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 Політика України
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Все про:вето (75) Верховний Суд (460) Зеленський (3338) судова реформа (897) Данішевська (23)

 Пленум Верховного Суду просить Зеленського ветувати його законопроєкт щодо судової реформи: "Несе загрозу незалежності судової системи"

Пленум Верховного Суду звернувся до президента Володимира Зеленського із закликом ветувати законопроєкт №1008, що стосується судової системи.

За таке рішення проголосували всі зареєстровані 163 судді, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

"Законопроєкт №1008 становить загрозу незалежності судової системи. Ми наполягаємо на тому, щоб зміни до законодавства щодо судоустрою і статусу суддів обговорювалися із судовою системою. Це, я б сказала, наша політична вимога. Необхідно забезпечити незалежність однієї гілки від іншої", - заявила голова Верховного Суду Валентина Данішевська під час пленуму.

Водночас вона підкреслила, що судді не виступають проти будь-яких змін, вони за поступові зміни.

Читайте також: "Я не вважала б те, що відбувається, судовою реформою", - глава Верховного Суду Данішевська

"Щоб кількість суддів (Верховного Суду. - Ред.) змінювалася залежно від навантаження, а також природним чином (шляхом звільнення за власним бажанням і відставки. - Ред.)", - додала Данішевська.

Також вона зазначила, що багато міжнародних організацій подавали свої зауваження щодо цього законопроєкту.

Нагадаємо, 16 жовтня Рада ухвалила в цілому законопроєкт №1008 про судову реформу. Відповідний проєкт закону передбачає скорочення суддів Верховного Суду наполовину, повну зміну складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів, створення етичної комісії, яка перевірятиме членів Вищої ради правосуддя, ВККС та Верховного Суду.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155897
 
   
 Топ коментарі
 
Да ну нах. Наши "судьи" готовы кланться всем кто при власти в конкретный момент. Только позвони.
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Угроза тому,чего нет. Просто ряженые продажные шкуры боятся повылетать с насиженных мест. Валька-председатель грозит коллапсом судебной системы,когда этот самый коллапс уже давно случился.
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так ЗЕ не хочет поменять судебную систему.

ЗЕ хочет существующую судебную систему подчинить себе.
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- Обратитесь во Всемирную лигу сексуальных реформ, -- сказал Бендер. -- Может быть, там помогут. (с)
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ему это весь мир говорит, но он умнее всех, он же всех сделал...
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Зебил= судьи! Так что пусть епут друг-друга!
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Ну, по-перше, його сильно щдивує той факт, що він, виявляється є автором законопроекту. По-друге справжній автор законопроекту повинен йому пояснити всю суть законопроекту і чому цей законопроект так напружив міжнародні організації і самих суддів. Ну і третє - справжній автор мав би вручити Зєлєнскому листок паперу з написаним текстом, чому Зєлєнскій не може вктувати цей закон.
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Порохоботы ещё не весь мир в штатах например верховный суд это жалкие 8 + 1 судей! Может серанёш что США зеленая клоака?
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Угроза тому,чего нет. Просто ряженые продажные шкуры боятся повылетать с насиженных мест. Валька-председатель грозит коллапсом судебной системы,когда этот самый коллапс уже давно случился.
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Ты неправ !!! Этим законом Зе саранча хочет подвесить в неопределенность ВСЕХ судей чтобы в дальнейшем они были зависимы от них!!! т.е. не будешь слушать нас - уволим... вот все как просто, тем более пЭтя это уже один раз делал а эти хотят переиграть в свою сторону..
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Да ну нах. Наши "судьи" готовы кланться всем кто при власти в конкретный момент. Только позвони.
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так вот и нужно судебная реформа которую предложили ЕС и Венецианская комиссия а там все по Мировым стандартам - но Зеленые а перед этим ПЕС отвергли ее и приняли то что им нужно..
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Тут жодна судова реформа не допоможе. Лише так:
1) Або т.зв. ліхтарна реформа, щоб ті, що залишаться, дрижали на саму думку про хабара.
2) Або повністю розпустити ВСЮ т.зв. правоохоронну систему та запросити на їх місце людей з якоїсь англо-саксонської країни. Утім, я сумніваюся, що ці джентльмени зможуть психологічно витримати весь цей наш совок.
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подчинить себе судебную систему это реформа - а шулерство !!!
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так ЗЕ не хочет поменять судебную систему.

ЗЕ хочет существующую судебную систему подчинить себе.
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В Совете Европы уже говорят о "Маленьком украинском диктаторе".
И звучат заявления о возврате в Украину диктатуры и притеснении свободы слова.
"Ви це зробили разом" зе-типільчики.

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Странно как-то бояться того,чего никогда не было.Был только судебный произвол.
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независимость судебной системы... о чем речь? в Украине это звучит как шутка, вернее как насмешка. украинское кривосудие никакого отношения к судебной системе и правосудию не имеет.
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судьи розбалованная каста недосягаемых рвачей. сжать их надо и надолго
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С одной стороны самодурство судей, c другой - узурпация власти президентом (сегодня это Зеленский, а завтра кто? Янукович? Медведчук?)
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