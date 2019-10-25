 Україна може розширити свою участь у миротворчих місіях НАТО, - віцепрем'єр Кулеба

Про це він розповів в інтерв'ю "Сьогодні", інформує Цензор.НЕТ.

"Місяць тому ми поінформували Альянс про нашу згоду на розширення участі України в місії в Косово. Поки не буду розкривати всіх деталей, але будемо зміцнювати свою присутність у ще одній місії. Ми виходимо з того, що це дуже корисна практика. Тому що не лише Україна отримує підтримку Альянсу, але і Альянс отримує підтримку від України. І це надзвичайно цінується нашими партнерами в НАТО", - заявив Кулеба.

Крім того, віце-прем'єр зазначив, що трастові фонди Альянсу, які зараз працюють в Україні, продовжили працювати і стали ще ефективнішими.

"Ми розуміємо проблеми, які існують в окремих трастових фондах. Цього літа у нас сталася прикра ситуація, закрився трастовий фонд НАТО з кібербезпеки у зв’язку з виконанням ним свого завдання. Коли я про це дізнався, прийшовши на посаду, яку зараз обіймаю, негайно дав доручення ініціювати перед Північноатлантичним альянсом питання щодо відновлення роботи цього трастового фонду або формування нового формату", - розповів Кулеба.

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