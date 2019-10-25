 "Це хамство вищого ґатунку", - Бородянський відповів на образи Коломойського

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

21 жовтня, коментуючи вибачення Бородянського перед ексголовою Національного банку Валерією Гонтаревою за дії хору Верьовки, Коломойський назвав міністра "покидьком" і закликав його вибачитися перед "усіма постраждалими від Гонтаревої".

"Я вважаю, що... Ну, це хамство! Вищого ґатунку. Як я ставлюся до хамства? Погано. Але є такі люди", – сказав Бородянський.

Він вважає, що "реакція Ігоря Валерійовича була як реакція невихованої людини".

Також Бородянський пояснив, чому вирішив вибачитися перед Гонтаревої.

"Моє вибачення я написав з точки зору мого розуміння, моїх цінностей, коли я щось вважаю допустимим або недопустимим. Те, що відбулося, на мій погляд, я вважаю недопустимим. Воно не є смертельним, воно є недопустимим", – зазначив міністр.

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Нагадаємо, 19 жовтня учасники "Вечірнього кварталу" заспівали жартівливу пісню про підпал будинку колишньої глави Нацбанку Валерії Гонтаревої. Пісню виконували співачки Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки і гуморист Євген Кошовий. Зокрема, прозвучали такі рядки: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала", "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валєрія думає на Валєріча (Ігоря Коломойського. - Ред.)", "Мораль проста – хата згоріла від стида", "Люди вогонь побачили - допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали".

Виступ "Кварталу" з хором Верьовки викликав гостру критику. Зокрема, міністр культури Володимир Бородянський заявив, що висміювання "95 Кварталом" підпалу будинку колишньої глави Нацбанку Валерії Гонтаревої є моделлю поведінки, яку потрібно припиняти. Його заступник Ірина Подоляк поставила під сумнів доцільність держпідтримки хору імені Верьовки.

Нагадаємо також, будинок Валерії Гонтаревої під Києвом у с. Гореничі було спалено в ніч на вівторок унаслідок підпалу.

У ДСНС Київської області уточнили, що будинок вигорів майже повністю, оскільки осередків пожежі було кілька.

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