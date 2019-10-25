 Заявка України на ПДЧ від 2008 року залишається в силі, - віцепрем'єр Кулеба

Як інформує Цензор.НЕТ, про це віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба сказав в інтерв'ю "Сегодня", коментуючи останні заяви представників "Європейської солідарності".

"Президент Порошенко в квітні, якщо я не помиляюся, підписав указ, в якому, зокрема, визначив, що Україна має подати заявку на План дій щодо членства в НАТО саме в грудні 2019 року. Це такий трошки, чесно вам скажу, чисто політичний маневр, тому що як раз вибори були, і я зараз поясню, чому.

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По-перше, Україна вже подала заявку на отримання ПДЧ. Це було зроблено в 2008 році. Бухарестський саміт НАТО її розглянув і підтвердив, що коли Україна стане членом НАТО, але ПДЧ нам не дали. Подавати другу заявку зараз, якщо перша залишається в силі? У НАТО вважають, що заявка, подана в 2008 році, залишається в силі. Ми в уряді України також розуміємо, що ця заявка залишається чинною. Тому нову подавати не потрібно.

Ну, і другий момент, на який я хочу звернути увагу. Петро Олексійович і колеги, які працювали над цим питанням попередні п'ять років, самі заявку на ПДЧ так і не подали, розуміючи, по-перше, те, що я сказав, а, по-друге, якби вони навіть вирішили зробити такий гарний піар-хід і в грудні 2019 року знову подали заявку, то відповідь була б такою ж, як і в 2008 році. ПДЧ ми не отримали", - сказав Кулеба.

Разом з тим він зазначив, що в уряді прекрасно розуміють реальність і направляють свої сили не на те, щоб створити якісь додаткові символічні речі, хоча вони теж важливі, а на те, щоб реальну інтеграцію в НАТО запустити як повноцінний механізм.

"Саме тому наша Річна національна програма з інтеграції в НАТО на наступний 2020 буде максимально за змістом і за формою близька до Плану дій щодо членства. Тобто, ми будемо де-факто імплементувати План дій щодо членства, поки юридично його не маючи", - додав Кулеба.

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