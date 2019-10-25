 Мер Нового Роздолу Мелешко із заступниками подали у відставку через зрив опалювального сезону

Про це повідомив депутат Львівської обласної ради Володимир Гірняк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Через критичну ситуацію на Новороздільській ТЕЦ сьогодні мер Нового Роздолу та його заступник подали у відставку", – написав він, додавши, що мер особисто підтвердив йому інформацію.

"Маємо правовим методом забезпечити виділення коштів і запустити тепло. Не можна допустити доведення атмосфери в місті до критичної поділки", – йдеться у повідомленні.

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Місцеві ЗМІ пишуть, що ситуація зі стартом опалювального сезону у Новояворівську та Новому Роздолі критична. Зокрема, 18 жовтня на повторному засіданні обласної комісії ТЕБ і НС щодо ТЕЦ Новояворівська та Нового Роздолу ухвалили рішення визнати ситуацію надзвичайною.

Пізніше мер міста Новий Розділ Андрій Мелешко підтвердив ZAXID.NET інформацію про відставку його і і двох заступників.

"Так, це правда. Причиною такого рішення є стан здоров’я", – пояснив мер Нового Роздолу Андрій Мелешко.

Окрім того, Мелешко повідомив, що його перший заступник та заступник із комунальних питань також написали заяви на звільнення.

Про те, що причиною звільнення міського голови є фактичний зрив оплювального сезону стверджує депутат Новороздільської міської ради Анатолій Шалаєв, який у Facebook написав: "Міський голова Нового Роздолу Андрій Мелешко та перший заступник мера подали заяви про відставку. Перед тим склав повноваження заступник із комунальних питань. 30-тисячне місто залишилось без керівництва. Виконком – паралізований. Догралися… питання з теплопостачанням міста не вирішене…".

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Видання зазначає, що на Львівщині є два міста – Новий Розділ та Новояворівськ – які торік мали проблеми із теплопостачанням. Новояворівська та Новороздільська ТЕЦ, які подають тепло та електроенергію у будинки мешканців, нині фактично не функціонують, працівники протестують та звільняються. Обидві теплоелектроцентралі належали фірмам братів Ярослава та Богдана Дубневичів ТОВ "Енергія-Новояворівськ", ТОВ "Енергія-Новий Розділ" та ТОВ "Енергія". На початку 2018 року у Львові затримали чотирьох службовців цих фірм за підозрою у крадіжці газу НАК "Нафтогаз України" на суму понад 1,4 млрд грн. За даними правоохоронців, "Енергія – Новий Розділ" та "Енергія-Новояворівськ" штучно збільшували обсяги відпущеного населенню тепла, аби отримувати більше "дешевого" газу, який замість "дорожчого" витрачали на виробництво електроенергії. Опісля суд арештував обидві ТЕЦ і передав їх Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА), яке визначило для них нового управителя – маловідому київську фірму "Гарант Енерго М". Через протести частини працівників та брак персоналу роботу на ТЕЦ довго не вдавалося запустити. У листопаді 2018-го роботу на обидвох ТЕЦ більш-менш налагодили і мешканці Новояворівська та Нового Роздолу почали отримувати тепло до осель. Попри те, що роботу ТЕЦ вдалося тоді запустити, на теплоелектроцентралях постійно виникали проблеми. У січні цього року на Новороздільській ТЕЦ трапилась масштабна аварія, внаслідок якої у частини мешканців міста прорвало труби. Наслідки аварії до кінця не усунули й понині. 16 жовтня з трибуни Верховної Ради народний депутат з Львівщини Тарас Батенко закликав оголосити ситуацію у Новому Роздолі та Новояворівську техногенною катастрофою.