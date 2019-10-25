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 Політика України
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Все про:Богдан (46) ГПУ (3303) звільнення (703) Горбатюк (317)

 Горбатюк: Ми розслідували справу, в якій перевіряли главу ОП Богдана

Звільнений з Генпрокуратури керівник управління спеціальних розслідувань Сергій Горбатюк заявив, що його управління вело розслідування справи, в якій фігурував голова Офісу президента Андрій Богдан.

Про це Горбатюк розповів в ефірі "Громадського радіо", передає Цензор.НЕТ.

В управління Горбатюка вважали, що Богдан впливав на судові рішення, які зобов’язали Україну виплатити понад 3 мільярди гривень за гарантіями корпорації "Єдині енергетичні системи" перед російським Міноборони.

"Є дійсно справа, у якій були прийняті судові рішення, які не могли насправді бути прийняті ні за яких умов. Вони на Україну поклали 3,2 мільярди гривень боргу і виплату 32 мільйонів гривень Російській Федерації. За цією справою вже більше року ми підготували проекти повідомлень про підозру суддям, але керівництво Генпрокуратури це блокувало. У цій справі є ряд осіб, які сприяли прийняттю рішень, і серед цих осіб перевіряли також і Богдана (Андрія Богдана — чинного очільника Офісу президента — ред.)", — розповів Горбатюк.

Також читайте: Звільнення Горбатюка і слідчих законні. У розслідуваннях справ щодо Майдану ніхто не зупиняється, - заступник генпрокурора Чумак

Також він зазначив, що в цій справі взагалі було винесено "значну кількість процесуальних рішень", проте, за словами колишнього керівника управління ГПУ, їх блокувало керівництво відомства.

Як повідомлялося, 23 жовтня стало відомо, що генпрокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про звільнення Горбатюка з посади начальника управління спеціальних розслідувань.

Горбатюк заявив, що рішення генерального прокурора Руслана Рябошапки про його звільнення незаконне. "Ми працюємо виключно на підставі перехідних положень КПК. Але генеральний прокурор додумався прирівняти слідчого до прокурора в цій ситуації і видати наказ, який є абсолютно незаконним. Звичайно, буду оскаржувати, реагувати. В тому числі заяву про злочин писати, тому що це свавілля", - вважає Горбатюк.

24 жовтня ЗМІ повідомили, що Управління спецрозслідування Генеральної прокуратури розглядає питання вручення підозри чолі Офісі Президента Андрію Богдану. Пізніше в ГПУ заявили, що не мають інформації про нібито підготовку повідомлення про підозру Богдану. Також в САП і НАБУ заявили, що не розглядають питання вручення підозри чолі Офісу президента.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155899
 
 
 Топ коментарі
 
Вывод: Зеленский - человек Коломойского на 200%, Рабошапка берет приз с 300%. Богдан со своими 100% - просто невинная овца
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5 років просидів у затишному кабінеті, 5 років справно отримував зарплату. Результатів нуль. Тепер, як пєтух клюнув у дупіту - фрондує.
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И чтобы так явно не палиться с подачи пупса ликвидировали все управление,которое Горбатюк возглавлял. Что дальше? Всю ГПУ ликвидируют,потому что у пупса рыло в пуху?
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прочла ОПГ, так вот в чем соль увольнений. Тронули недосягаемого...
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Когда в мире рассказывают о коррупции в Украине, то рассказывают о таких вот конкретных вещах:

REUTERS .Exclusive: Son of producer who worked with Ukraine's president gets senior government job - "Сын продюсера, который работал с президентом Украины, получил высокий государственный пост"

Горбатюк: Ми розслідували справу, в якій перевіряли главу ОП Богдана - Цензор.НЕТ 9325
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А то, что это создание 5 лет «расследует» убийства на Майдане - ни при чём.
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5 років просидів у затишному кабінеті, 5 років справно отримував зарплату. Результатів нуль. Тепер, як пєтух клюнув у дупіту - фрондує.
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я вчера слушал интервью адвоката небесной сотни. Он очень положительно говорил об Горбатюке и его группе! Мол, очень много сделали по разным эпизодам, 10000 томов дела, сутками не уходят домой с работы... Так что не надо гнать пургу...
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И чтобы так явно не палиться с подачи пупса ликвидировали все управление,которое Горбатюк возглавлял. Что дальше? Всю ГПУ ликвидируют,потому что у пупса рыло в пуху?
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- Мне нужен смокинг, - сказал Остап, - но здесь его нет. Подождем до лучших времен.(с)
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осенью сельхозпродукты стали дороже, чем весной? да, такого не было
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И тут Остапа понесло...Наш пострел кругом успел.Только танцору причандалы мешали.
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Дорасследовался....это тебе не на Пороха гнать с Луциком...эти "честные" - сразу тебя выгнали... Горбатюк: Мы расследовали дело, в котором проверяли главу ОП Богдана - Цензор.НЕТ 1367
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Аж ось і намалювалась справжня причина звільнення Горбатюк: Мы расследовали дело, в котором проверяли главу ОП Богдана - Цензор.НЕТ 6553
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значит все таки пупс имеет рыло в дерьме, если все нынешние высокие инстанции отвергают его как обьекта расследования...
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вообще мрак... горбунков за 5 лет так ничего и не расследовал, что само по себе уже повод выгнать нах... но оно еще подаст жалобу и будет восстанавливаться... за почти 30 лет партийно-комсомольское шобло метастазами прошило тело Украины...
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Горбатюк: Мы расследовали дело, в котором проверяли главу ОП Богдана - Цензор.НЕТ 8586 Богдан человек Коломойского на 100%, Зеленский человек Богдана на 100%,
Рябошапка человек Зеленского на 100%,
фсёё, Горбатюк не нужен.
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Вывод: Зеленский - человек Коломойского на 200%, Рабошапка берет приз с 300%. Богдан со своими 100% - просто невинная овца
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Главред "Нового времени" Сыч начал прозревать?
А как "топил" за Зе и верил в него и его прекрасную команду!
Жаль, что в стране так много жирафоподобных, влияющих на мозги населения.
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А вы заметили, как вдруг пропали все эти "великие борцуны" Шабунины, Станко, Лещенки, Найемы, Скрипины, Ткачи, Бабинцы и прочие, которые 5 лет смешивали Пороха с дерьмом? Сидят и только сопят в две дырочки.
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шабунин даже взялся нахваливать судебную "реформу" от Зе и в упор не видит негативных отзывов Запада о ней.
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Дорога ложка к обеду, обхезался, теперь пиши письма мелким почерком, может Богдан их прочитает...
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Расследовали дело. ПРОВЕРЯЛИ Богдана. И шо?! Где результат "расследования"? Что дала проверка Богдана (и не только)? Теж найнявся до *****? Порожнє бла-бла, як прогнана бродяча ***** з-за забору...
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В управлении Горбатюка считали, что Богдан влиял на судебные решения, которые обязали Украину выплатить более 3 миллиардов гривен по гарантиям корпорации "Единые энергетические системы" перед российским Министерством обороны.

Привет Юля и Беня!
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Горбатюк - це такий персонаж, який нічого не зміг розслідувати за 5 років. Складється враження, що його все влаштовувало: теплий кабінет, пільги, велика зарплатня.
Щодо бурятіни богдана - то там все зрозуміло й без натяків Горбатюка: не може бути чистою перед законом людина бєні, яка працювала на нього в якості юриста.
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Які вони щирі стають.Викинуті після використання.
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Горбатюк, выхлоп где? Расследователь куев...
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