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 Політика України
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 Наступного тижня Столтенберг виступить у Верховній Раді

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг виступить у Верховній Раді в межах візиту Північноатлантичної ради в Україну, який відбудеться 30-31 жовтня.

Про це розповів віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба в інтерв'ю виданню "Сегодня", передає Цензор.НЕТ.

Крім того, відбудеться засідання української Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції, в якому візьме участь заступник генсекретаря НАТО з політичних питань і політики і безпеки, посол Беттіна Каденбах. Також Північноатлантична рада проведе зустріч з президентом Володимиром Зеленським.

"У Північноатлантичної ради під час візиту буде дуже насичений порядок денний. Буде і зустріч з президентом Володимиром Зеленським, і виступ генерального секретаря НАТО в українському парламенті. Відбудеться також і засідання Комісії Україна-НАТО. Буде максимальна кількість зустрічей", - повідомив він.

Також читайте: Заявка України на ПДЧ від 2008 року залишається в силі, - віцепрем'єр Кулеба

Нагадаємо, 30-31 жовтня Україну з дводенним візитом відвідає Північноатлантична рада НАТО під головуванням генсека Альянсу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155893
 
   
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Это хорошо но время озабоченностей давно прошло.Одна БЕШЕННАЯ КРЕМЛЕВСКАЯ СОБАКА НЕ ДОЛЖНА КАЛАМУТИТЬ ВЕСЬ МИР, ЗАЛИВАЯ ЕГО КРОВЬЮ ЛЮДЕЙ
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М-да... "При Порохе такого не было..". (таких идиотов ни в АП, ни в ВР, практически, не было... Самые "крутые" - "Братья Добкины"... Их и фотографировали...).
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Мда, "Блазнекоманда" накануне "большого шухера".. Это им не "зелюкам", в Фейсбуке, "по ушам ездить" - тут "за базар отвечать", придётся... Сначала "даст по рогам" Блазню" и "прислуге, на Банковой, а потом - "блазенятам" - в ВР... Ну, а потом - "будем посмотреть...".
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