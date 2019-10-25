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 Спроба дискредитації спецпідрозділу "Азов" - знак якості його боротьби за незалежність і територіальну цілісність України, - Аваков. ФОТО

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков під час зустрічі з главою місії США Крістіною Квін прокоментував офіційну позицію України щодо інформаційної кампанії з дискредитації підрозділу "Азов".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

За його словами, підрозділ спеціального призначення "Азов" військової частини 3057 Східного оперативно-територіального об’єднання НГУ є законним регулярним підрозділом Національної гвардії України. Особовий склад підрозділу зразково виконує службово-бойові завдання із захисту Батьківщини.

Спроба дискредитації спецпідрозділу Азов - знак якості його боротьби за незалежність і територіальну цілісність України, - Аваков 01

"Ганебна інформаційна кампанія про начебто розповсюдження нацистської ідеології серед особового складу окремого загону спеціального призначення "Азов" військової частини 3057 Східного оперативно-територіального об’єднання НГУ є навмисним намаганням дискредитувати підрозділ "Азов" та Національну гвардію України, перш за все, у свідомості міжнародних партнерів України, спровокувати кризу у відношеннях з нашими союзниками, послабити позицію нашої держави у світі. Саме бойова ефективність спецпідрозділу "Азов" у захисті держави від військової агресії – справжня причина намагання зупинити його іншим, гібридним,методом. Сподіваюсь, що чесна і відкрита позиція України і наведені факти будуть враховані нашими партнерами та соратниками по боротьбі щодо захисту демократії. Ми разом дамо відсіч цим брудним і підступним методам", - зазначив Арсен Аваков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Звернення конгресменів про визнання "Азова" терористичною організацією - інформаційна атака на Україну, - заява полку

Спроба дискредитації спецпідрозділу Азов - знак якості його боротьби за незалежність і територіальну цілісність України, - Аваков 02

Довідка: Історія підрозділу бере початок від 5 травня 2014 року, коли з активістів громадських організацій був створений батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Азов’я", який 18 липня 2014 року було реорганізовано в батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Азов", а 17 вересня 2014 року реорганізовано в полк патрульної служби міліції особливого призначення "Азов".

Особовий склад підрозділу брав активну участь у виконанні бойових завдань, зокрема 23 травня 2014 року звільняв від бойовиків захоплену ними Торецьку міську раду, 26 травня 2014 року знищив терористичну базу в н.п. Урзуф та брав участь у звільненні від терористів н.п. Новий Світ та Мар’їнка, а 13 червня 2014 року – у звільненні від терористів м. Маріуполь.

У серпні 2014 року особовий склад підрозділу брав участь у боях за м. Іловайськ, а у вересні 2014 року – у недопущенні прориву терористичних формувань до м. Маріуполь.

У січні 2015 року особовий склад був прийнятий на військову службу за контрактом до Національної гвардії України та включений до складу військової частини 3057 Східного оперативно-територіального об’єднання НГУ (м. Маріуполь) як окремий загін спеціального призначення.

У лютому 2015 року окремий загін спеціального призначення визволив від терористів 5 населених пунктів на схід від Маріуполя: Павлопіль, Комінтернове, Бердянське, Широкине та Лебединське.

У подальшому підрозділ продовжив виконувати завдання в складі сил АТО та ООС, здійснював протидесантну оборону узбережжя Азовського моря, проводив розвідку на 2-й лінії оборони, долучався до виконання завдань з охорони громадського порядку в м. Маріуполь.

У період з листопада 2018 по січень 2019 року особовий склад проходив бойове злагодження разом з підрозділами Збройних Сил України, у ході якого представники Збройних Сил України відзначали зразкову військову дисципліну в підрозділі, високий рівень бойової підготовки, вмотивованість та патріотизм особового складу.

Із січня по вересень 2019 року особовий склад окремого загону спеціального призначення залучався до виконання бойових завдань на першому рубежі оборони в районі Світлодарської дуги.

За час виконання завдань підрозділ отримав високу оцінку з боку керівництва Об’єднаних сил, про що також свідчать конкретні показники бойової роботи особового складу: знищено 30 терористів, 2 бойові машини піхоти, пошкоджено та виведено з ладу 6 бойових машин піхоти, одну гаубицю д-30, унікальну станцію розвідки "Зоопарк" російського виробництва.

