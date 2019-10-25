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 МВС щокварталу звітуватиме про хід розслідування злочинів проти журналістів, - глава НСЖУ Томіленко

Міністерство внутрішніх справ України готове публічно представляти щоквартальні звіти про хід розслідування злочинів проти журналістів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив глава Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко.

"Міністерство внутрішніх справ України готове публічно представляти щоквартальні звіти щодо ходу розслідування злочинів проти журналістів. Також МВС уповноважує заступника Міністра внутрішніх справ Антона Геращенка та голову Національної поліції Ігоря Клименка координувати зусилля МВС та Нацполіції для ефективного реагування на факти перешкоджання журналістській діяльності", - зазначив Томіленко.

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За словами Томіленка, відповідні доручення міністр внутрішніх справ Арсен Аваков дав під час зустрічі з ним.

"Призначити у структурі МВС осіб високого рівня, відповідальних за ефективність розслідування злочинів проти журналістів, та регулярно звітувати про зусилля щодо захисту медійників – головні ініціативи НСЖУ, яка від липня 2017-го року вимагала призначення спеціальних парламентських слухань з безпеки журналістів", - йдеться в повідомленні.

Аваков також погодився забезпечити персональне реагування на перелік резонансних нападів на журналістів у регіонах, підготовлений НСЖУ.

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МВС щокварталу звітуватиме про хід розслідування злочинів проти журналістів, - глава НСЖУ Томіленко 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155896
 
 
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- Вы знаете, Бендер, как я ловлю гуся? Я убиваю его, как тореадор, - одним ударом. Это опера, когда я иду на гуся! "Кармен"!.. (с)
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А чем "журналисты" отличаются от "просто граждан"? Последние - "второсортные"? Такой подход напоминает взгляды некоторых "борцов", вопящих, что нужно огородить всех диких зверей - акул, львов, тигров, крокодилов, сетками и решётками, чтобы они не нападали на туристов и отдыхающих... Эти вторгаются в природу, в места обитания хищников, и везде - транспаранты - "Не влезай - убьёт!", "Купаться запрещено". И они, выезжая в саванну или джунгли, подписывают прохождение инструктажа и по мерам безопасности и дают согласие подчиняться гиду (егерю). Журналисты тоже "вторгаются". И делают это добровольно, их никто не заставляет... Так почему они должны пользоваться "исключительной" защитой? Раз берут на себя риск - пусть принимают решение... Но - только в рамках закона...
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