золотого, де,як ми знаємо, мало відбутись розведення військ зусиллями президента.

Чому виникло обурення ? Бо офіційні джерела дописали - поранення сталось НЕ В РАЙОНІ розведення військ. То що ж виходить, навколо Золотого є місця, де можна запросто стріляти та вбивати ?

Що ж це за мир такий ? Розведення лохів це !
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Это очковтирательство для -🐑🐏🤢🤡💩 тупорылых якобы 73 %
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Не говори ерунды. Вся эта история - политический театр, ставка в котором - отмена санкций против Расии.
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Звучит просто унизительно вместо защиищать свою землю оправдываемся перед мордором и им потурателям западом которые в сговоре с мордором "В штабе отметили, что несмотря на готовность Вооруженных Сил Украины провести разведение сил и средств на участке разведения №3 оккупанты демонстрируют свое нежелание соблюдать минские договоренности и взятые на себя обязательства"
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Позорный шут 💩🤡калобени Моника исполняет для путлера польку-бабочку
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Полным ходом идет подготовка к капитуляции Украины перед кровавым московским узурпатором.
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