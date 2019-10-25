Проєкт "лівих" називався "Ослаблення напруженості з Росією - ні продовженню санкцій проти Росії", проти нього проголосували всі партії, крім представників АдГ, які утрималися, передає Цензор.НЕТ із посиланням на dw.com.
Зі свого боку документ АдГ під назвою "За нову політику щодо Росії - співпраця замість конфронтації" також було відхилено.
Обидві ініціативи супроводжувалися негативною рекомендацією Комітету у закордонних справах бундестагу.
І лупцювати палицею по хребту.
Це ж чиста шизофренія.
Э.Канта. Для безопасности для каждого пара резиновых сапог и противогаз.
От я не знаю, наскільки ці санкції ефективні, але ж якщо вони буди б "мізерними", чи переймалася б так свинособакія?
Нелегитимная Государственная Дума ратифицировала отзыв заявления к Дополнительному протоколу о жертвах вооруженных конфликтов к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, пишет ria.ru.
Соответствующий законопроект внес фашист Путин, политбюро его поддержало.
СССР подписал указанный протокол в 1977 году, он учреждал международную Комиссию по расследованию предполагаемых нарушений гуманитарного права в рамках международного вооруженного конфликта.
В законопроекте указано, что в сложившейся международной обстановке существенно возрастает риск «злоупотребления полномочиями комиссии в политических целях со стороны недобросовестных государств».
Таким образом, Россия не будет признавать международное право (что, собственно РФ и делает последние годы) и компетенцию этой Комиссии.