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 Суспільство, За кордоном
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Все про:журналістика (891) Польща (1971) Асєєв (21)

 Асоціація польських журналістів закликала негайно звільнити Асєєва

"Вирок" найманців РФ Станіславу Асєєву у вигляді 15 років ув'язнення є скандальним, а міжнародні журналістські організації закликають негайно звільнити журналіста.

Про це йдеться в заяві Асоціації польських журналістів (SDP), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Заклик про негайне звільнення журналіста поновили національні і міжнародні журналістські організації, зокрема центр моніторингу свободи ЗМІ Асоціації польських журналістів (SDP), а також Європейська федерація журналістів", - йдеться в заяві SDP.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ув’язнення Асєєва – обурлива атака на вільні ЗМІ, - Лінкявічюс

В організації нагадали, що увагу до справи Асєєва раніше привернула в Польщі журналістка Моніка Андрушевська, яка під час вручення цьогорічних нагород SDP у своєму зверненні акцентувала увагу на справі журналіста і необхідності докласти зусилля щодо його звільнення.

Нагадуємо, зв'язок з донецьким блогером і автором проєкту "Радіо Свобода" "Радіо Донбас. Реалії" Станіславом Асєєвим, відомим під псевдонімом Станіслав Васін, припинився 2 червня 2017 року. У липні представники угруповання "ДНР" підтвердили утримання в заручниках журналіста і дозволили йому зустрітися з матір'ю.

Також читайте: Асєєва потрібно негайно звільнити і дозволити повернутися на підконтрольну Києву територію, - CPJ

22 жовтня 2019 року найманці РФ повідомили, що "засудили" до 15 років ув'язнення українського журналіста Станіслава Асєєва.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155894
 
 
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Навёл справки - достойная организация эта SDP.
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Жаль что в СуперЛото не обратились пока что.... Или в Лигу помощи моржам Гвианы, вот тогда бы Захар, а, кормит червей, кто там сейчас - Пенис Душилин, испугался бы и отпустил парня.
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а что до обмена заложниками Зе не знал об этом человеке? Почему только сейчас включились за его освобождение? Там уже новый список от Мордора, а украинцы так и сидят за одним столом с сепарами и беседы ведут.....куда вот только они из заведут….в односторонних уступках...
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потому что он не был еще осужден. Как вы заметили по прошлому обмену - людей осудили, они отбывали сроки - и только потом обмен. Нормально для торга
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нет не нормально. Не нормально считать, что какое-либо признания осуждений российским чекистским или лугандонским бандитским судом нормально.
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