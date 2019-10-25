 Лисичанськ знову залишився без водопостачання через численні пориви труб

Жителі Лисичанська знову залишилися без води через пориви на мережах водопостачання. У місті закрито пологове відділення лікарні, школи і дитячі садки. Про це повідомляє пресслужба міськради, передає Цензор.НЕТ.

"23 жовтня, після подачі електричної енергії на об’єкти ЛКСП "Лисичанськводоканал" та відновлення водопостачання, стались пориви труб систем водопостачання діаметром 600 мм по вул. Московська, діаметром 300 мм по вул. Постишева, діаметром 600 мм по вул. Генерала Потапенка, діаметром 600 мм по вул. Незалежності", - зазначив директор "Лисичанськводоканалу" Сергій Лозиченко.

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"Брак питної і технічної води може призвести до порушення санітарних норм та епідеміологічної небезпеки", - зазначили в міськраді.

Лозиченко наголосив, що у зв'язку з неможливістю ведення фінансово-господарської діяльності через арешт рахунків, у підприємства відсутні пально-мастильні матеріали і матеріали для проведення робіт з ліквідації аварії на системах водопостачання.

Нагадаємо, 18 жовтня Лисичанськ через заборгованість за спожиту електроенергію залишився без водопостачання. 23 жовтня водопостачання було відновлено. Однак на об'єктах "Лисичанськводоканалу" виникла аварійна ситуація.