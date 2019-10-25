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 Політика України, За кордоном
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 Парламент Німеччини відхилив пропозиції про зняття санкцій з Росії

Німецький парламент у четвер, 24 жовтня, відхилив пропозиції "Лівої партії" і партії "Альтернатива для Німеччини" (АдГ) стосовно зміни політики щодо Росії.

Проєкт "лівих" називався "Ослаблення напруженості з Росією - ні продовженню санкцій проти Росії", проти нього проголосували всі партії, крім представників АдГ, які утрималися, передає Цензор.НЕТ із посиланням на dw.com.

Зі свого боку документ АдГ під назвою "За нову політику щодо Росії - співпраця замість конфронтації" також було відхилено.

Обидві ініціативи супроводжувалися негативною рекомендацією Комітету у закордонних справах бундестагу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС знову продовжить санкції проти РФ: причин для скасування немає, - євродепутатка фон Крамон

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155863
 
   
 Топ коментарі
 
Опять у "духовноскрепных" деньги прогорели.... "Карманная" партия не справилась с задачей...Снова придётся "солнцеликому" "с шапкой по кругу идти", кого-то ещё подкупать..... А тут ещё скандал назревает с применением принудительного труда заключённых на строительстве СП-2.........
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Правильно. Потрібно тримати рашку на короткому повідку.
І лупцювати палицею по хребту.
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То есть,кремляди выбрасывают деньги на ветер,лоббируя через своих немецких проституток тему о снятии санкций?
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подробиці, все саме головне в подробицях...
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Опять у "духовноскрепных" деньги прогорели.... "Карманная" партия не справилась с задачей...Снова придётся "солнцеликому" "с шапкой по кругу идти", кого-то ещё подкупать..... А тут ещё скандал назревает с применением принудительного труда заключённых на строительстве СП-2.........
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Порядочных людей в Германии как и в Европе больше чем беспринципых грязных проституток.Это вселяет оптимизм
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Правильно. Потрібно тримати рашку на короткому повідку.
І лупцювати палицею по хребту.
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То есть,кремляди выбрасывают деньги на ветер,лоббируя через своих немецких проституток тему о снятии санкций?
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Linke (ліві) та AdF (ультраправі нацисти) пропонують зняти з росії санкціі.
Це ж чиста шизофренія.
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Для "патриотов" России организовать экскурсию в "Кёник" на могилу
Э.Канта. Для безопасности для каждого пара резиновых сапог и противогаз.
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********* активізувався в Європі: повернулися у ПАРЄ, намагаються зняти санкції.
От я не знаю, наскільки ці санкції ефективні, але ж якщо вони буди б "мізерними", чи переймалася б так свинособакія?
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Продажная немчура и бабло кацапское освоила и сделала невинное лицо,когда русне шершавым по козлячим мордам провели. Неплохо устроились.
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РФ отказывается признавать положения Женевских конвенций. Госдума поддержала закон Путина.

Нелегитимная Государственная Дума ратифицировала отзыв заявления к Дополнительному протоколу о жертвах вооруженных конфликтов к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, пишет ria.ru.
Соответствующий законопроект внес фашист Путин, политбюро его поддержало.
СССР подписал указанный протокол в 1977 году, он учреждал международную Комиссию по расследованию предполагаемых нарушений гуманитарного права в рамках международного вооруженного конфликта.

Парламент Німеччини відхилив пропозиції про зняття санкцій з Росії - Цензор.НЕТ 7482

В законопроекте указано, что в сложившейся международной обстановке существенно возрастает риск «злоупотребления полномочиями комиссии в политических целях со стороны недобросовестных государств».
Таким образом, Россия не будет признавать международное право (что, собственно РФ и делает последние годы) и компетенцию этой Комиссии.
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Спасибо за поддержку, а то рашисты уже не знают как подкупить европейцев, чтоб сняли санкции- то газ подешевле, то заберём все радиоактивные отходы. Парламент Німеччини відхилив пропозиції про зняття санкцій з Росії - Цензор.НЕТ 4581
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