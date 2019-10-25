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 Політика України
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Все про:Кабмін (3231) Міноборони (2876) призначення (464)

 Уряд призначив заступником міністра оборони Олександра Поліщука

Кабінет Міністрів вирішив призначити заступником міністра оборони України Олександра Поліщука.

Про це повідомляє пресслужба Кабміну, передає Цензор.НЕТ.

"Призначити Поліщука Олександра Миколайовича заступником міністра оборони України", - йдеться в тексті розпорядження №1001-р від 23 жовтня 2019 року.

Поліщук - військовий дипломат, експерт з питань оборонного будівництва і безпеки. Після завершення військової служби в 2010 році працював на посаді заступника директора департаменту військової політики і стратегічного планування Міноборони.

У 2012-2013 роках працював в РНБО на посаді державного експерта, у 2014-2017 роках був керівником департаменту з питань воєнної безпеки Апарату РНБО.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155886
 
 
 Топ коментарі
 
вони не планують, вони це вже роблять
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Невже ці довбні планують повернути армію у вигліяд який вона мала в часи януковища ?
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Невже ці довбні планують повернути армію у вигліяд який вона мала в часи януковища ?
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вони не планують, вони це вже роблять
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А що, Юзікі і Сівохі вже закінчились??
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Фамилия Полищук говорит сама за себя.Карьерный военный,не грабитель.Удачи ему.
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опять кацап. украинцы в Украине закончились?
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В 2012-2013 эксперт в министерстве, где министр обороны Россиянин?
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