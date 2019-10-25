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 Політика України, Суспільство
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Все про:афера (30) нерухомість (189) Яценко (27) оцінка (22) Мотовиловець (2)

 Уявіть, що на вході до РАЦСу з вас просто так беруть 1800 грн, - нардеп від СН Мотовиловець про "майданчики Яценка"

Так звані "майданчики Яценка" - це класичний приклад політичної корупції.

Про це заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ нардеп від "Слуги народу" Андрій Мотовиловець.

Коли корупція звичайна, наприклад, у закупівлях, у тебе є шанс звернутися в Антимонопольний комітет, правоохоронні органи. Так звані "майданчики Яценка" - це класичний приклад політичної корупції. Коли депутати публічно ухвалюють закон і зобов'язують тебе платити їм гроші... Це поправки, які п'ять разів ставилися на голосування. Це коли на всю країну показали: "Дивіться, зараз ми будемо красти ваші гроші". Я по-іншому це не називаю", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маркарова спростовує розслідування "Схем" про наявність у неї елітної нерухомості на київському Подолі

Для розуміння того, як працюють оціночні "майданчики Яценка", Мотовиловець навів приклад з одруженням.

"Ми вчора довго дискутували на цю тему з Льошею Соболєвим - це директор "Прозорро.Продажі". І він навів у приклад РАЦС. Уявіть, ми з вами вирішили одружитися. Несемо заяву. А нас біля входу до РАЦСу зустрічає чотири амбали, що представляють чотири майданчики, і кажуть: "Хочете одружитися, віддавайте паспорти, ми їх самі занесемо. З вас 1800 грн". Запитуємо: "А можна без вас?" А вони відповіли: "Ні"", - пояснив нардеп, додавши, що за цим принципом можна почати "доїти" українців у будь-якій сфері.

Повний текст інтерв'ю з Андрієм Мотовиловцем читайте тут.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Депутат Яценко не хоче проходити детектор брехні: "Я не дівчина-шльондра, а нардеп". ВIДЕО

Нагадаємо, колишній віцепрем'єр-міністр Павло Розенко заявив: "Офіс Президента висунув підозру 11 народним депутатам України від партії "Слуга народу". Їх звинувачують в отриманні 30 000 доларів (кожному) за голосування проти одного антикорупційного законопроєкту на засіданні Комітету Верховної Ради... Офіс вимагає від депутатів-слуг пройти детектор брехні".

Пізніше народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Дубінський підтвердив інформацію, що членів фінансового комітету від "СН" перевірять на детекторі брехні. А заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук повідомила, що керівництво фракції "Слуга народу" зустрінеться із членами парламентського комітету з питань фінансів податкової і митної політики перед перевіркою на поліграфі.

23 жовтня стало відомо, що Дубінський і Арахамія домовилися разом пройти детектор брехні.

Пізніше президент Зеленський заявив: "Усі члени фінансового комітету ВР мають пройти перевірку на детекторі брехні"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155907
 
   
 Топ коментарі
 
а отопление без счетчиков это типа не так?, или монополия жкх???
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тут примеров таких.....
для властьимущих в Украине население давно стало уже "новой нефтью", терпилы ,платящие дань за право жить в этой стране.

возьмите те же цены на продукты, услуги жкх и тд.
порочны круг, который никто не спешит разрывать.
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Хто такий Антін Яценко:
_____________________
- Був у фракції БЮТ з 2007го по 2012й, але вже у 2011му - член ПР(!!!Тобто Юля в буцегарню, Антін миттєво до її ворогів). Член фракції ПР з 2012го по 2014й. Партія відродження з 2014го
- У Серпні 2012го голосував за російську, як другу державну(!!!).
- У Червні 2013го голосував за звернення до польського сейму визнати Волинську трагедію геноцидом поляків(!!!)
- Голосував у Січні 2014го за "диктаторські закони" (це взагалі капець)
________________________________

Журналіст Тетяна Чорновіл опублікувала низку розслідувань, в яких стверджувала про причетність Яценка до корупційних схем[5][6][7][8].
Декілька разів (1 вересня і 12 жовтня 2012 р.) ЗМІ оголошували про причетність Яценка до ДТП, проте він спростовував ці повідомлення[9][10].
За даними журналістів «Дзеркала тижня», Антон Яценко через родичів та пов'язаних осіб контролював спілку громадських організацій «Тендерна палата України», яка мала виняткові повноваження з контролю над державними закупівлями[11].
Неодноразово був помічений в численному «кнопкодавстві» під час голосування у Верховній Раді[12][13][14].

__________________________
Вовік! Кого ти нам привів??? Що там з поданням до ВР від Рябошапки на Яценка? Буде? Чи може давай вже тебе, Вовік, на йух і будемо робити дострокові президентські в цьому Листопаді?
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а отопление без счетчиков это типа не так?, или монополия жкх???
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тут примеров таких.....
для властьимущих в Украине население давно стало уже "новой нефтью", терпилы ,платящие дань за право жить в этой стране.

