 Заявка України на ПДЧ від 2008 року залишається в силі, - віцепрем'єр Кулеба

Як інформує Цензор.НЕТ, про це віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба сказав в інтерв'ю "Сегодня", коментуючи останні заяви представників "Європейської солідарності".
"Президент Порошенко в квітні, якщо я не помиляюся, підписав указ, в якому, зокрема, визначив, що Україна має подати заявку на План дій щодо членства в НАТО саме в грудні 2019 року. Це такий трошки, чесно вам скажу, чисто політичний маневр, тому що як раз вибори були, і я зараз поясню, чому.
По-перше, Україна вже подала заявку на отримання ПДЧ. Це було зроблено в 2008 році. Бухарестський саміт НАТО її розглянув і підтвердив, що коли Україна стане членом НАТО, але ПДЧ нам не дали. Подавати другу заявку зараз, якщо перша залишається в силі? У НАТО вважають, що заявка, подана в 2008 році, залишається в силі. Ми в уряді України також розуміємо, що ця заявка залишається чинною. Тому нову подавати не потрібно.
Ну, і другий момент, на який я хочу звернути увагу. Петро Олексійович і колеги, які працювали над цим питанням попередні п'ять років, самі заявку на ПДЧ так і не подали, розуміючи, по-перше, те, що я сказав, а, по-друге, якби вони навіть вирішили зробити такий гарний піар-хід і в грудні 2019 року знову подали заявку, то відповідь була б такою ж, як і в 2008 році. ПДЧ ми не отримали", - сказав Кулеба.
Разом з тим він зазначив, що в уряді прекрасно розуміють реальність і направляють свої сили не на те, щоб створити якісь додаткові символічні речі, хоча вони теж важливі, а на те, щоб реальну інтеграцію в НАТО запустити як повноцінний механізм.
"Саме тому наша Річна національна програма з інтеграції в НАТО на наступний 2020 буде максимально за змістом і за формою близька до Плану дій щодо членства. Тобто, ми будемо де-факто імплементувати План дій щодо членства, поки юридично його не маючи", - додав Кулеба.
Про першу вже забули.
Нагадайте про себе ще раз.
Що ж ви недалекоглядні то такі...
Чи не хочете засмучувати росєйку ?
Ті двері треба виламати.
Вигризти туди вхід. Інакше доскони стоятимеш на колінцях перед рашкою.
Попередній президент це розумів, а теперішній все боїться та лінується, йому тільки свої чванство цікаве.
армію, яка дісталось нам у спадок після овоча, точно би в НАТО не взяли.
5 - 10 років реформації саме той термін, якого ми потребували.
і вже маємо отримати чіткі відповіді.
Ви вмієте мислити логічно ? Чи вам аби Петьку десь обвинуватити ?
А якщо знаєш, то дай посилання на методологію подання заявки на членство в НАТО.
то есть, процессуальные действия по ней закончены.
для рассмотрения вопроса нужна повторная заявка.
Інша справа, що ЗЕ на це нездатний.
А) тепер ми готові.
Б) самміт НАТО в грудні 2019
Чому б вашому ЗЕ не спробувати ?
Чи він боїться ?
І от етого нє спрятатся нє скриться, ліца новиє скажітє гдє напіться
Что? Может кто-то объяснить этот поток сознания?
Бо, як дипломат, він має знати, що в дипломатії не вживають слів з категоричною, чи мякою відмовою. Замість них по-японськи кажуть: "да, ми згодні, але зайдіть пізніше".
Отак от "пізніше" і сказали Україні в штаб-квартирі НАТО з заявкою на ПДЧ в 2008-му після того, як юдька за завданням ***** обїздила Брюссель і Антверпен, Мюнхен і Давос з дезавуацією свого підпису під заявкою на ПДЧ.
Саме тому слід подавати нову заявку на ПДЧ.
в целом , чем мы хуже пыни, тоже можем подмазать,
пыню , по сути , Янык конфетками ррикармливал, правда только демон хавал, Пыня отказался