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Все про:Аваков (1263) Азов (177) Квін Крістіна (5)

 Бойова ефективність "Азова" - справжня причина спроб зупинити його: Аваков відреагував на заклик внести спецпідрозділ до списку терористів у США. ФОТО

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков під час зустрічі з главою місії США Крістіною Квін прокоментував офіційну позицію України щодо інформаційної кампанії з дискредитації підрозділу "Азов".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

За його словами, підрозділ спеціального призначення "Азов" військової частини 3057 Східного оперативно-територіального об’єднання НГУ є законним регулярним підрозділом Національної гвардії України. Особовий склад підрозділу зразково виконує службово-бойові завдання із захисту Батьківщини.

Бойова ефективність Азова - справжня причина спроб зупинити його: Аваков відреагував на заклик внести спецпідрозділ до списку терористів у США 01

"Ганебна інформаційна кампанія про начебто розповсюдження нацистської ідеології серед особового складу окремого загону спеціального призначення "Азов" військової частини 3057 Східного оперативно-територіального об’єднання НГУ є навмисним намаганням дискредитувати підрозділ "Азов" та Національну гвардію України, перш за все, у свідомості міжнародних партнерів України, спровокувати кризу у відношеннях з нашими союзниками, послабити позицію нашої держави у світі. Саме бойова ефективність спецпідрозділу "Азов" у захисті держави від військової агресії – справжня причина намагання зупинити його іншим, гібридним,методом. Сподіваюсь, що чесна і відкрита позиція України і наведені факти будуть враховані нашими партнерами та соратниками по боротьбі щодо захисту демократії. Ми разом дамо відсіч цим брудним і підступним методам", - зазначив Арсен Аваков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Звернення конгресменів про визнання "Азова" терористичною організацією - інформаційна атака на Україну, - заява полку

Бойова ефективність Азова - справжня причина спроб зупинити його: Аваков відреагував на заклик внести спецпідрозділ до списку терористів у США 02

Нагадаємо, 40 конгресменів-демократів із Палати представників США підписали звернення до держсекретаря США Майка Помпео, у якому вимагають внести український полк "Азов" і дві праворадикальні організації в Європі до списку іноземних терористичних організацій.

Довідка: Історія підрозділу бере початок від 5 травня 2014 року, коли з активістів громадських організацій був створений батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Азов’я", який 18 липня 2014 року було реорганізовано в батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Азов", а 17 вересня 2014 року реорганізовано в полк патрульної служби міліції особливого призначення "Азов".

Особовий склад підрозділу брав активну участь у виконанні бойових завдань, зокрема 23 травня 2014 року звільняв від бойовиків захоплену ними Торецьку міську раду, 26 травня 2014 року знищив терористичну базу в н.п. Урзуф та брав участь у звільненні від терористів н.п. Новий Світ та Мар’їнка, а 13 червня 2014 року – у звільненні від терористів м. Маріуполь.

У серпні 2014 року особовий склад підрозділу брав участь у боях за м. Іловайськ, а у вересні 2014 року – у недопущенні прориву терористичних формувань до м. Маріуполь.

У січні 2015 року особовий склад був прийнятий на військову службу за контрактом до Національної гвардії України та включений до складу військової частини 3057 Східного оперативно-територіального об’єднання НГУ (м. Маріуполь) як окремий загін спеціального призначення.

У лютому 2015 року окремий загін спеціального призначення визволив від терористів 5 населених пунктів на схід від Маріуполя: Павлопіль, Комінтернове, Бердянське, Широкине та Лебединське.

У подальшому підрозділ продовжив виконувати завдання в складі сил АТО та ООС, здійснював протидесантну оборону узбережжя Азовського моря, проводив розвідку на 2-й лінії оборони, долучався до виконання завдань з охорони громадського порядку в м. Маріуполь.

У період з листопада 2018 по січень 2019 року особовий склад проходив бойове злагодження разом з підрозділами Збройних Сил України, у ході якого представники Збройних Сил України відзначали зразкову військову дисципліну в підрозділі, високий рівень бойової підготовки, вмотивованість та патріотизм особового складу.

Із січня по вересень 2019 року особовий склад окремого загону спеціального призначення залучався до виконання бойових завдань на першому рубежі оборони в районі Світлодарської дуги.

