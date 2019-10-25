 Перший із 2017 року випадок поліомієліту зафіксували у дворічної дитини з Волинської області

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства охорони здоров'я.

За даними відомства, батьки зумисно відмовились від щеплень, передбачених медичними стандартами. Останні випадки хвороби в Україні фіксувалися в 2015 та 2017 роках, проте вона знову дала про себе знати.

Джерелами хвороби є людина, яка хворіє, або ж носій, який переносить вірус безсимптомно.

Шляхами передачі вважаються фекально-оральний (брудні руки, вода, заражена їжа, екскременти) та повітряно-крапельний.

Симптоми: в більшості випадках хвороба спершу протікає непомітно, що погіршує шанси хворого на одужання, потім з'являються ознаки, які мають різний характер, що залежить від форми вірусу.

Інкубаційний період хвороби становить 2-35 діб, частіше 7-14 діб.

Класифікують такі види хвороби: з ураженням центральної нервової системи (ЦНР) та без її ураження. Варто зазначити, що навіть нетиповий поліомієліт (без ураження ЦНР) здатний дуже нашкодити хворому.

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Усі вони несуть суттєву загрозу для нещепленої людини та спричиняють незворотні процеси, які можуть призвести до смерті пацієнта.

Також у МОЗ зазначили, що серед батьків поширені розмови про шкоду вакцинації та побічні ефекти від щеплення.

Ось основні хибні думки, які ви могли чути про вакцини від поліо:

ОПВ містить збудники ВІЛ. Жодного відомого прецеденту медицині не було відомо. Цей міф був спровокований журналістами через поширення квазідосліджень, що стосувались створення вакцини.

ІПВ може викликати поліомієліт. Вакцина містить мертвий вірус, який не здатний спровокувати хворобу у вакцинованого.

"Живий" вірус у вакцині ОПВ буде розмножуватись. Оральна "жива" полівакцина містить ослаблений вірус. Ризик того, що він почне розмножуватись і людина захворіє, мізерний.

Дикий вірус поліомієліту зник і зараз хвороба поширюється лише через вакцину. Дикі полівіруси - це віруси, які існують у навколишньому середовищі. За інформацією ВООЗ, в природі існує 3 типи диких полівірусів. Знищеним вважається лише 2 тип, який фіксували останній раз в Індії в 1999 році. Проте інших два - 1-го і 3-го типу, це саме ті полівіруси, які провокують паралітичний поліомієліт.

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Також повідомляється, що глобальна ініціатива з ліквідації поліомієліту використовує декілька вакцин для боротьби з цією хворобою. В Україні застосовується два типи - інактивована поліомієлітна вакцина (ІПВ) та оральна поліомієлітна вакцина (ОПВ). Обидві вакцини закуповуються через Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) та мають прекваліфікацію Всесвітньої організації охорони здоров'я, яка гарантує якість та постійний контроль за виробниками.

На сайті ВООЗ пояснюють:

ОПВ одна з найбезпечніших вакцин, яку винайшло людство та застосовується для імунізації новонароджених.

Вона настільки безпечна, що її можна використовувати, навіть коли дитина хвора.

ОПВ використовується кілька разів для досягнення максимального імунітету щепленого, проте зі збільшенням кількості щеплень не збільшуються ризики побічних ефектів.

Вакцинувати від поліомієліту потрібно з народження малюка. Щеплення обов'язково потрібно проводити комплексно, не пропускаючи жодного для збільшення резистентності організму до хвороби.

1 доза - 2 місяць життя дитини.

2 доза - 4 місяць.

3 доза - 6 місяць.

4 доза - 18 місяць.

5 доза - 6 років.

6 доза - 14 років.

Безкоштовна вакцинація проти поліомієліту проводиться у вашого сімейного лікаря чи педіатра в державних медичних закладах, а також приватних, що уклали договори із Національною службою здоров'я України.

Єдиний шлях убезпечити себе та своїх дітей від наслідків цієї хвороби це вакцинація, оскільки специфічного лікування не існує. МОЗ України рекомендує ознайомитись з календарем профілактичних щеплень за посиланням.