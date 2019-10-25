 "Це хамство вищого ґатунку", - Бородянський відповів на образи Коломойського

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
21 жовтня, коментуючи вибачення Бородянського перед ексголовою Національного банку Валерією Гонтаревою за дії хору Верьовки, Коломойський назвав міністра "покидьком" і закликав його вибачитися перед "усіма постраждалими від Гонтаревої".
"Я вважаю, що... Ну, це хамство! Вищого ґатунку. Як я ставлюся до хамства? Погано. Але є такі люди", – сказав Бородянський.
Він вважає, що "реакція Ігоря Валерійовича була як реакція невихованої людини".
Також Бородянський пояснив, чому вирішив вибачитися перед Гонтаревої.
"Моє вибачення я написав з точки зору мого розуміння, моїх цінностей, коли я щось вважаю допустимим або недопустимим. Те, що відбулося, на мій погляд, я вважаю недопустимим. Воно не є смертельним, воно є недопустимим", – зазначив міністр.
Нагадаємо, 19 жовтня учасники "Вечірнього кварталу" заспівали жартівливу пісню про підпал будинку колишньої глави Нацбанку Валерії Гонтаревої. Пісню виконували співачки Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки і гуморист Євген Кошовий. Зокрема, прозвучали такі рядки: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала", "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валєрія думає на Валєріча (Ігоря Коломойського. - Ред.)", "Мораль проста – хата згоріла від стида", "Люди вогонь побачили - допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали".
Виступ "Кварталу" з хором Верьовки викликав гостру критику. Зокрема, міністр культури Володимир Бородянський заявив, що висміювання "95 Кварталом" підпалу будинку колишньої глави Нацбанку Валерії Гонтаревої є моделлю поведінки, яку потрібно припиняти. Його заступник Ірина Подоляк поставила під сумнів доцільність держпідтримки хору імені Верьовки.
Нагадаємо також, будинок Валерії Гонтаревої під Києвом у с. Гореничі було спалено в ніч на вівторок унаслідок підпалу.
У ДСНС Київської області уточнили, що будинок вигорів майже повністю, оскільки осередків пожежі було кілька.
авакову придется разруливать все ситуации
https://www.youtube.com/watch?v=jmC5_DtjSqM
а можливо кацапи знову провокацію влащтували- видали старе відео за нове.
точно кацапури змайстрували.
все рівно гидота, схоже на те, що озвучує ******* та жоппоблок - адінарот, тамжЄнашілюді та інша прорашистська, антиукраїнська маячня та пропаганда.
Час його позбутись. Нехай летить в Цюріх.
https://antikor.com.ua/articles/336381-transgendery_potrebovali_ubratj_henskij_simvol_s_upakovok_prokladok
...
Я теж не довіряю, бо бачив рекламу, де жінка прийняла валеріану й надурила поліграф.
Моє повідомлення про глядачів ПРЯМОГО.
Когда на сцене выступают клоуны разъездного цирка, следите за своими карманами.
http://bigbucks.com.ua/realty/eks-ministr-oborony-ukrainy-kupil-pomeste-v-britanii-za-36-mln-doll/
он ей от охметовской прибыли подкинул
"Вместе с сыном она арендует двухкомнатную квартиру и работает консультантом. В одном из своих интервью она возмутилась, что ей приписывают дорогущий дом в Лондоне и уточнила, где живет: "Как же мне было смешно, когда совершенно безумный Валентин Наливайченко (экс-глава СБУ) рассказывал по телевидению в тот день, когда мы снимали квартиру с моим сыном, что якобы Гонтарева купила в Лондоне дом за 23 миллиона фунтов. Этих безумцев кто‑то еще показывает, а я в этот момент подписываю договор аренды маленькой двухкомнатной квартиры".
В реестре владельцев недвижимости Великобритании мы нашли выписку о том, что владелец квартиры, в доме которого снимает Гонтарева - господин Нил Александр Стюарт Беверидж (Neil Alexander Srewart Beweridge).
73/43%зебілів, це ви разом захотіли цього хама
Хоч яким боком ти до України.
ибо они +/- проблема, да и
она работала совсем в другой сфере -
гривна выдавалась нужным банкам, обналичивалась
и банки исчезали , как и деньги
... заводик без пары/тройки тысяч тон динамита и грохота не испарится
и знал рамки, свин пепа договорился с гудком ...
чудно
Ви зробили це разом! Зє! Радійте! Пишайтеся!
Фу, противно смотреть.
Зє!біли, ви віддали свою країну євреям, ось таким Клопомойським, у першій сотні "Слуги народа" 76 євреїв, всього у фракції їх там 2/3!
Так чому ви дивуєтеся?
Шановна більшість, що ви наобирали?
Инвестфорум для Ахметова? Оппозиционная фракция Мариупольского горсовета выступила против "легализации" олигарха
https://www.0629.com.ua/news/2552449/investforum-dla-ahmetova-oppozicionnaa-frakcia-mariupolskogo-gorsoveta-vystupila-protiv-legalizacii-oligarha
в зеко манді всі дебіли
Я просто хочу сказать, что пока мы не научим инфантилов нести ответственность за их поступки - они так и будут оставаться инфантилами. И страна так и будет бегать по кругу.
Например, я топил за Порошенко и его курс, при этом уезжать у меня даже в мыслях не было, потому что это был мой президент и мой курс! Я пять лет тащил на себе груз инфовойны, потому что это был мой выбор. И в этом нет никакого подвига, это просто логично. И когда последние пять лет из страны уезжали те, кто поддерживал Россию или был против сопротивления агрессии, - это тоже было логично, им ведь не нравилась такая Украина.
Этой весной выяснилось, что таких людей много - моя война нахрен не нужна 73% населения, они хотят капитуляции, "Сватов" и Путина. И теперь логично уезжать мне - я же не хочу жить в "Малороссии", и детям своим такого не желаю. Можно бы и дальше продолжать воевать, но тем самым я мешаю 73% радостно кушать зелёное говно из телевизора, я омрачаю их существование ежедневной критикой Зелупочки, я их нервирую, и они желают мне смерти. Не запоребриковая вата, а местная хочет чтобы меня не было, и если я уеду - будет проще и им, и, возможно, мне.
А ты, голосовавший за клоуна, ты, блть, куда собрался? Стоять! Ты получил то, что хотел, почему ты бежишь от этого? Тебя окружают такие же зелёные долбоё*ы, как и ты, и в парламенте такие же, и в Кабмине, и президент у тебя зелёный насквозь - почему же тебе некомфортно?..
Аааа, они делают не то, что ты ожидал?.. А мы ведь тебя предупреждали, объясняли, рассказывали. И про пустую голову Зеленского, и про его зависимость от Коломойского, и про рыговский реванш, и про узурпацию власти. Не надо отмазываться, что ты не слышал наши прогнозы, - ты слышал, просто не верил, думал, что ты самый умный. Теперь ты осознал, что ты дураком был и остаёшься?
Не хотел слушать "порохоботов" - значит, теперь учись на своих ошибках, такова судьба дурака. Оставайся. Отвечай за свои поступки. Решай проблемы, которые ты сам себе создал. Глядишь, может, и человеком станешь, думать научишься, связь между причиной и следствием находить.
А без мозгов тебе будет плохо что дома, что в эмиграции."
Игорь Бигдан
срочно избавляться от коломойского...!
- Алло, это прачечная?
- Ху.чечная! Это Министерство культуры.
пипец - министр культуры - да на ипле написано что дебил... пля...