За час виконання завдань підрозділ отримав високу оцінку з боку керівництва Об’єднаних сил, про що також свідчать конкретні показники бойової роботи особового складу: знищено 30 терористів, 2 бойові машини піхоти, пошкоджено та виведено з ладу 6 бойових машин піхоти, одну гаубицю д-30, унікальну станцію розвідки "Зоопарк" російського виробництва.

За час існування підрозділу 38 військовослужбовців загинуло в боях за незалежність і територіальну цілісність України. За мужність і героїзм під час виконання бойових завдань 1414 військовослужбовців було нагороджено, у тому числі отримали державні нагороди – 171 військовослужбовець (з них 23 – посмертно, 123 – ті, хто зазнав поранень), відзнаками Верховної Ради України – 28 військовослужбовців, відзнаками Кабінету Міністрів України – 10 військовослужбовців, відзнаками МВС – 906 військовослужбовців, відомчими відзнаками НГУ – 299 військовослужбовців.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155867
 
   
 Топ коментарі
 

Hellis‏ @13Hellis_13 34 мин.34 минуты назад

Спроба дискредитації спецпідрозділу "Азов" - знак якості його боротьби за незалежність і територіальну цілісність України, - Аваков - Цензор.НЕТ 9148
есть Женевская Конвенция 1949 года. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОККУПИРОВАННЫЕ ТЕРРИТОРИИ НЕСЕТ ОККУПАНТ. Написано кровью предыдущих войн. Помогать оккупанту закрепить оккупацию, прикрываясь заботой о людях - вот что такое "украинские пенсии в ОРДЛО". И ничто меня не убедит в обратном.
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Певно зв'язки з Аваковим найбільше дискредитували Азов.
Я навіть не можу зрозуміти хто там керує, що це за нацжони, що це за Нацкорпус..
Плутанина.
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ситуация примерно такая же как и с Правым сектором . какая то часть честно воюет на фронте а другая . значительно большая . часть примазавшихся мутит в тылу свои мутки . и окружающие и иностранцы выводы делают глядя на последних
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Певно зв'язки з Аваковим найбільше дискредитували Азов.
Я навіть не можу зрозуміти хто там керує, що це за нацжони, що це за Нацкорпус..
Плутанина.
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ситуация примерно такая же как и с Правым сектором . какая то часть честно воюет на фронте а другая . значительно большая . часть примазавшихся мутит в тылу свои мутки . и окружающие и иностранцы выводы делают глядя на последних
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Так на то и расчет.
Есть реальный боевой полк, а есть несколько мутных организаций, использующих его название, как свой политический бренд.
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Теперь всё больше уверености что они саязаны. А игорный бизнес тоже вместе крышуют?
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це ознаки активізації свинособакії, яка таким чином, через заокеанське лоббі, намагається дискредетувати найбільш боєздатні підрозділи України.
Але, якщо ворог активізується, то нашим дипломатам теж треба вживати заходів.
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В Іловайську були аваківці?Це вже дуже цікаво.
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Вопли и стоны именно по поводу полка "Азов",а не по Нацжонам,Нацкорпусу и Авакову. Ясно что русня не дремлет.
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Так меньше стоило рисоваться, со свастиками, эмблемами дивизии СС "Дас Райх", за которые регулярно приходилось оправдываться! Типо: это знак солнцеворота и Идея Нации. Вот зачем нужна была эта самоподстава??? Теперь- пожинают.
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По поводу этой эмблемы можно хоть сейчас предъявить десятку немецких городов у которых она есть на гербах. Дивизия "Дас Райх" ее не патентовала. Тем более что от "азовской" она отличается.
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Угу. Отличается. С некоторых пор сместили, на 45 градусов. А иначе, как очевидно, уже никак было невозможно. В них потому и вцепились, клыками. И ещё вовсе не до конца понятно, каким образом далее карта ляжет. Потому у меня всегда возникал вопрос: зачем???
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«Чёрное солнце» на гербах тоже предъявишь?

