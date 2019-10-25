 Найманці РФ, імітуючи готовність до розведення сил поблизу Богданівки, обстріляли ЗСУ з гранатометів, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС в Facebook.

У штабі зазначили, що попри готовність Збройних Сил України провести розведення сил і засобів на ділянці розведення №3 окупанти демонструють своє небажання дотримуватися Мінських домовленостей і взятих на себе зобов'язань.

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