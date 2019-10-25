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 Суспільство
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Все про:Лисичанськ (54) водопостачання (310) вода (296)

 Лисичанськ знову залишився без водопостачання через численні пориви труб

У місті закрито школи й дитячі садки.

Жителі Лисичанська знову залишилися без води через пориви на мережах водопостачання. У місті закрито пологове відділення лікарні, школи і дитячі садки. Про це повідомляє пресслужба міськради, передає Цензор.НЕТ.

"23 жовтня, після подачі електричної енергії на об’єкти ЛКСП "Лисичанськводоканал" та відновлення водопостачання, стались пориви труб систем водопостачання діаметром 600 мм по вул. Московська, діаметром 300 мм по вул. Постишева, діаметром 600 мм по вул. Генерала Потапенка, діаметром 600 мм по вул. Незалежності", - зазначив директор "Лисичанськводоканалу" Сергій Лозиченко.

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"Брак питної і технічної води може призвести до порушення санітарних норм та епідеміологічної небезпеки", - зазначили в міськраді.

Лозиченко наголосив, що у зв'язку з неможливістю ведення фінансово-господарської діяльності через арешт рахунків, у підприємства відсутні пально-мастильні матеріали і матеріали для проведення робіт з ліквідації аварії на системах водопостачання.

Нагадаємо, 18 жовтня Лисичанськ через заборгованість за спожиту електроенергію залишився без водопостачання. 23 жовтня водопостачання було відновлено. Однак на об'єктах "Лисичанськводоканалу" виникла аварійна ситуація.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155874
 
 
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За водопостачання відповідає мерія та Лисичанська Рада. Можливо українські фашисти чи бандерівці зіпсували труби? Вважаю, що сам Зеленський все виправить за тиждень. Лисичанськ знову залишився без водопостачання через численні пориви труб - Цензор.НЕТ 5460
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ета патамушта нє успєлі к працвітающєй ЛНР прісаєдініться
Сівохо прідьот - парядак навєдьот!
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трубы, смонтированные во время клятого совка, осознавая свою комуняцкую сущность, рвутся от стыда в эпоху великой гыдности раз в сто чаще, чем при комуняках
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Чому годувальники усієї України не ремонтували своє водопостачання?
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Фильм "Забытая мелодия для флейты", видел? Песню слышал - "Мы не сеем, не пашем, не строим - Мы гордимся общественным строем!"?........ Так и они "гордились" - своим статусом "кормильцев Украины"....Вместо того, чтобы работать ....
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а можно попротяжнее и погромче, у Вас звук при прохождении местного сужения какой-то слишком короткий получился Лисичанськ знову залишився без водопостачання через численні пориви труб - Цензор.НЕТ 4282
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когда разведут войска от золотого, наши окажутся под лисичанском...
что пить будут?...думай-те чи "йдіть у сраку"
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Путина, с "русским миром" звали? Он пришёл... Это как в "живом" анекдоте времён "совка" - поехали в командировку двое мужиков. Как-то пошли в кафе вечером. Там к ним "приклеились" две дамочки "бальзаковского" возраста. Ну, взяли выпивки, закуски, поехали на хату. Посидели, выпили. Потом разошлись по комнатам. Через некоторое время одна пара слышит из соседней комнаты крик: "Дура, отстань! Я не "Ё..рь", а пьяница!!!"
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