Спроба дискредитації спецпідрозділу "Азов" - знак якості його боротьби за незалежність і територіальну цілісність України, - Аваков - Цензор.НЕТ 6350
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Балуются оккультизмом? Флаг в руки. Тебе удобнее воспринимать это через призму Третьего Рейха? Да на здоровье.
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Не ну они реально по факту нацики. Себе то зачем врать. Только уже современные. С немецкими нациками их мало что связывает. Лично я это всё воспринимаю как молодёжную субкультуру, не более. Раньше были скинхеды. После них появились футбольные фанаты с националистическими взглядами, из них же в основном и сформировались сегодняшние националистические движения. Но вот раша на этом конечно спекулирует не в пользу Украины. Ну и если по факту в США тоже много с татухами свастики, и так д. У байкеров часто встречается, скины ещё остались, да у их военных тоже встречается.
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Они тебе жить мешают? Мне нет. Давай не будем себе врать. Мы здесь в комментах вяло пререкаемся о чужих взглядах потому что эти "нацики" воюя на передовой с кацапской ордой,позволяют нам это делать. Ведь при распрекрасном "рюскоммире" можно загреметь на нары и за обычный перепост.
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Вот тут выше правильные вещи писали. Что они сами провоцируют. Им что недостаточно украинской символики для своих взглядов? В чём необходимость придумывать свою символику с плохими ассоциациями? Они же так не только себя подставляют а и всю страну. Я конечно признаю заслуги Азова за защиту Украины и её интересов. Но есть ещё такое выражение: "Не сотвори себе кумира". А смысл его в том что везде есть как хорошие так и плохие люди, как и поступки могут быть не только хорошими. Я например знаю что некоторые члены нацкорпуса связаны с криминалом, ну и понятно что там не совсем "хорошими" делами занимаются. Это их движение совсем не красит. Ну а так я их в целом уважаю, уверен что среди них много действительно хороших людей.
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Свастики і "вождь білої раси" -- це шита білими нитками дискредитація справжніх українських націоналістів.
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Це брехливі нападки не на Азов, а на Україну, і чого тільки Аваков "тягне воза", а інші ?
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Hellis‏ @13Hellis_13 34 мин.34 минуты назад

Спроба дискредитації спецпідрозділу "Азов" - знак якості його боротьби за незалежність і територіальну цілісність України, - Аваков - Цензор.НЕТ 9148
есть Женевская Конвенция 1949 года. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОККУПИРОВАННЫЕ ТЕРРИТОРИИ НЕСЕТ ОККУПАНТ. Написано кровью предыдущих войн. Помогать оккупанту закрепить оккупацию, прикрываясь заботой о людях - вот что такое "украинские пенсии в ОРДЛО". И ничто меня не убедит в обратном.
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Азов дискредитує аваков та білецький, використовуючи бійців в політичних махінаціях
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Так може намагання дискредитації батальйону "Торнадо"-теж знак якості ?
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Що з того, про що кричав на телешоу Матіас ввійшло до обвинувачувальної частини по "Торнадо"? Ви взагалі хоч знаєте за що, дали сроки членам "Торнадо"?
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Кацапы как огня боятся Азов, у них сразу все лопается при одном его упоминании, больше чем от Правого. Так что пусть так и будет . А наши пусть будут живы, это главное!
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Аваков, не поднимай хвост на США. А то "Джавелинов "не дадут.
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А чего ты, кацап, индийские свастики, норвежские руны и не дал, а ограничился только нацистскими.
Тебя ж, сученка запоребрикового, не смущает, что на эмблеме Азова и цвета и аверс другой.
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Джавелинами войну с РФ не выиграешь.
Русня будет бомбить нашу инфраструктуру если начнется полномасштабная война (мосты, порты, ГЭС, ЛЭП, ТЭЦ, заводы стратегического назначения и пр.).
А наши ПВО не могут прикрыть ВСЕ объекты.
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Всё прапала! Мы не выиграем! Спроба дискредитації спецпідрозділу "Азов" - знак якості його боротьби за незалежність і територіальну цілісність України, - Аваков - Цензор.НЕТ 4863
Ізраїль був у набагато гіршій ситуації коли починав війну за незалежність. Чад проти Лівії ніяк не міг встояти. Афганістан взагалі нічого не мав. Маса прикладів, коли війну вигравав гірше оснащений але з яйцями.
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Тішить тільки одне, що керівник заступився за підлеглих, маленька ознака відходу від совка
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Якщо раша буде "бомбить", то масква стане бєлградом.
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Наличие в "Азове" очень неоднозначных россиян позволяет бросать тень на настоящих патриотов, воюющих за Украину в то время, когда эти мутные, получающие гражданство из рук преЗедента на "гражданке", отрабатывают это гражданство, устраивая провокации.

Международное сообщество Bellingcat проводит и публикует расследования, которые читают на Западе.

