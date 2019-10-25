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 Україна в ООН закликала негайно звільнити журналіста Асєєва, якого найманці РФ "засудили" до 15 років в'язниці

Україна засудила в ООН ув'язнення окупаційною владою в Донецьку журналіста Станіслава Асєєва і виступила з вимогою звільнити його - негайно і без жодних умов.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", відповідну заяву оприлюднив на засіданні Третього комітету ГА ООН посол з особливих доручень МЗС України Олег Герасименко.

"Попри звільнення Росією 35 українців, зокрема Олега Сенцова й Володимира Балуха, Кремль продовжує вперто ігнорувати заклики міжнародних організацій, політичних лідерів та громадянського суспільства звільнити решту українців, позбавлених волі за політично вмотивованими звинуваченнями", - зазначив дипломат.

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Більше того, підкреслив він, російська окупаційна влада на українській території продовжує засуджувати до ув'язнення громадян України за їхні переконання.

"Свобода переконань та їхнього вільного висловлення перебуває там (на окупованих територіях - ред.) під особливою загрозою, її фактично не існує. Лише кілька днів тому український журналіст Станіслав Асєєв був засуджений російською окупаційною адміністрацією в Донецьку до 15 років позбавлення волі", - констатував представник України.

Герасименко наголосив, що українська сторона "засуджує це рішення й вимагає негайного та безумовного звільнення журналіста Асєєва".

Нагадуємо, зв'язок з донецьким блогером і автором проєкту "Радіо Свобода" "Радіо Донбас. Реалії" Станіславом Асєєвим, відомим під псевдонімом Станіслав Васін, припинився 2 червня 2017 року. У липні представники угруповання "ДНР" підтвердили утримання в заручниках журналіста і дозволили йому зустрітися з матір'ю.

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22 жовтня 2019 року найманці РФ повідомили, що "засудили" до 15 років ув'язнення українського журналіста Станіслава Асєєва.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155864
 
 
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рашка вміло користується слабкостями та передбачуваністю західного світу.
поки захід грає по правилах, русачки порушують все що тільки можна.
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Да не обращайте вы на этих придурков внимания. Поперлись на рашу пускай сидят. ***** их судит только что бы было на кого менять преступников с Донбасса.
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Відговорити террористів від терроризму можна тільки террором проти них та їхньої родини.
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