 "Євросолідарність" пропонує керівництву України порушити питання про надання Україні ПДЧ в НАТО, - Порошенко. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в його відеозверненні.
"Ця стратегія правильна та безальтернативна. Але вона не змінить агресивної природи північно-східної сусідки. Сталий мир та надійна безпека можливі лише, якщо Україна стане членом НАТО. За п’ять років ми зблизилися як ніколи. Про цей прогрес одностайно говорили всі наші партнери під час Парламентської асамблеї НАТО, яка нещодавно відбулася у Лондоні. І коли так, сказав я їм у відповідь, то прийшов час надати Україні План дій щодо членства", - наголосив Порошенко.
"Ще 2008-му році Бухарестський саміт вирішив, що Україна стане членом НАТО. І хоча тоді нам ПДЧ не надали, але його перспективу зафіксували у фінальній резолюції саміту. Одинадцять років тому нам казали, що ПДЧ не на часі. Бо влада тоді не мала консолідованої позиції. І у суспільстві був низький рівень підтримки. Тепер більшість українців – за членство в НАТО. Ця мета зафіксована в Конституції України. Зміни, які за цей час сталися і в Україні, і на континенті, промовляють самі за себе. Офіційні представники Альянсу постійно наголошують, що двері НАТО для України відкриті. Скажімо, що ми вже прийшли. Годі переминатися з ноги на ногу", - закликав глава партії.
"Чому цей крок потрібно зробити саме зараз? Бо в грудні – саміт НАТО. "Європейська Cолідарність" свідома, що там рішення ще не буде. Не секрет, що деякі наші партнери йдуть вперед, озираючись назад… На неврівноважене російське керівництво. Їм знадобиться ще час, щоб зібратися з духом і наважитись прийняти Україну до Альянсу. Але процес слід починати вже зараз. Поставити на порядок денний питання про ПДЧ – це в першу чергу обов’язок українського Президента. А парламент нового скликання має нагоду продемонструвати політичну волю щодо вступу України до Альянсу. Наша команда підготувала проект заяви Верховної ради України. Пропонуємо уповноважити голову Верховної Ради разом з Президентом і Прем’єр-міністром поставити підпис під відповідним зверненням до грудневого саміту НАТО. Воно має продемонструвати консолідовану позицію законодавчої і виконавчої влади у питанні євроатлантичної інтеграції. Закликаю колег по Верховній Раді – і хто у владі, і хто в опозиції – підтримати нашу пропозицію вже наступного тижня. В чому-чому, а в цьому питанні маємо бути єдиною українською командою. І тоді зможемо досягти амбітних цілей. Як це було з Угодою про асоціацію. Як це було з безвізом. Як це стане з ПДЧ, а згодом – і зі вступом до НАТО та Європейського Союзу", - резюмував Порошенко.
Это ж я цитирую твою коронную фразу, подгорелец.
чому зебіли не знають відповідей на прості питання?
не збирається ця кодла манкуртів ні у яке НАТО
Есть предложение законодательно запретить эмигрировать (явно или неявно) из страны тем, кто голосовал за Зеленского. Да, щас расскажут, что это нарушение Конституции и прав человека, я в курсе.
Я просто хочу сказать, что пока мы не научим инфантилов нести ответственность за их поступки - они так и будут оставаться инфантилами. И страна так и будет бегать по кругу.
Например, я топил за Порошенко и его курс, при этом уезжать у меня даже в мыслях не было, потому что это был мой президент и мой курс! Я пять лет тащил на себе груз инфовойны, потому что это был мой выбор. И в этом нет никакого подвига, это просто логично. И когда последние пять лет из страны уезжали те, кто поддерживал Россию или был против сопротивления агрессии, - это тоже было логично, им ведь не нравилась такая Украина.
Этой весной выяснилось, что таких людей много - моя война нахрен не нужна 73% населения, они хотят капитуляции, "Сватов" и Путина. И теперь логично уезжать мне - я же не хочу жить в "Малороссии", и детям своим такого не желаю. Можно бы и дальше продолжать воевать, но тем самым я мешаю 73% радостно кушать зелёное говно из телевизора, я омрачаю их существование ежедневной критикой Зелупочки, я их нервирую, и они желают мне смерти. Не запоребриковая вата, а местная хочет чтобы меня не было, и если я уеду - будет проще и им, и, возможно, мне.
А ты, голосовавший за клоуна, ты, блть, куда собрался? Стоять! Ты получил то, что хотел, почему ты бежишь от этого? Тебя окружают такие же зелёные долбоё*ы, как и ты, и в парламенте такие же, и в Кабмине, и президент у тебя зелёный насквозь - почему же тебе некомфортно?..
Аааа, они делают не то, что ты ожидал?.. А мы ведь тебя предупреждали, объясняли, рассказывали. И про пустую голову Зеленского, и про его зависимость от Коломойского, и про рыговский реванш, и про узурпацию власти. Не надо отмазываться, что ты не слышал наши прогнозы, - ты слышал, просто не верил, думал, что ты самый умный. Теперь ты осознал, что ты дураком был и остаёшься?
Не хотел слушать "порохоботов" - значит, теперь учись на своих ошибках, такова судьба дурака. Оставайся. Отвечай за свои поступки. Решай проблемы, которые ты сам себе создал. Глядишь, может, и человеком станешь, думать научишься, связь между причиной и следствием находить.
А без мозгов тебе будет плохо что дома, что в эмиграции.
Байдуже що ти думав і чи думав взагалі, результат твоєї бурхливої діяльності саме такий.
Просііть і дано буде вам,
Шукайте і знайдете"
Це хто сказав? Ви вважаєте що ця порада не правильна?
Неписанное поравило журналистики - НЕ ПИАРИТЬ НЕГОДЯЕВ, НЕ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ИМ ТРИБУНУ, НЕ БРАТЬ У НИХ ИНТЕРВЬЮ.
93% населения таковым (как минимум негативным персонажем) считают этого Мародера, Лгуна, и циника.
Зачем вы его пиарите? Ни один его пук (даже!) не проодит мимо вашего внимания.
У вас с ним Контракт? Можете показать какие суммы там "нарисованы"? Или это тайна? Тогда как же быть с моралью?
Скажите фантазирую?
Ок. А где тогда информация о Яценюке, Гройсмане, Парубие? Тоже ведь не последние люди?
Или они умерли? Тогда почему не поместите некролог?
он шо угодно - тока не Украина....
---Так именно это же самое соевые идиоты вменяют Зеленскому, как самаую зрадную зраду и капитуляцию!
От який смисл україномовні оригінали перекладати на ворожу (причому гугл-транслейтом), викладати ці переклади на сайті, і лише потім - оригінали?? Щоб отак позоритись?
Тому що в оригіналі так: "«Європейська Cолідарність» свідома", що по російськи означає "осознавать".
всего та штук за 30 ,
ой горила хата палала...
Сам то чего этого не сделал, когда была возможность?
И Зе получит под зад, если будет продолжать дело Мародера - платить пенсии террористам, запрещать отвечать на обстрелы, разминировать и строить мосты, чтобы им удобнее было.