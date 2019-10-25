 Наступного тижня Столтенберг виступить у Верховній Раді

Про це розповів віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба в інтерв'ю виданню "Сегодня", передає Цензор.НЕТ.

Крім того, відбудеться засідання української Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції, в якому візьме участь заступник генсекретаря НАТО з політичних питань і політики і безпеки, посол Беттіна Каденбах. Також Північноатлантична рада проведе зустріч з президентом Володимиром Зеленським.

"У Північноатлантичної ради під час візиту буде дуже насичений порядок денний. Буде і зустріч з президентом Володимиром Зеленським, і виступ генерального секретаря НАТО в українському парламенті. Відбудеться також і засідання Комісії Україна-НАТО. Буде максимальна кількість зустрічей", - повідомив він.

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Нагадаємо, 30-31 жовтня Україну з дводенним візитом відвідає Північноатлантична рада НАТО під головуванням генсека Альянсу.