За час існування підрозділу 38 військовослужбовців загинуло в боях за незалежність і територіальну цілісність України. За мужність і героїзм під час виконання бойових завдань 1414 військовослужбовців було нагороджено, у тому числі отримали державні нагороди – 171 військовослужбовець (з них 23 – посмертно, 123 – ті, хто зазнав поранень), відзнаками Верховної Ради України – 28 військовослужбовців, відзнаками Кабінету Міністрів України – 10 військовослужбовців, відзнаками МВС – 906 військовослужбовців, відомчими відзнаками НГУ – 299 військовослужбовців.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155867
 
   
 Топ коментарі
 
Певно зв'язки з Аваковим найбільше дискредитували Азов.
Я навіть не можу зрозуміти хто там керує, що це за нацжони, що це за Нацкорпус..
Плутанина.
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це ознаки активізації свинособакії, яка таким чином, через заокеанське лоббі, намагається дискредетувати найбільш боєздатні підрозділи України.
Але, якщо ворог активізується, то нашим дипломатам теж треба вживати заходів.
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Вопли и стоны именно по поводу полка "Азов",а не по Нацжонам,Нацкорпусу и Авакову. Ясно что русня не дремлет.
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Певно зв'язки з Аваковим найбільше дискредитували Азов.
Я навіть не можу зрозуміти хто там керує, що це за нацжони, що це за Нацкорпус..
Плутанина.
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ситуация примерно такая же как и с Правым сектором . какая то часть честно воюет на фронте а другая . значительно большая . часть примазавшихся мутит в тылу свои мутки . и окружающие и иностранцы выводы делают глядя на последних
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Теперь всё больше уверености что они саязаны. А игорный бизнес тоже вместе крышуют?
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це ознаки активізації свинособакії, яка таким чином, через заокеанське лоббі, намагається дискредетувати найбільш боєздатні підрозділи України.
Але, якщо ворог активізується, то нашим дипломатам теж треба вживати заходів.
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В Іловайську були аваківці?Це вже дуже цікаво.
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Вопли и стоны именно по поводу полка "Азов",а не по Нацжонам,Нацкорпусу и Авакову. Ясно что русня не дремлет.
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Так меньше стоило рисоваться, со свастиками, эмблемами дивизии СС "Дас Райх", за которые регулярно приходилось оправдываться! Типо: это знак солнцеворота и Идея Нации. Вот зачем нужна была эта самоподстава??? Теперь- пожинают.
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По поводу этой эмблемы можно хоть сейчас предъявить десятку немецких городов у которых она есть на гербах. Дивизия "Дас Райх" ее не патентовала. Тем более что от "азовской" она отличается.
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Угу. Отличается. С некоторых пор сместили, на 45 градусов. А иначе, как очевидно, уже никак было невозможно. В них потому и вцепились, клыками. И ещё вовсе не до конца понятно, каким образом далее карта ляжет. Потому у меня всегда возникал вопрос: зачем???
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«Чёрное солнце» на гербах тоже предъявишь?

Спроба дискредитації спецпідрозділу "Азов" - знак якості його боротьби за незалежність і територіальну цілісність України, - Аваков - Цензор.НЕТ 6350
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Свастики і "вождь білої раси" -- це шита білими нитками дискредитація справжніх українських націоналістів.
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Це брехливі нападки не на Азов, а на Україну, і чого тільки Аваков "тягне воза", а інші ?
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Hellis‏ @13Hellis_13 34 мин.34 минуты назад

Спроба дискредитації спецпідрозділу "Азов" - знак якості його боротьби за незалежність і територіальну цілісність України, - Аваков - Цензор.НЕТ 9148
есть Женевская Конвенция 1949 года. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОККУПИРОВАННЫЕ ТЕРРИТОРИИ НЕСЕТ ОККУПАНТ. Написано кровью предыдущих войн. Помогать оккупанту закрепить оккупацию, прикрываясь заботой о людях - вот что такое "украинские пенсии в ОРДЛО". И ничто меня не убедит в обратном.
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Азов дискредитує аваков та білецький, використовуючи бійців в політичних махінаціях
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Так може намагання дискредитації батальйону "Торнадо"-теж знак якості ?
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Кацапы как огня боятся Азов, у них сразу все лопается при одном его упоминании, больше чем от Правого. Так что пусть так и будет . А наши пусть будут живы, это главное!
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Аваков, не поднимай хвост на США. А то "Джавелинов "не дадут.
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Джавелинами войну с РФ не выиграешь.
Русня будет бомбить нашу инфраструктуру если начнется полномасштабная война (мосты, порты, ГЭС, ЛЭП, ТЭЦ, заводы стратегического назначения и пр.).
А наши ПВО не могут прикрыть ВСЕ объекты.
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Тішить тільки одне, що керівник заступився за підлеглих, маленька ознака відходу від совка
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Якщо раша буде "бомбить", то масква стане бєлградом.
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