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Все про:ВР (5943) Азов (177) Яременко Богдан (43)

 Глава комітету з питань зовнішньої політики Ради Яременко звернувся на захист полку "Азов" до конгресу США

Глава комітету ВР з питань зовнішньої політики Богдан Яременко підготував проєкт листа до 40 американських конгресменів, які звернулися до держсекретаря США Майка Помпео із закликом внести "батальйон "Азов" до списку терористичних організацій.

Про це він написав на своїй сторінці у  Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Вважаю такими, що не можуть залишитися без реагування народних депутатів України, спроби публічного очорнення одного з найбільш заслужених і боєздатних підрозділів Національної гвардії України окремого загону спеціального призначення "Азов".

Тому підготував проєкт листа до 40 американських конгресменів, які звернулися до Державного секретаря США М.Помпео із закликом занести "батальйон "Азов" до списку терористичних організацій.

Хочу нагадати американським колегам, що цей військовий підрозділ створений активістами і учасниками Революції Гідності. Азовці брали участь у звільненні з російської окупації Маріуполя і великої кількості інших населених пунктів", - написав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Спроба дискредитації спецпідрозділу "Азов" - знак якості його боротьби за незалежність і територіальну цілісність України, - Аваков. ФОТО

Яременко підкреслив, що українці ніколи не забудуть подвиг 26-ти азовців, які віддали життя за незалежність України.

"З огляду на поширені в ЗМІ звинувачення проти цього славного бойового підрозділу та з метою зняття усіх непорозумінь у листі до Конгресу США міститься пропозиція надати будь-яку необхідну допомогу у з’ясуванні об’єктивної та неупередженої інформації про загін спеціального призначення "Азов", а також звернення до правоохоронних органів України опублікувати результати перевірки усіх фактів та тверджень, що наведені в листі американських конгресменів", - написав Яременко.

Водночас він зазначив, що текст листа відкритий для підпису для всіх членів фракції "Слуга народу" та представників інших фракцій Верховної Ради України.

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"Підписання і передача листа американській стороні відбудеться у вівторок, 29 жовтня 2019 року", - додав Яременко.

Нагадаємо, 40 конгресменів-демократів з Палати представників США підписали звернення до держсекретаря США Майка Помпео, у якому вимагають внести український полк "Азов" і дві праворадикальні організації в Європі до списку іноземних терористичних організацій.

Глава комітету з питань зовнішньої політики Ради Яременко звернувся на захист полку Азов до конгресу США 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155879
 
   
 Топ коментарі
 
де там жартівники 80го левелу з жартом "при Порошенко такого не було"?
бо при Порошенко такого не було!
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Ті свій народ в концтаборах не вбивали.
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Да, при Порошенко такого не было! Это не при нем в 2015 г. конгрессмены обвинили полк Азов в неонацизме, фашизме и сравнили их с исламскими фундаменталистами. Не при нем, по инициативе этих конгрессменов, палата представителей США приняла правку в законопроект "О расходах на оборону в 2015 г." - Украине не предоставят ПЗРК, а Азову не будет предоставлена тренировочная подготовка. Во всем виноват Зеленский, даже в 2015 г., а Порошенко так... мимо проходил.))
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де там жартівники 80го левелу з жартом "при Порошенко такого не було"?
бо при Порошенко такого не було!
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ну что, Белецкий, еще будешь тягать свиные головы ?

