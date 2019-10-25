 "САП і НАБУ не готують підозри Богдану", - Холодницький

Про це в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" заявив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Таким чином, він спростував чутки, які з'явилися в четвер, про те, що керівнику Офісу Президента правоохоронні органи нібито готують підозру.

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"САП і НАБУ не готують підозри Богдану", - заявив Холодницький.

Зокрема, 24 жовтня в ЗМІ з'явилися статті про те, що керівник Офісу Президента Андрій Богдан, коли працював ще в уряді Миколи Азарова, міг сприяти стягненню з України в інтересах Міноборони Росії 3,1 млрд грн за угоди корпорації ЄЕСУ, а завод "Укроборонпрому "нібито вп’ятеро переплатив двом компаніям заступника Богдана.