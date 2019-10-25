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 Політика України, Здоров'я
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Все про:вакцина (157) ліки (313) Мінздоров'я (1004) дифтерія (15) Курпіта (3)

 В Україні є 192 флакони протидифтерійної сироватки. Нова партія очікується в грудні, - МОЗ

Протягом місяця в Україну має надійти чергова партія сироватки, використовуваної у лікуванні дифтерії.

Про це на брифінгу щодо ситуації з дифтерією на Закарпатті розповів директор Центру громадського здоров'я Володимир Курпіта, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наступні поставки сироватки плануються протягом місяця. Це планова поставка, яка була запланована на грудень, ми зараз очікуємо її. Це закупівлі, які були заплановані на початку року", - сказав Курпіта.

Він також повідомив, що в бюджеті на 2019 рік закладено 36 млн грн на закупівлю сироваток.

Загалом по Україні є 192 флакони протидифтерійної сироватки, які рівномірно розподілені по всіх областях.

Стосовно вакцин проти дифтерії, то за інформацією ЦГЗ, станом на 1 жовтня в Україні є 4 млн 908 тис. доз вакцини для дорослих, з терміном придатності до 2021 року.

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На Закарпатті в наявності 110 тис. доз вакцини, чого за словами Курпіти, має вистачити для забезпечення профілактики.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155881
 
 
 Топ коментарі
 
...лучше сыворотку от зебилизма над Украиной распылять с Ан-225 В Украине есть 192 флакона противодифтерийной сыворотки. Новая партия ожидается в декабре, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9052
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21й век, дифтирия, ой нимогу. А еще у нас в медицинском, кебабы из индии, которые забросили учебу, понаоткрывали ларьков из шаурмой по городу В Украине есть 192 флакона противодифтерийной сыворотки. Новая партия ожидается в декабре, - Минздрав - Цензор.НЕТ 8493
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А скільки доз у флаконі? 192 - на усі райцентри навіть не вистачить. З маленьких міст треба до того флакону із шприцом їздити?
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21й век, дифтирия, ой нимогу. А еще у нас в медицинском, кебабы из индии, которые забросили учебу, понаоткрывали ларьков из шаурмой по городу В Украине есть 192 флакона противодифтерийной сыворотки. Новая партия ожидается в декабре, - Минздрав - Цензор.НЕТ 8493
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...лучше сыворотку от зебилизма над Украиной распылять с Ан-225
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- Спешите выпить вашу долю спиртных напитков, съесть ваши двадцать тысяч котлет. (с)
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Даааа, развёл понимаешь ли нынешний президент ЗЕлёных свинарчуков и коррупцию в МОЗ. Сыворотки и той нет.
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без пороха и сыворотки купить не могут, а ульянку к ответу призвать надо
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А скільки доз у флаконі? 192 - на усі райцентри навіть не вистачить. З маленьких міст треба до того флакону із шприцом їздити?
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Набагато простіше і безпечніше і економніше зробити всім щеплення.
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Потужный запас медикаментов для великой страны
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