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 У Рівненській області перекинулася вантажівка з гліцерином. ФОТО

У Рівненській області 25 жовтня близько другої години ночі перекинулася вантажівка з гліцерином, який везли з Польщі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомили в пресслужбі Головного управління ДСНС України в Рівненській області.

У Рівненській області перекинулася вантажівка з гліцерином 01

"Унаслідок ДТП вантажівка (TANK TRANS UKRAINE), що транспортувала з Республіки Польща до міста Харкова близько 27 кубічних метрів 80% технічного гліцерину, перекинулася. Був пошкоджений відсік і стався витік гліцерину обсягом орієнтовно 10 кубічних метрів", - зазначає пресслужба ДСНС.

Рятувальники відімкнули електроживлення від акумулятора та провели змиття в'язкої суміші гліцерину з узбіччя автодороги. Увесь час на місці пригоди чергувала патрульна поліція. Причину ДТП встановлює поліція.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155878
 
 
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Добре що азотну і сірчану кислоту поряд не розлили)))
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Технічний не підійде , для такого потрібно динамітний обезвожений .
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НУ хоть не с нитро-глицерином В Ривненской области перевернулся грузовик с глицерином - Цензор.НЕТ 9566 и на том спасибо
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У пожарных теперь будут очень мягкие берцы. У Рівненській області перекинулася вантажівка з гліцерином - Цензор.НЕТ 39
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Зато дорожное покрьітие долго будет нежньім и шелковистьім...
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И тормозной путь увеличится до 20 км.
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Вейперов бы пригласили, они бы все собрали
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