При Порошенко в голову никому не могло прийти обвинять "Азов"
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Никому, кроме некоторых конгрессменов-демократов.))
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У нас в Украине всё происходит как в раю, после вкушения от дерева смешения добра и зла. Скоро никто и вспомнить не сможет то ли Белецкий освобождал Мариуполь от сепаров, то ли наоборот, вместе с сепарами обстреливал Мариуполь из ураганов.
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Да, при Порошенко такого не было! Это не при нем в 2015 г. конгрессмены обвинили полк Азов в неонацизме, фашизме и сравнили их с исламскими фундаменталистами. Не при нем, по инициативе этих конгрессменов, палата представителей США приняла правку в законопроект "О расходах на оборону в 2015 г." - Украине не предоставят ПЗРК, а Азову не будет предоставлена тренировочная подготовка. Во всем виноват Зеленский, даже в 2015 г., а Порошенко так... мимо проходил.))
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серьезно? Глава комітету з питань зовнішньої політики Ради Яременко звернувся на захист полку "Азов" до конгресу США - Цензор.НЕТ 6404 ...а ни че, так на секундочку, что эта история имеет свое начало в 2015 году?
... еще в 2015 году палата представителей конгресса США приняла поправки, запрещающие оказывать помощь "Азову". Позже, под давлением Пентагона, поправки были отменены. Однако в марте 2018 года американский конгресс однозначно запретил Киеву передавать полученное от США оружие батальону "Азов".
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глупо к этой теме приплетать Порошенко, а уж тем более Зеленского ...,
скорее это тема ху№ла, коррумпирующего чиновников и политиков по всему миру,
среди американских конгрессменов есть лоббисты интересов РФ
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Не забудьте только вписать что это не "Азов", который сейчас намагается гарантировать территориальную целостность Украины, а они обязывались это делать.
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Если брать гитлеровцев и сталинистов, то однозначно я симпатизирую нацистам. Жаль, почти все компьютерные игры про вторую мировую заканчиваются победой катсапов, а не третего рейха
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Жаль конечно, что фрицы не завоевали весь материк. Щас бы дороги были у нас нормальные, все ездили бы на бвм, фольцваген и мерседесах. Жили бы как люди.


И если вдруг какой-та недолугий зебил мне щас напишет про то что меня бы сейчас не было, если бы победили немцы. Так я сразу отвечу, если бы его папка его пьяную мамку не снял на дискотеке, то его бы тоже не было.
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я колись бачив цифру 35 000
стільки Гітлер знищив німців (в основному - комуняк та іже з ними)
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Сталин значит уничтожил в 100 раз больше своих, чем Гитлер.
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"Жаль, почти все компьютерные игры про вторую мировую заканчиваются победой катсапов, а не третего рейха "

Вообще-то если говорить о стратегиях, то заканчиваются они победой тех, за кого ты играешь Глава комітету з питань зовнішньої політики Ради Яременко звернувся на захист полку "Азов" до конгресу США - Цензор.НЕТ 2201
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в COD і Wolfnstein перемагають американці, англійці ну і ясе діло еврей Блазковіч
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В шутерах историю менять не положено - не тот уровень.
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Американских конгрессменов, подписавших это письмо, можно "послать в даль светлую...", по формальному поводу - в Украине НЕТ "батальона "Азов".. В Украине есть "полк "Азов"... А это "иное юридическое лицо".... С юридической точки зрения, данный факт является в юриспруденции достаточным основанием для отклонения жалобы, заявления, или иска - "Не соответствующий ответчик...".
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Замполит Холодньій , бьют всегда по морде , а не по паспорту. Яременко совершенно прав , с Госдепом и Конгрессом нужно начинать работать в данном вопросе. Я уверен , что из 40 "подписантов" большинство введено в заблуждение еврейско-российским лобби, ну и не обошлось и без "козачка" на содержании ФСБ. имхо
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Ивашин, тебе, на "Лахте", виднее, какое там "еврейско-российское лобби"........
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Замполит Холодньій , ярльік "Лахта" не имеет ко мне отношения, разрешаю использовать ваш второй - "внутриМКАДовец", я там прожил когда-то шесть лет.
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Ивашин, ты поговорку 90-х, помнишь? "Гопника из подворотни, выгнать можно... "Подворотню", из "гопника" - невозможно....... Так и из тебя "ВнутриМКАДье" и "Лахту", выгнать нельзя.........
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Речь идёт не в формальной плоскости , а в фактической .
Кто будет в США разбираться в том, что на момент начала "возмущения" конгрессменов он был батальоном , а сейчас полк . А может через год станет бригадой .
Вопрос в том , что обвинения жудкие - расизм, терроризм и подозрение в военных преступлениях . И есть фото и видео фактура , где зигуют и свастика 3-го рейха на груди !
И на фотках реальные бойцы , которые даже не скрывают любовь к Адольфу .

