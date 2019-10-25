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 Політика України, Економіка
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Все про:Кабмін (3231) екологія (485) електромобіль (16) Міністерство енергетики та захисту довкілля (1)

 Кабмін розширив можливості використання електрокарів для держорганів

Поступове збільшення частки електромобілів у структурі автопарку країни сприятиме зменшенню викидів вуглецю, поліпшенню стану довкілля та підвищенню енергетичної безпеки України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики та захисту довкілля.

"Поступове збільшення частки електромобілів в структурі автопарку країни сприятиме зменшенню викидів вуглецю, покращенню стану довкілля та підвищенню енергетичної безпеки України. Також це дозволить відмовитися від використання імпортованих енергоносіїв на користь виробленої всередині країни електроенергії", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з цією метою Кабінетом Міністрів України внесено зміни до двох постанов КМУ від 4 квітня 2001 р. № 332 та від 26 грудня 2011 р. № 1399", які розширюють можливості використання електромобілів для державних органів, установ та організацій.

У кожного Міністерства відповідно до підзаконних нормативних актів є можливість придбати автомобілі в межах визначених сум і кількості. Для Міністерств – це максимум 1,2 млн, для ЦОВВ – 900 тис. грн. Але існує обмеження щодо кількості і для міністерств – це лише 1 машина.

Тому вирішено, що у разі купівлі за кошти міністерства або відомства електрокару, що споживає значно менше палива, за відповідним дозволом Мінфіну, це обмеження може не застосовуватися.

"Ці зміни також спрямовані на дотримання умов ратифікованої Верховною Радою України Паризької кліматичної угоди, яка укладена з метою міжнародної протидії глобальним змінам клімату", - підсумували в міністерстві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський підписав закон про штрафи за паркування на місцях для електромобілів

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155882
 
   
 Топ коментарі
 
Тепер у слуг буде нова забавка. Пересядуть на самокати.
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Дєнех нєт, но вьі дєржітєсь. Харошего вам настроєнія. Кабмін розширив можливості використання електрокарів для держорганів - Цензор.НЕТ 9950
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Тепер у слуг буде нова забавка. Пересядуть на самокати.
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Ага, на самокаты.
Скорее на "Tesla X" и "Tesla S 100".
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Дєнех нєт, но вьі дєржітєсь. Харошего вам настроєнія.
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передаю робітникам КрАЗу пісню, кабріолет.
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Кагда путин введет войска, мы уедем куда-нибудь, он вернется, а нас сдесь нет, а я сяду - в кабриолет, тудуду ду ту ду ду
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- Козлевич, по случаю, купил такой старый автомобиль, что появление его на рынке можно было объяснить только ликвидацией автомобильного музея (с)
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ха..... чиновникам захотелось покататься на Теслах за наш с вами счет...Не ну не 314дары ?! Кабмин расширил возможности использования электрокаров для госорганов - Цензор.НЕТ 6737
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Вова, если ты действительно хочешь измениться, разгоняй кабинет и сформируй новый, под управлением Саакашвили!
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Це прізвище для порохосмоків - як часник для вампірів
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Треба це переробити на боротьбу Трампа з фейк-ньюс
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- Почему вы не ездите на работу на велоипеде?
- Ви что, хатите чтоб миня грохнули??? (с)
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Ну нарешті ..! Кабмін розширив можливості використання електрокарів для держорганів - Цензор.НЕТ 560 Як країні існуваттии, без такого важливого рішення, за рахунок бюджету
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госорганавтам, в качестве электрокары лучше всего будет пасовать электростул.
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Чепуха. Уменьшение выбросов зависит от пробега. Сколько в день проезжает министр?
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даешь каждой зеленой ***** по тесле за счет зебиловских зарплат)
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Треба створити систему подачі самокатів на стоянку, щоб пересідати на ходу.
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Зебоби мастера придумывать схемы по распилу бюджета....рыги им и в подметки не годятся...
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