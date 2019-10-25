 Глава комітету з питань зовнішньої політики Ради Яременко звернувся на захист полку "Азов" до конгресу США

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Вважаю такими, що не можуть залишитися без реагування народних депутатів України, спроби публічного очорнення одного з найбільш заслужених і боєздатних підрозділів Національної гвардії України окремого загону спеціального призначення "Азов".
Тому підготував проєкт листа до 40 американських конгресменів, які звернулися до Державного секретаря США М.Помпео із закликом занести "батальйон "Азов" до списку терористичних організацій.
Хочу нагадати американським колегам, що цей військовий підрозділ створений активістами і учасниками Революції Гідності. Азовці брали участь у звільненні з російської окупації Маріуполя і великої кількості інших населених пунктів", - написав він.
Яременко підкреслив, що українці ніколи не забудуть подвиг 26-ти азовців, які віддали життя за незалежність України.
"З огляду на поширені в ЗМІ звинувачення проти цього славного бойового підрозділу та з метою зняття усіх непорозумінь у листі до Конгресу США міститься пропозиція надати будь-яку необхідну допомогу у з’ясуванні об’єктивної та неупередженої інформації про загін спеціального призначення "Азов", а також звернення до правоохоронних органів України опублікувати результати перевірки усіх фактів та тверджень, що наведені в листі американських конгресменів", - написав Яременко.
Водночас він зазначив, що текст листа відкритий для підпису для всіх членів фракції "Слуга народу" та представників інших фракцій Верховної Ради України.
"Підписання і передача листа американській стороні відбудеться у вівторок, 29 жовтня 2019 року", - додав Яременко.
Нагадаємо, 40 конгресменів-демократів з Палати представників США підписали звернення до держсекретаря США Майка Помпео, у якому вимагають внести український полк "Азов" і дві праворадикальні організації в Європі до списку іноземних терористичних організацій.
бо при Порошенко такого не було!
При Порошенко в голову никому не могло прийти обвинять "Азов"
... еще в 2015 году палата представителей конгресса США приняла поправки, запрещающие оказывать помощь "Азову". Позже, под давлением Пентагона, поправки были отменены. Однако в марте 2018 года американский конгресс однозначно запретил Киеву передавать полученное от США оружие батальону "Азов".
скорее это тема ху№ла, коррумпирующего чиновников и политиков по всему миру,
среди американских конгрессменов есть лоббисты интересов РФ
И если вдруг какой-та недолугий зебил мне щас напишет про то что меня бы сейчас не было, если бы победили немцы. Так я сразу отвечу, если бы его папка его пьяную мамку не снял на дискотеке, то его бы тоже не было.
стільки Гітлер знищив німців (в основному - комуняк та іже з ними)
Вообще-то если говорить о стратегиях, то заканчиваются они победой тех, за кого ты играешь
Кто будет в США разбираться в том, что на момент начала "возмущения" конгрессменов он был батальоном , а сейчас полк . А может через год станет бригадой .
Вопрос в том , что обвинения жудкие - расизм, терроризм и подозрение в военных преступлениях . И есть фото и видео фактура , где зигуют и свастика 3-го рейха на груди !
И на фотках реальные бойцы , которые даже не скрывают любовь к Адольфу .
И тут вопрос - какой процент разделяет подобную идеалогию . Если очень высокий и ещё и командиры - то шансов у "Азова" нет на реабилитацию .
В США покуй мужество этих людей ... Для них важен тот доказанный временем факт , что подавляющее большинство военных преступлений за последние сто лет совершали крайне правые и крайне левые . И после второй мировой крайне правые в разы больше . Крапка !
Поэтому ... на той карьерной лестнице - ленивые и равнодушные к запросам избирателей отсеиваются и просиживают штаны на второсотной канцелярской работе .
И срединих случаи продажности единичные за 3 десятилетия один конгрессмен ... и 60 лет тюряги за 3 лимона баксов !
А в Украине не ген, но 10 поколениями вырощенный взяточник и "шобы кум был прокурором" на "Бентли" . Михо доказал, что склонность к коррупции не наследственное , но приобретённая через опыт поколений массовая эпидемия !
И потому . там наиболее совершенная система карьерных лифтов .
И именно поэтому , никакая лень и безразличие "канцелярских" не заставит ввиду ошибки октазаться вообще от петиции , а не поменять в петиции слово "батальон" на слово "полк" ...
Поэтому только враг Украины может предлагать "послать" уважаемых джентельменов .
Почему-то у Вас ума хватает не защищять педофилов , а вот понять , что ни в США , ни в ЕС никогда не откажуться от санкций против полка , где даже большинство в его группе поддержки не видят ничего плохого , что некоторые командиры не занимаются воспитанием бойцов в плане отказа от человеконенавистнических идеалогий и культивации зверств и военных преступлений .
Если Вика Завируха бублично заявляет, что она любит Адольфа за уничтожение евреев , то вполне естественно , что убивая в "Азове" вооружённых ватников она заодно и бахнет из миномёта по группе кудрявых детишек с характерными носами .
Если она по некоторым данным не гнушалась на стрельбу по голубоглазым и светловолосым украинским ментам .
В Конгрессе не проконает аргумент , мол Вика Засуха лучше Мильчакова , бо он не только нацист , но и ватник , а Вика украинская патриотка-нацистка !
В Азове таки есть люди ультраправых взглядов. Это для нас сие перекрывается заслугами азовцев перед Украиной...а для американцев - нет...
Другой вопрос , что целую военную часть оне не могут так "наказывать" , но только командиров , если они не увольняют на гражданку таких бойцов .
Причём , на передовой (в том же Ираке) было особенно строго с этим , бо оне жудко боялись военных преступлений . А не секрет , что расисты и неонацисты наиболее подверженны к военным преступлениям . Чисто статистически это проверенный временем факт .
И то , что Вику Засоху (недоразвитую сцикуху и психически нездоровую личность) подозревали в убийстве даже копов -- это тоже подтверждает .
Но Яременко дипломат и это дает много оптимизма -- полк Азов бесусловно заслуженный , бойцы очень мотивированные и стойкие . Другой вопрос , что командиры многие ********* и тупо живут в середине 20 века , забыв , что сейчас уже давно 21 век !
Неучам и недоумкам легко вдолбить в голову примитивнейшие схемы мироустройства .
Поверить , что миром правит "тайная ложа" куда проще, чем что миром правит "явная лажа" !
И разве Засуха и эти зигующие понимают такое слово как "репутация" . Оне молоды , резвы и примитивны до одури ... и потому не верят , что свастика на груди у бойца "Азова" не великая честь, а великий позор на весь цивилизованный мир .
В конце-концов ето и "Азов" оскорбило чмо еременко, заявив что их усилий хватило лишь на усиление поразки
В Хряка Ибуковича тоже был МИД в его подчинении и там тысячи дипломатов , из которых может только парочка искренне могла уважать этого дважды судимого гопника .
Но почему-то открыто и публично поддержал Майдан именно тот , которого ты обозвал по недоумию чмошником . вырвав из контекста (места и времени) его слова .(и трижды их извратив) . Между прочим , его за это Кожара уволил из МИД .
Я сторонник Юли , а не ЗЕ команды , но объективно говоря именно Богдан Яременко самый проукраинский депутат в СН . Более проукраинских не только на уровне бла-бла-бла , но и по реальным делам , чем Богдан Яременко нет у "Слуг" !
Кстати , участник в "революции на граните" , т.е. когда ты ещё пешком под стол бегал !