возьмите те же цены на продукты, услуги жкх и тд.
порочны круг, который никто не спешит разрывать.
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Толку от счетчиков для отопления?
У меня счетчики стоят, а регулировать подачу я не имею права!
P.S. Узаконенная горизонтальная разводка с индивидуальной врезкой.
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у нас газ до сих пор без счетчика, Кременчуг
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Олигархи обложили со всех сторон и управляют страной
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В питательном бульоне порошенkова дерибана не только олигархи прикормились, но и барыжьё помелче. Расхлебывать Украине придется долго.
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Хто такий Антін Яценко:
_____________________
- Був у фракції БЮТ з 2007го по 2012й, але вже у 2011му - член ПР(!!!Тобто Юля в буцегарню, Антін миттєво до її ворогів). Член фракції ПР з 2012го по 2014й. Партія відродження з 2014го
- У Серпні 2012го голосував за російську, як другу державну(!!!).
- У Червні 2013го голосував за звернення до польського сейму визнати Волинську трагедію геноцидом поляків(!!!)
- Голосував у Січні 2014го за "диктаторські закони" (це взагалі капець)
________________________________

Журналіст Тетяна Чорновіл опублікувала низку розслідувань, в яких стверджувала про причетність Яценка до корупційних схем[5][6][7][8].
Декілька разів (1 вересня і 12 жовтня 2012 р.) ЗМІ оголошували про причетність Яценка до ДТП, проте він спростовував ці повідомлення[9][10].
За даними журналістів «Дзеркала тижня», Антон Яценко через родичів та пов'язаних осіб контролював спілку громадських організацій «Тендерна палата України», яка мала виняткові повноваження з контролю над державними закупівлями[11].
Неодноразово був помічений в численному «кнопкодавстві» під час голосування у Верховній Раді[12][13][14].

__________________________
Вовік! Кого ти нам привів??? Що там з поданням до ВР від Рябошапки на Яценка? Буде? Чи може давай вже тебе, Вовік, на йух і будемо робити дострокові президентські в цьому Листопаді?
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А про Яценка, це що - новина для тебе? І при чому тут "Вовік"? Яценко спокійно наживався і при Януковичі і при Порошенко. І про це всі знали. А при Зеленському його відсувають від корита. Де зрада?
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Всі все знають, але де реальні справи? Де покарання топ-злочинців? Чи Сівоха в РНБО розбереться?
Ні, ні, ні. Вовік сів за руль і їде зовсім не туди. І віджартовується на зауваження. Час всім ставати з своїх місць і йти у водительську кабіну.
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Чему удивляться, если у нас государство - преступник.
Он правительство подняло на 5% уровень расходов семьи на оплату комуслуг (с 15% до 20%), начиная с которых можно субсидию получить и ничего, считает, что это нормально, люди проглотят очередное преступление этого "государства".
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Ты хитрожопый сказки не рассказывай,политическая коррупция это налог на проданную недвижимость,почему он вообще существует,площадка это только оценка стоимости для вашего коррупционного налога,хорошо что эта процедура проста и быстра,за которую конечно же нужно платить.
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А київ стар із його абонплатою не за місяць, а за чотири тижні хіба не ворюги!!!
А тарифи в Київстар, коли у вас коштів недостатньо то 10 грн, доба, хіба не ворюги!!!
А немає псекундної тарифікації, або тарифікації за 1 мегабайт хіба не ворюги!
А перейти не інший тариф, на дорожчий запросто, а от на дешевший ні хріна, хіба не ворюги!!!
В Україні півкраїни вор'я і владі на це похрін!
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Тю на вас, меняйте оператора, можно и с сохранением номера.
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Не міряйте по обласних центрах всю Україну!
А в інших операторів, що-по другому?, точно таке ж самісіньке!
Крім того, в нас всі інші оператори тільки алло і то хріново тягнуть, от і міняйте, то інтернету взагалі не буде!
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А как иначе содрать деньги?
На 14 млн. трудоспособного населения:
- 1,2 млн безработные.
- 1,4 млн. ВСУ, МВД, СБУ.
- 300 тыс. госчиновников.
- 2,5 млн. управленцев разного уровня.
- 800 тыс. депутаты всех уровней, + КМ, + АП + помощники, секретарши, охрана, водители ...
...
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раніше продавали все, що завалялось, матеріальні девайси кінчились.
де брати ресурс? відповідь: в складані тарифів по формулі італійського вченого стелі
в нових схемах узаконених поборів коли все раніше відоме не покриває апетитів.
і ви мені будете казати про прекрасну країну, чудовий нарід і суче слово шануймося?
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а растаможку по легушачьей бумаге от Южаниной .тоже деньги с воздуха и терпилы оказались платежеспособные
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А за кого пан голосував? Чи пан тоді був на німецькому автохабі?
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Хороший повод поднять СЕРЬЁЗНЫЙ ВОПРОС - а почему в Украине в отличие от цивилизованных стран НЕТ РЕАЛЬНОГО акционерного бизнеса?
Ну типа как Ай-би-эм из гаража выпустили свои акции, а купившие их старушки бешено озолотились? И компьютеры потекли по миру?
Может ли простой человек купить акцию какой-то новой компании?
Там, млять накручено сертифицирователей, деопозитариев, спецдержаителей и прочего гавна на порядок больше, чем у оценщиков!
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депутаты - мрази
что будет с этим составом - посмотрим
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