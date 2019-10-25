 Значних перевищень рівнів забруднення повітря в Україні не зафіксовано, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

За даними ДСНС, на території України утримується антициклонічний характер погоди, що зумовлює відсутність опадів, слабкий вітер, підвищення температури повітря від поверхні землі до висоти 700-800 м (інверсія), відсутність вертикального перемішування повітря, густі тумани. Ці чинники сприяють накопиченню в приземному шарі забруднюючих речовин.

Водночас, як зазначили у відомстві, значного зростання рівнів забруднення повітря не спостерігається. Незначні перевищення гранично допустимих концентрацій мають місце лише в Дніпрі, Одесі, Кривому Розі, Львові та Кам´янському.

"Концентрацій оксиду вуглецю, фенолу, формальдегіду, діоксиду азоту, діоксиду сірки, пилу, які могли б бути віднесені до високих, мережа спостережень гідрометеорологічних організацій ДСНС України не відмічає", - йдеться в повідомленні.

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Також повідомляється, що з метою посилення моніторингу атмосферного повітря у місті Києві мережу постів (16 постів) метеоспостережень центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського переведено на посилений режим роботи.

Станом на 25 жовтня значних перевищень рівнів забруднення атмосферного повітря не зафіксовано.

Таким чином, синоптична ситуація не відрізняється від аналогічних погодних умов у попередні роки, тому в Україні немає суттєвих підстав для стурбованості щодо стану повітря.

За прогнозами Українського Гідрометцентру, у період з 28 по 29 жовтня 2019 року на території України очікується покращення синоптичної ситуації.