 Уявіть, що на вході до РАЦСу з вас просто так беруть 1800 грн, - нардеп від СН Мотовиловець про "майданчики Яценка"

Про це заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ нардеп від "Слуги народу" Андрій Мотовиловець.
Коли корупція звичайна, наприклад, у закупівлях, у тебе є шанс звернутися в Антимонопольний комітет, правоохоронні органи. Так звані "майданчики Яценка" - це класичний приклад політичної корупції. Коли депутати публічно ухвалюють закон і зобов'язують тебе платити їм гроші... Це поправки, які п'ять разів ставилися на голосування. Це коли на всю країну показали: "Дивіться, зараз ми будемо красти ваші гроші". Я по-іншому це не називаю", - зазначив він.
Для розуміння того, як працюють оціночні "майданчики Яценка", Мотовиловець навів приклад з одруженням.
"Ми вчора довго дискутували на цю тему з Льошею Соболєвим - це директор "Прозорро.Продажі". І він навів у приклад РАЦС. Уявіть, ми з вами вирішили одружитися. Несемо заяву. А нас біля входу до РАЦСу зустрічає чотири амбали, що представляють чотири майданчики, і кажуть: "Хочете одружитися, віддавайте паспорти, ми їх самі занесемо. З вас 1800 грн". Запитуємо: "А можна без вас?" А вони відповіли: "Ні"", - пояснив нардеп, додавши, що за цим принципом можна почати "доїти" українців у будь-якій сфері.
Повний текст інтерв'ю з Андрієм Мотовиловцем читайте тут.
Нагадаємо, колишній віцепрем'єр-міністр Павло Розенко заявив: "Офіс Президента висунув підозру 11 народним депутатам України від партії "Слуга народу". Їх звинувачують в отриманні 30 000 доларів (кожному) за голосування проти одного антикорупційного законопроєкту на засіданні Комітету Верховної Ради... Офіс вимагає від депутатів-слуг пройти детектор брехні".
Пізніше народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Дубінський підтвердив інформацію, що членів фінансового комітету від "СН" перевірять на детекторі брехні. А заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук повідомила, що керівництво фракції "Слуга народу" зустрінеться із членами парламентського комітету з питань фінансів податкової і митної політики перед перевіркою на поліграфі.
23 жовтня стало відомо, що Дубінський і Арахамія домовилися разом пройти детектор брехні.
Пізніше президент Зеленський заявив: "Усі члени фінансового комітету ВР мають пройти перевірку на детекторі брехні"
для властьимущих в Украине население давно стало уже "новой нефтью", терпилы ,платящие дань за право жить в этой стране.
возьмите те же цены на продукты, услуги жкх и тд.
порочны круг, который никто не спешит разрывать.
https://www.youtube.com/watch?v=-5ayV0S-Ld8
У меня счетчики стоят, а регулировать подачу я не имею права!
P.S. Узаконенная горизонтальная разводка с индивидуальной врезкой.
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- Був у фракції БЮТ з 2007го по 2012й, але вже у 2011му - член ПР(!!!Тобто Юля в буцегарню, Антін миттєво до її ворогів). Член фракції ПР з 2012го по 2014й. Партія відродження з 2014го
- У Серпні 2012го голосував за російську, як другу державну(!!!).
- У Червні 2013го голосував за звернення до польського сейму визнати Волинську трагедію геноцидом поляків(!!!)
- Голосував у Січні 2014го за "диктаторські закони" (це взагалі капець)
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Журналіст Тетяна Чорновіл опублікувала низку розслідувань, в яких стверджувала про причетність Яценка до корупційних схем[5][6][7][8].
Декілька разів (1 вересня і 12 жовтня 2012 р.) ЗМІ оголошували про причетність Яценка до ДТП, проте він спростовував ці повідомлення[9][10].
За даними журналістів «Дзеркала тижня», Антон Яценко через родичів та пов'язаних осіб контролював спілку громадських організацій «Тендерна палата України», яка мала виняткові повноваження з контролю над державними закупівлями[11].
Неодноразово був помічений в численному «кнопкодавстві» під час голосування у Верховній Раді[12][13][14].
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Вовік! Кого ти нам привів??? Що там з поданням до ВР від Рябошапки на Яценка? Буде? Чи може давай вже тебе, Вовік, на йух і будемо робити дострокові президентські в цьому Листопаді?
Ні, ні, ні. Вовік сів за руль і їде зовсім не туди. І віджартовується на зауваження. Час всім ставати з своїх місць і йти у водительську кабіну.
Он правительство подняло на 5% уровень расходов семьи на оплату комуслуг (с 15% до 20%), начиная с которых можно субсидию получить и ничего, считает, что это нормально, люди проглотят очередное преступление этого "государства".
А тарифи в Київстар, коли у вас коштів недостатньо то 10 грн, доба, хіба не ворюги!!!
А немає псекундної тарифікації, або тарифікації за 1 мегабайт хіба не ворюги!
А перейти не інший тариф, на дорожчий запросто, а от на дешевший ні хріна, хіба не ворюги!!!
В Україні півкраїни вор'я і владі на це похрін!
А в інших операторів, що-по другому?, точно таке ж самісіньке!
Крім того, в нас всі інші оператори тільки алло і то хріново тягнуть, от і міняйте, то інтернету взагалі не буде!
На 14 млн. трудоспособного населения:
- 1,2 млн безработные.
- 1,4 млн. ВСУ, МВД, СБУ.
- 300 тыс. госчиновников.
- 2,5 млн. управленцев разного уровня.
- 800 тыс. депутаты всех уровней, + КМ, + АП + помощники, секретарши, охрана, водители ...
...
де брати ресурс? відповідь: в складані тарифів по формулі італійського вченого стелі
в нових схемах узаконених поборів коли все раніше відоме не покриває апетитів.
і ви мені будете казати про прекрасну країну, чудовий нарід і суче слово шануймося?
Ну типа как Ай-би-эм из гаража выпустили свои акции, а купившие их старушки бешено озолотились? И компьютеры потекли по миру?
Может ли простой человек купить акцию какой-то новой компании?
Там, млять накручено сертифицирователей, деопозитариев, спецдержаителей и прочего гавна на порядок больше, чем у оценщиков!
что будет с этим составом - посмотрим