«Жесткая» группировка российских неонацистов обосновалась в Украине.



https://ru.bellingcat.com/novosti/ukraine/2019/10/14/hardcore-russian-nazis-in-kyiv/



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У кацапов из-за "Азова" подгорает копчёный глаз (т.е. ачко), и это здорово !!! Бойова ефективність "Азова" - справжня причина спроб зупинити його: Аваков відреагував на заклик внести спецпідрозділ до списку терористів у США - Цензор.НЕТ 6639
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Билецкий снова вывел украинцев на акцию Ни капитуляции. Остальные затихли.
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Децкий сад!
Вы что обсуждаете, картинки?
А их обвиняют что, в картинках?
Ни уха ни рыла не знаете по теме, а настрочили уже 20 комментариев!
ВСЕМ ЗАТКНУТЬСЯ И СЛУШАТЬ:
Их обвиняют по такой цепочке - этот мужик, который расстрелял мечеть в Новой Зеландии, якобы писал, что тренировался в лагере Азова. А эти придурки, расстрелявшие пару школ в США, якобы действовали под впечатлением того новозеландца.
Вот откуда ноги растут у американской озабоченности.!
Также есть версия, что это удар по связке Аваков-Коломойский......
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А может чувак выбрал тренировки именно в Азове как раз из за таких картинок, все с картинок обычно и начинается.
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Начинать нужно с того, а был ли тот зеландец в лагере Азова?
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Другие говорят, что начать надо с изменения эмблемы и осуждения демонстрирующих нацистские символы и приветствия, просто продемонстрировать понимание, хоть это и больно. Иначе отмораживаться придется бесконечно, если, конечно, обращать на это внимание.
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Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в атаках на мечети Новой Зеландии и убийстве 51 человека, отправил письмо в Россию. По данным зарубежных СМИ, злоумышленник адресовал послание некоему другу, проживающему на территории РФ. В письме мужчина рассказал, что восхищается Санкт-Петербургом, русским гостеприимством и народной музыкой. В заключении обвиняемый предупредил своего приятеля из России о «грядущем великом конфликте».
Авжеж Азов винний...
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Ему шьют тренировку в Азове, а не любовь к народной музыке. пусть разбираются.
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В Азове не прививают любовь к балалайкам и москалям.У меня есть подозрение,що он тренировался в лагере москалей в Крыму,який выдавал себя за Азов,для дискридитации справжнего Азова
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Все очень просто ! Агент США под прикрытием был в Азове и замазался на срок - ему заменили срок взамен на расстрел школ !Сделал все четко - дали новые документы и премию а Азову обвинения ! ) Тока все это между нами - тсс никаму не говорите ...... ))
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РОССИЯ ТЕРОРИСТ №1 в МИРЕ но почему то все стараются неговорить об этом
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То есть освобождать Донецк и оккупированные территории они не собираются?
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Вы, господин Аваков, предатель. Цена, заплаченная вам - сохранение должности. Андрей Билецкий - предатель. Вы привели к власти человека абсолютно не подготовленного, неуча, которому Украина - чужая. Вы предали патриота Порошенко, да, при всех его недостатках, настоящего патриота. Билецкий - погромщик, страдающий недомыслием.
В результате в том числе ваших усилий известная троица - Коломойский, Богдан, Зеленский вместе с 73 % зомбированных толкают Украину под власть путина.
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Нужен Закон Украины о признании "лнр"/"днр" террористическими группировками и чем быстрее, тем лучше. Если мы не сделаем это, враг (русские твари) будет и дальше "легитимизировать" в глазах Европейских партнеров и США эти бандформирования, и прилагать усилия к признанию на внешней политической арене наших боевых подразделений как "Азов" террористическими (40 долбое...бов американских про-российских конгрессменов тому яркое подтверждение).
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"Боевая эффективность "Азова" - истинная причина попыток остановить его" - это правда. -
Trump and Putin: Agents of Chabad-Lubavitch (+ Trump and Putin's Lubavitch-assigned roles)
Если посмотреть СЮДА, то вы увидите возле каждого влиятельного человека группу товарищей из одной конторы, штаб-квартира которой находится в Нью-Йорке по адресу - Бруклин, Истерн Парквей, 770. Там побывал Яценюк перед тарифным геноцидом. Этой же конторе принадлежит станок, который печатает доллары. Кеннеди хотел его национализировать, за что его и убили. Добровольцы были особенно эффективны, их по просьбе Путина разоружили, кого отправили домой, кого посадили в тюрьму, кого убили.
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