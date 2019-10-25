 Україна може розширити свою участь у миротворчих місіях НАТО, - віцепрем'єр Кулеба

Про це він розповів в інтерв'ю "Сьогодні", інформує Цензор.НЕТ.
"Місяць тому ми поінформували Альянс про нашу згоду на розширення участі України в місії в Косово. Поки не буду розкривати всіх деталей, але будемо зміцнювати свою присутність у ще одній місії. Ми виходимо з того, що це дуже корисна практика. Тому що не лише Україна отримує підтримку Альянсу, але і Альянс отримує підтримку від України. І це надзвичайно цінується нашими партнерами в НАТО", - заявив Кулеба.
Крім того, віце-прем'єр зазначив, що трастові фонди Альянсу, які зараз працюють в Україні, продовжили працювати і стали ще ефективнішими.
"Ми розуміємо проблеми, які існують в окремих трастових фондах. Цього літа у нас сталася прикра ситуація, закрився трастовий фонд НАТО з кібербезпеки у зв’язку з виконанням ним свого завдання. Коли я про це дізнався, прийшовши на посаду, яку зараз обіймаю, негайно дав доручення ініціювати перед Північноатлантичним альянсом питання щодо відновлення роботи цього трастового фонду або формування нового формату", - розповів Кулеба.
Что означает 'прогнуться перед НАТО'?
Речь идёт о сотрудничестве Украины с этой элитарной и прозрачнейшей организацией, с которой мы и так сотрудничаем уже и сейчас.
В Одессе очень часто стоят натовские корабли, они же мониторят Чёрное море.
Когда пару лет назад стоял натовский корабль в Одессе , то ребята сами лично ремонтировали военный госпиталь в Одессе .
Кроме того - это стабилизирующая константа в нашей войне с рашкой.
Сотрудничество с НАТО , расширение этого сотрудничества и делается для того, чтоб не убивали именно наших, а ваших пусть путен считает, ваших не жалко, ваши бабы ещё нарожают.
Вы совсем уже рамки потеряли, топите против Украины, не стесняясь.
Совесть не мучает, бот?
А ты, Димон, готов заменить солдата в окопе на линии фронта? Он в Африку, например, а ты вместо него под Золотое.
. Чувак заговоривший об этом - свой.
но на год отправлять лучших воинов за бугор.... когда у тебя во дворе война, и вероятность наступления зависит только от того с какой ноги встал кремлевский карлик - это ИДИОТИЗМ!