И тут вопрос - какой процент разделяет подобную идеалогию . Если очень высокий и ещё и командиры - то шансов у "Азова" нет на реабилитацию .
В США покуй мужество этих людей ... Для них важен тот доказанный временем факт , что подавляющее большинство военных преступлений за последние сто лет совершали крайне правые и крайне левые . И после второй мировой крайне правые в разы больше . Крапка !
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Ты, когда-нибудь, "сидел на жалобах и заявлениях"? Я, будучи юрисконсультом, сидел. А позже, их писал для других людей... Поэтому помню "золотое" правило - "Получил жалобу - думай, как "сбагрить" другому (в иное учреждение). Не получается "сбагрить" - думай, как "похерить".. Не получается "похерить" - долбись, разбирайся.... С американским подходом к "букве закона" я знаком...... И чиновники и у нас, и у них, с точки зрения психологи - одинаковые.......
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Конгрессмены не чиновники - а государственные деятели . Каждый из которых - личность , уважаемая в своём society (общине избирателей в данном контексте) . Туда пробиваются на 99% только государственники с широким кругозором . В сенат и губернаторы - в меньшей степени ...
Поэтому ... на той карьерной лестнице - ленивые и равнодушные к запросам избирателей отсеиваются и просиживают штаны на второсотной канцелярской работе .
И срединих случаи продажности единичные за 3 десятилетия один конгрессмен ... и 60 лет тюряги за 3 лимона баксов !
А в Украине не ген, но 10 поколениями вырощенный взяточник и "шобы кум был прокурором" на "Бентли" . Михо доказал, что склонность к коррупции не наследственное , но приобретённая через опыт поколений массовая эпидемия !
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Ты сидишь в Конгрессе? Ты занимался "канцелярщиной", связанной с рассмотрением жалоб и заявлений? Не надо мне тут, толкать "популизм"..... Он пригоден на митинге, в СМИ, а не в "канцелярии"... А я тебе рассказываю "практику канцелярской работы"... Именно "канцеляристы" готовят черновики документов, то есть, "проводят предварительную, подготовительную, работу", перед рассмотрением вопросов на заседаниях Конгресса...
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В США средний IQ весьма низок . Но у янки есть изумительная черта (кроме евангелисткого трудолюбия и усердия) у них культ более умных и успешных и нулевая зависть к успеху . Об этом ещё Фолкнер писал . Да и другие писатели и философы .
И потому . там наиболее совершенная система карьерных лифтов .
И именно поэтому , никакая лень и безразличие "канцелярских" не заставит ввиду ошибки октазаться вообще от петиции , а не поменять в петиции слово "батальон" на слово "полк" ...

Поэтому только враг Украины может предлагать "послать" уважаемых джентельменов .

Почему-то у Вас ума хватает не защищять педофилов , а вот понять , что ни в США , ни в ЕС никогда не откажуться от санкций против полка , где даже большинство в его группе поддержки не видят ничего плохого , что некоторые командиры не занимаются воспитанием бойцов в плане отказа от человеконенавистнических идеалогий и культивации зверств и военных преступлений .
Если Вика Завируха бублично заявляет, что она любит Адольфа за уничтожение евреев , то вполне естественно , что убивая в "Азове" вооружённых ватников она заодно и бахнет из миномёта по группе кудрявых детишек с характерными носами .
Если она по некоторым данным не гнушалась на стрельбу по голубоглазым и светловолосым украинским ментам .
В Конгрессе не проконает аргумент , мол Вика Засуха лучше Мильчакова , бо он не только нацист , но и ватник , а Вика украинская патриотка-нацистка !
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Где они это болтливое чувырло в зеленке откопали? Проходимцы и прилипалы...
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Вряд ли эти 40 дурачков досконально изучали вопрос. Скорее всего парочка нечистых на руку уговорила остальных. Ну и немного отстегнули с кацапского заноса.
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Не обязательно с заноса - могли подкинуть компромата (реального или фейкового).
В Азове таки есть люди ультраправых взглядов. Это для нас сие перекрывается заслугами азовцев перед Украиной...а для американцев - нет...
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жиди, їм показали смволіку Азова, розказали, ніби це нацистська, а українці, "як відомо" євреїв не *******, і під таким соусом корисні ідіоти щось напейсали.
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такое впечатление, что Яременко размахивает огромной дубиной. Но от неё чаще достаётся своим чем чужим. Я думаю, у него надо дубину забрать и снова отослать в Истанбул ген.консулом.
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А что он не так сказал? Ты отрицаешь заслуги Азовцев в отражении агрессии *********?
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В этот раз я с ним полностью согласен. А во всех предыдущих своих выступлениях он ратовал за быстрый отвод наших войск на 7 км, за пенсии престарелым боевикам, и за скорое появление пушилина в ВР.
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Странно как то...А ПОЧЕМУ КОНГРЕСС (слово одэрское,как и ОмурАга-Америка=Жизни Господин) США молчит об арабохайском (эр мэн?- украдено из азэрогреческого МэнУша-Я сознание) батальоне "баграмян",который в Абхазскую войну Грузии и России ЗАСТАВИЛ ГРУЗИНСКУЮ МАТЬ,СЬЕСТЬ ГЛАЗ ЕЕ УБИТОГО,ЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕД НЕЙ СЫНА???!!!!!.ТАКОГО БЛ-СТВА ,АРАБСКОГО, НА КАВКАЗЕ НИКОГДА НЕ БЫЛО. КОНГРЕСС ПОЧЕМУ МОЛЧИТ??? ВООБЩЕ ЭТОТ ВОПРОС КАВКАЗ САМ ДОЛЖЕН РЕШИТЬ.
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Разве это спам??? Наоборот-это неразборчивостьконгресса США.
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ПУСТЬ ВСЯ УКРАИНА ПРОЧТЕТ МОЙ КОММЕНТ И СКАЖЕТ ЭТО СИЛЬНЫЙ ДОВОД ДЛЯ КОНГРЕССА США ИЛИ БОЯЗНЬ ГРЕКОРИМА И ПРЕВРАЩЕНИЕ ЕГО ЦИТАТ В СПАМ??? Я верю им, Ведь ПэриЯт и КаШий убили Шезаря.
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Кому как не профессиональному дипломату Яременко знать , что янки весьма непробиваемы в вопросах свободы слова и совести ... но только не в армии , в полиции или нацгвардии . Где заставляют выводить нацисткие тату и за зигование - следует немедленное увольнение со службы . Вне службы - пожалуйста и 3-я поправка к их Конституции .

