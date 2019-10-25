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Все про:Азаров (1347) ЄЕСУ (2) Холодницький (544) Богдан Андрій (195)

 "САП і НАБУ не готують підозри Богдану", - Холодницький

САП і НАБУ не розглядають питання вручення підозри главі Офісу Президента Андрію Богдану.

Про це в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" заявив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Таким чином, він спростував чутки, які з'явилися в четвер, про те, що керівнику Офісу Президента правоохоронні органи нібито готують підозру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "У нас немає такої інформації", - ГПУ про можливу підготовку підозри керівникові ОП Богдану

"САП і НАБУ не готують підозри Богдану", - заявив Холодницький.

Зокрема, 24 жовтня в ЗМІ з'явилися статті про те, що керівник Офісу Президента Андрій Богдан, коли працював ще в уряді Миколи Азарова, міг сприяти стягненню з України в інтересах Міноборони Росії 3,1 млрд грн за угоди корпорації ЄЕСУ, а завод "Укроборонпрому "нібито вп’ятеро переплатив двом компаніям заступника Богдана.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155860
 
 
 Топ коментарі
 
Ну еще бы недаром эта власть сразу начала с того чтобы раздать кресла "своим на 100% людям" ,теперь твори что хочешь,полный беспредел..
Зарплати "в конвертах" на мільйон: "слугу народу" звинуватили у масштабній фінансовій схемі

https://www.obozrevatel.com/ukr/economics/fea/slug-narodu-zvinuvatili-v-zarplatah-u-konvertah-novini-ukraini.htm
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гля, зелебобики на работу не опаздывают))
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тра Мародьора саджати, бо наробить лиха..
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народ уже давно ему підозру подготовил
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Это тот "народ", который ежедневно на "Цензоре" серит? Афтаритетно!
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Шестерки зеледебилов ,друг с другом переписку ведут 8% нет 0,3%.Вам предупредительный выход людей показал сколько ,где %,шестерки дешевые.
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наверное, правильная ціфра все таки около 4%...
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Это не про ,что не говорит.Активного населения всегда было не более 10%,которые все решают ,а остальные типа зебобиков,ждут доброго царя ,который за них все решит.
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то коли Мародьор сяде, не чув? "САП і НАБУ не готують підозри Богдану", - Холодницький - Цензор.НЕТ 3925
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Так кто сейчас мародер? Суды в Англии ,говорят на спонсора и хозяина клоуна,так что бурято-эскимоса спрашивай ,когда посадят мародера.
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тут дивним чином ґебельси пукіна скавчать ХОРОМ з бандою зеленої шмарклі "САП і НАБУ не готують підозри Богдану", - Холодницький - Цензор.НЕТ 6375

і ВСІ ЦЕ БАЧУТЬ!!!
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Никогда там не было 8.
Три с натяжкой
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Ты чего на диване, а не на майдане? Ваших повязали- на свинарчуков наезжают, на гонтареву покушается жестокий хор, насирова опять в суд тащат!

А ты здесь разглагольствуешь на диване, дармоед соевый.
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так це ж еліта. Я б навіть сказав супиреліта. Там один трьох вартує...
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Профессиональные пэдриоты делают вид , что их много.
На самом деле, если у одного бота три аккаунта- это не означает, что их трое.
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ґебельси пукіна та ви хоч дупами по стелі скакайте -з вас ВЖЕ і діти НЕ СМІЮТЬСЯ!! "САП і НАБУ не готують підозри Богдану", - Холодницький - Цензор.НЕТ 6146
РОЗУМНИХ ЛЮДЕЙ в кожному суспільстві МАЛО!! "САП і НАБУ не готують підозри Богдану", - Холодницький - Цензор.НЕТ 481

а біда настає тоді як дебіли починають марити що вони розумніше ЛЮДЕЙ!! "САП і НАБУ не готують підозри Богдану", - Холодницький - Цензор.НЕТ 7282
кріміналізація суспільства БЕЗКАРНОСТЬЮ контрабандистів-фопів"чорнорабочих"-євро-бляхєрів-незаконних забудовників(і палаців і гаражів і погребів) БЕЗКАРНЕ захоплення громадської землі привели до того що 44%виборців проголосували за клоуна з популістською маячньою... Який доречі ПРЯМО заявляв -"я нічіво-нікаму-ні-должин.." "САП і НАБУ не готують підозри Богдану", - Холодницький - Цензор.НЕТ 8878
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Мадам, нагадайте, скільки процентів зебілів в Україні?
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люблю коли кастровані ПЕСики скавечнать "САП і НАБУ не готують підозри Богдану", - Холодницький - Цензор.НЕТ 1656 Як це бути політичним імпотентом, шо там каже Мародьор?
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Скавчите ви, а я лише питання ставлю. Та ви. настільки тупі, що не можете на нього відповісти. То скільки ж зебілів в Україні?
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"САП и НАБУ дружно отреклись от подготовки обвинения Богдану, так же дружно заявив что это вопрос специальной группы прокуратуры. Вчера Богдан по телефону весьма активно ругался с Рябошапкой."(c)
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Ну еще бы недаром эта власть сразу начала с того чтобы раздать кресла "своим на 100% людям" ,теперь твори что хочешь,полный беспредел..
Зарплати "в конвертах" на мільйон: "слугу народу" звинуватили у масштабній фінансовій схемі

