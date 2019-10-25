 Прокуратура Київщини остаточно повернула державі 70 га незаконно орендованої землі вартістю понад 14 млн

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Київської області, інформує Цензор.НЕТ.

Так, Згурівським відділом Бориспільської місцевої прокуратури встановлено, що Головним управлінням Держземагентства у Київській області з численними порушеннями вимог чинного законодавства жителю Черкаської області передано в оренду на 49 років земельні ділянки державної власності загальною площею 70 га для ведення фермерської діяльності, які він особисто не обробляв, а передоручив іншій особі.

За результатами судового розгляду суд першої та апеляційної інстанції, погодившись із доводами прокуратури, визнав недійсними накази Головного управління Держземагентства у Київській області та договори оренди землі, а також зобов’язав орендаря повернути державі зазначену землю.

Не погоджуючись із ухваленими рішеннями, орендар подав до суду касаційну скаргу на вищевказані рішення судів.

Велика Палата Верховного Суду касаційну скаргу залишила без задоволення. Таким чином, прокуратура домоглася повернення в державну власність 70 га землі, вартість якої становить понад 14 млн грн.

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