Другой вопрос , что целую военную часть оне не могут так "наказывать" , но только командиров , если они не увольняют на гражданку таких бойцов .
Причём , на передовой (в том же Ираке) было особенно строго с этим , бо оне жудко боялись военных преступлений . А не секрет , что расисты и неонацисты наиболее подверженны к военным преступлениям . Чисто статистически это проверенный временем факт .
И то , что Вику Засоху (недоразвитую сцикуху и психически нездоровую личность) подозревали в убийстве даже копов -- это тоже подтверждает .

Но Яременко дипломат и это дает много оптимизма -- полк Азов бесусловно заслуженный , бойцы очень мотивированные и стойкие . Другой вопрос , что командиры многие ********* и тупо живут в середине 20 века , забыв , что сейчас уже давно 21 век !
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Стоит им признать, что хоть толика обвинений имеет основания, потом уже не отмоются никогда, ни один дурак никогда в здравом уме не признает себя нациком, это конец приличной репутации.
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Да не нужны в данном контексте признания . Потому что есть фото и видео . И Засоха Вика была в Азове - это факт и никто это не может отрицаю . А молодые кретины потому и кретины , что искренне верят в Перуна , свастику , святого Адика и искренне верят в теории заговоров .
Неучам и недоумкам легко вдолбить в голову примитивнейшие схемы мироустройства .
Поверить , что миром правит "тайная ложа" куда проще, чем что миром правит "явная лажа" !
И разве Засуха и эти зигующие понимают такое слово как "репутация" . Оне молоды , резвы и примитивны до одури ... и потому не верят , что свастика на груди у бойца "Азова" не великая честь, а великий позор на весь цивилизованный мир .
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Все всё прекрасно понимают. но никто от своих убеждений отказываться не собирается, это для всех идейных бОльший позор. Это политика и эта музыка будет вечной.
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Если азов уважает себя, ему надо откреститься от "защитника" чмошника еременка, рожа которого плачет по кирпичу.
В конце-концов ето и "Азов" оскорбило чмо еременко, заявив что их усилий хватило лишь на усиление поразки
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Ну да - логика олигофрена .
В Хряка Ибуковича тоже был МИД в его подчинении и там тысячи дипломатов , из которых может только парочка искренне могла уважать этого дважды судимого гопника .
Но почему-то открыто и публично поддержал Майдан именно тот , которого ты обозвал по недоумию чмошником . вырвав из контекста (места и времени) его слова .(и трижды их извратив) . Между прочим , его за это Кожара уволил из МИД .

Я сторонник Юли , а не ЗЕ команды , но объективно говоря именно Богдан Яременко самый проукраинский депутат в СН . Более проукраинских не только на уровне бла-бла-бла , но и по реальным делам , чем Богдан Яременко нет у "Слуг" !

Кстати , участник в "революции на граните" , т.е. когда ты ещё пешком под стол бегал !
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