 Горбатюк: Ми розслідували справу, в якій перевіряли главу ОП Богдана

Про це Горбатюк розповів в ефірі "Громадського радіо", передає Цензор.НЕТ.

В управління Горбатюка вважали, що Богдан впливав на судові рішення, які зобов’язали Україну виплатити понад 3 мільярди гривень за гарантіями корпорації "Єдині енергетичні системи" перед російським Міноборони.

"Є дійсно справа, у якій були прийняті судові рішення, які не могли насправді бути прийняті ні за яких умов. Вони на Україну поклали 3,2 мільярди гривень боргу і виплату 32 мільйонів гривень Російській Федерації. За цією справою вже більше року ми підготували проекти повідомлень про підозру суддям, але керівництво Генпрокуратури це блокувало. У цій справі є ряд осіб, які сприяли прийняттю рішень, і серед цих осіб перевіряли також і Богдана (Андрія Богдана — чинного очільника Офісу президента — ред.)", — розповів Горбатюк.

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Також він зазначив, що в цій справі взагалі було винесено "значну кількість процесуальних рішень", проте, за словами колишнього керівника управління ГПУ, їх блокувало керівництво відомства.

Як повідомлялося, 23 жовтня стало відомо, що генпрокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про звільнення Горбатюка з посади начальника управління спеціальних розслідувань.

Горбатюк заявив, що рішення генерального прокурора Руслана Рябошапки про його звільнення незаконне. "Ми працюємо виключно на підставі перехідних положень КПК. Але генеральний прокурор додумався прирівняти слідчого до прокурора в цій ситуації і видати наказ, який є абсолютно незаконним. Звичайно, буду оскаржувати, реагувати. В тому числі заяву про злочин писати, тому що це свавілля", - вважає Горбатюк.

24 жовтня ЗМІ повідомили, що Управління спецрозслідування Генеральної прокуратури розглядає питання вручення підозри чолі Офісі Президента Андрію Богдану. Пізніше в ГПУ заявили, що не мають інформації про нібито підготовку повідомлення про підозру Богдану. Також в САП і НАБУ заявили, що не розглядають питання вручення підозри чолі Офісу президента.