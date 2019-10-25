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 Політика України
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Все про:застава (224) Гладковський (114) Антикорупційна прокуратура (985)

 САП просить суд встановити суму застави за Гладковського в розмірі 100 млн грн

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури оскаржили визначений судом розмір застави в понад 10 млн грн для ексзаступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це повідомив прокурор САП Юрій Олефір.

У судових засіданнях 18 та 19 жовтня сторона обвинувачення клопотала про взяття під ватру Гладковського з альтернативою внесення застави у 100 мільйонів гривень, враховуючи низку факторів, зокрема і фінансові можливості ексчиновника. Суд визначив заставу у 10 разів менше. В апеляційній скарзі САП просить встановити заставу у розмірі 100 мільйонів.

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Також апеляційну скаргу на рішення щодо запобіжного заходу Гладковському, 24 жовтня подали й адвокати підозрюваного.

Як повідомив адвокат ексчиновника Руслан Волинець, захист просить повного скасування ухвали.

Нагадаємо, 25 лютого - 11 березня 2019 року проєкт "Наші гроші" оприлюднив у рамках чотирисерійного проєкту інформацію про корупційну схему закупівель у 2015-2017 роках бронетанкововими підприємствами держконцерну "Укроборонпром" у рамках програми імпортозаміщення контрабандних комплектуючих із РФ через фіктивні фірми-"прокладки", включно з ТОВ "Оптимумспецдеталь". Автори розслідування стверджують, що до корупційних операцій причетні перший заступник секретаря РНБО України Гладковський, екскерівник "Укрспецекспорту" та голова держконцерну "Укроборонпром" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадові особи держконцерну.

Гладковського звільнили з посади першого заступника секретаря РНБО згідно з указом президента 4 березня з метою забезпечення об'єктивного розслідування інформації проєкту "Наші гроші" Bihus.info, що набула широкого суспільного та політичного резонансу.

10 жовтня президент України Володимир Зеленський запевнив, що незабаром правоохоронні органи оприлюднять результати розслідування фактів корупції в дежконцерні "Укроборонпром".

17 жовтня Гладковського затримали співробітники НАБУ після спроби виїхати з країни. Як повідомили в НАБУ, його затримано за підозрою в зловживанні службовим становищем.

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У пресслужбі корпорації "Богдан" затримання Гладковського назвали "інсинуацією і спробою створити картинку для телебачення".

18 жовтня Гладковському оголосили підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) і ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.

ВАКС увечері 18 жовтня розпочав обрання запобіжного заходу Гладковському, але вночі оголосив перерву в засіданні до 12:00 19 жовтня.

19 жовтня Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про взяття під варту на 60 днів Олега Гладковського з можливістю внесення застави в розмірі 10,6 млн гривень.

.21 жовтня за заарештованого колишнього заступника РНБО України Олега Гладковського внесли заставу в розмірі 10,6 млн гривень.

Того ж дня він покинув Лук'янівське СІЗО Києва, де утримувався під вартою за рішенням суду.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155888
 
 
 Топ коментарі
 
Если из доказательств по делу видно, что он украл хоть одну государственную копейку в сфере обороны, то для него никаких залогов вообще быть не должно
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Они тупые похоже, в деле стоит сумма убытков в размере 10 млн, на основании этого и назначается залог а не от размера состояния подозреваемого.
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да это гавно вообще расстрелять надо как в Китае!
10 млн мало мля
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Блин, пришел Зеленский. Вернулся портянка, богатыриха, выпустили ефремова, скоро онищенко с азировым вернутся, а потом и янук. А патритов (Свинарчук, Пашинский) сажают. Что вы, зеленые, творите?
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"Он вышел из тюрьмы через пять месяцев. От мысли своей сделаться богачом он не отказался, но понял, что дело это требует скрытности, темноты и постепенности". (с)
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Сума збитків до 10 млн,яка нібито, можливо(!!!) має шанс бути доведеною, шанс( !!!) не факт.Так що згідно чинного законодовства суддя 1 інстанції вибрав заставу абсолютно адекватно. А т. зв. прокурорам від САП необхідно вчити мат. частину, щоб не бути схожими на клованів, яких зебіли здуру закинули у владу.
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Они тупые похоже, в деле стоит сумма убытков в размере 10 млн, на основании этого и назначается залог а не от размера состояния подозреваемого.
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да это гавно вообще расстрелять надо как в Китае!
10 млн мало мля
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Если из доказательств по делу видно, что он украл хоть одну государственную копейку в сфере обороны, то для него никаких залогов вообще быть не должно
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Нужен закон, по которому топовых коррупционеров нельзя отпускать под залог. Иначе они будут на свободе пугать и шантажровать возможных свидетелей.
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А вот это нужно делать в первую очередь, тогда будет хоть какой страх, а сейчас каждый знает что он отдаст долю малую от ворованного годами и будет гулять.
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может надо всякую херню не придумывать? зачем миллионеру воровать 400 тыщ?
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когда эту будут судить,тогда и будешь спрашивать
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ну просто Свинарчук не такой уже толстый, по сравнению со Стефанчуком или Юзиком. Да и черноикорная-хеннеси диета голодовка, она такая, пожалейте человека САП просить суд встановити суму застави за Гладковського в розмірі 100 млн грн - Цензор.НЕТ 2173
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так річ не в масі тіла чи ширині лиця... Стефанчук в університеті викладає, і мої знайомі, які там працюють, часто його бачуть і він зо всіма вітається.

А у Свинарчука на морді інтелекту НУЛЬ.
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В Ісуса Хреста друзі були теж бездоганні....,однако це їм не мішало його продати... САП просить суд встановити суму застави за Гладковського в розмірі 100 млн грн - Цензор.НЕТ 5989викладає,здоровається (мірило чого?) в Україні десятки тисяч викладають і здороваються
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ну если просто,так этот ещё не украл столько,шоб его сажать
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Такую харю вообще под залог выпускать нельзя
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А мені цікаво, Добкін за якого внесли заставу зараз гуляє собі на волі, а що далі? Судити його тепер вже не будуть? Все? Вніс заставу і гуляй собі, так?
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такую сумму залога он хоть и лехко наскребёт в своём хлеву, но придётся и дальше поголодать. а по итогам голодовки - поменять хфамилиё гладковский на худорковский. шоб заметней было.
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весь бюджет состоит из залогов. Мы ведь ничего не производим.
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Отак САП просить суд встановити суму застави за Гладковського в розмірі 100 млн грн - Цензор.НЕТ 6054
Коли звинувачення були на 100млн.грн., тоді всіх випускали під 2-3 млн., а коли звинувачення на 10млн.грн, тоді просять заставу на 100млн. САП просить суд встановити суму застави за Гладковського в розмірі 100 млн грн - Цензор.НЕТ 6054
Виродки.
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а почему не 100500 триллионов??
все равно ВСЕ цифры в деле с ПОТОЛКА взяты
все ради картинки для зебилов
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