https://www.obozrevatel.com/ukr/economics/fea/slug-narodu-zvinuvatili-v-zarplatah-u-konvertah-novini-ukraini.htm
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а от коли я давав сцилку на "Страну", то тут порохоботи такі бульбашки носом пускали, що у сервера дах зривало...
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та і діти знають що"срана"рупор ґебельсів пукіна"САП і НАБУ не готують підозри Богдану", - Холодницький - Цензор.НЕТ 1919= там публікують лише те що корисне фєдєрастам"САП і НАБУ не готують підозри Богдану", - Холодницький - Цензор.НЕТ 1839АЛЕ це ж не означає що вони коли їм вигідно можуть і не брехати бо ДІЇ злодюжек-"слуг" розгойдують Україну і фашисти=фєдєрасти радіють з цього
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Я дала ссылку на Обозреватель,но не важно.
Вас не интересует Украина,или правда , вас душит ненависть к тем кто имеют право думать иначе.
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слово "думать" тут зайве "САП і НАБУ не готують підозри Богдану", - Холодницький - Цензор.НЕТ 4013
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Это каждый раз видно когда читаешь твои коменты.
С тобой и говорить то не хотят,цепляешься к людям ,наверное тебе платят от выроботки.
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ВЛАДА в Україні НАЛЕЖИТЬ НАРОДУ.
А ті хто вважають призначених(обраних)службовців"власцю" і досі ментально Є рабами а не вільними людьми "САП і НАБУ не готують підозри Богдану", - Холодницький - Цензор.НЕТ 1808
ось саме тому в фєдєрастії МАЙЖЕ НІХТО не розуміє що пукін лише службовець...
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Та ясен пень . То ж любимая жена Бубочки , низзя трогать . .
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І Богдану і Шевченко і Сивухо - немає підозр, це ж свої - малороси.
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Фото в заголовке: А ручки то - вот они!
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Правильно! Какие подозрения? Сразу приговор! Пожизненное, будить кукареканьем сокамерников.
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В Україні 30, чи 40 млн. населення. Невже на посаду Богдана не можна знайти нову людину з чистою репутацією з мільйонів українців ? Та ні, просто Богдану приготовлена якась особлива роль на цій посаді. Що це за роль нам залишається тільки догадуватись.
Але кажучи про вибір Зеленського, то на мою думку українці нічого не виграли. В самому кращому випадку поміняли шило на мило. Хоча дуже сумнівно що ця влада буде кращою за минулу...Щоб не гірше...А гірше я думаю буде...
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цей бурятіна богдан як корова у індусів - ну така свята!
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воно має ДЕЯКІ ознаки ДАУНА... а не бурята. "САП і НАБУ не готують підозри Богдану", - Холодницький - Цензор.НЕТ 5591

ЦЕ Ж ОЧЕВИДНО!!!
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ну не знаю, на мою думку каломойша навряд би тримав поряд із собою дауна з міркувань того, що даун не зможе успішно вести юридичні справи.
А от що стосується мораль-етичних норм, то схибленість цього персонажа очевидна.
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Та годі вже тупо воду в ступі толокти "САП і НАБУ не готують підозри Богдану", - Холодницький - Цензор.НЕТ 7718
ХТО ЩЕ МАЄ СУМНІВИ ЩО банда зеленої шмарклі при підтримці євроБЛЯхєров-контрабандистів-злодюжек=фопів-кріміналітету- .. і просто ДЕБІЛІВ з популістськими гаслами ЗГВАЛТУВАЛА УКРАЇНУ... а зараз доводить що вони звичайні шлємазли=невігласи а їхні *************-кріміналізовані ІДІЙОТИ,що вірять в казочки про"щастя"та мєсію(Ха-машиахА) "САП і НАБУ не готують підозри Богдану", - Холодницький - Цензор.НЕТ 7895
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євроБЛЯхєров-контрабандистів-злодюжек=фопів-кріміналітету

=========
то це 90% населення України.. тобі треба терміново йти на вокзал с чумуданом
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Так дайте ему Хероя! Смеси бурята с дауном среди них еще нет...
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Эта зелёная шайка имеет все признаки классической мафии. Есть "свои", и есть все остальные.
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а шо всі 30 років хиба було по іншому? це Україна, дєтка "САП і НАБУ не готують підозри Богдану", - Холодницький - Цензор.НЕТ 3626
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угу.. трава зеленіша і крадії крадійкуватіші "САП і НАБУ не готують підозри Богдану", - Холодницький - Цензор.НЕТ 6416
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Интересно, сколько времени ещё нужно слабоумной части населения чтобы понять: в происходящем цырке Порох не участвует, и отношения к нему не имеет.
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та там нема чим думати... 44% населення УКРАЇНИ голосують не мізками а "серцем" а 30% взагалі не голосує бо зневірились...
УКРАЇНЦІ В МАСІ СВОЇЙ ЛЮДЬМИ=ГРОМАДЯНАМИ ЩЕ НЕ СТАЛИ..
У нас громадянське суспільство лише народжується...
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Ты нам еще про юность свою не расказывал ,начинай, гость из прошлого.
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САМЕ ТАК!! в часи ПОРОШЕНКО УКРАЇНЦІ ВІДБИЛИ 70%захопленого Донбасу та ЗУПИНИЛИ фєдєрастію з її ядерною зброєю "САП і НАБУ не готують підозри Богдану", - Холодницький - Цензор.НЕТ 9636 Та ще й СТАБІЛІЗУВАЛИ ЕКОНОМІКУ і господарство.
ОТ ТОМУ ж фашисти-фєдєрасти аж сіпаються в судомах як лише почують ім'я ПРЕЗИДЕНТА ПОРОШЕНКО. "САП і НАБУ не готують підозри Богдану", - Холодницький - Цензор.НЕТ 3033
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