 Перший із 2017 року випадок поліомієліту зафіксували у дворічної дитини з Волинської області

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства охорони здоров'я.
За даними відомства, батьки зумисно відмовились від щеплень, передбачених медичними стандартами. Останні випадки хвороби в Україні фіксувалися в 2015 та 2017 роках, проте вона знову дала про себе знати.
Джерелами хвороби є людина, яка хворіє, або ж носій, який переносить вірус безсимптомно.
Шляхами передачі вважаються фекально-оральний (брудні руки, вода, заражена їжа, екскременти) та повітряно-крапельний.
Симптоми: в більшості випадках хвороба спершу протікає непомітно, що погіршує шанси хворого на одужання, потім з'являються ознаки, які мають різний характер, що залежить від форми вірусу.
Інкубаційний період хвороби становить 2-35 діб, частіше 7-14 діб.
Класифікують такі види хвороби: з ураженням центральної нервової системи (ЦНР) та без її ураження. Варто зазначити, що навіть нетиповий поліомієліт (без ураження ЦНР) здатний дуже нашкодити хворому.
Усі вони несуть суттєву загрозу для нещепленої людини та спричиняють незворотні процеси, які можуть призвести до смерті пацієнта.
Також у МОЗ зазначили, що серед батьків поширені розмови про шкоду вакцинації та побічні ефекти від щеплення.
Ось основні хибні думки, які ви могли чути про вакцини від поліо:
- ОПВ містить збудники ВІЛ. Жодного відомого прецеденту медицині не було відомо. Цей міф був спровокований журналістами через поширення квазідосліджень, що стосувались створення вакцини.
- ІПВ може викликати поліомієліт. Вакцина містить мертвий вірус, який не здатний спровокувати хворобу у вакцинованого.
- "Живий" вірус у вакцині ОПВ буде розмножуватись. Оральна "жива" полівакцина містить ослаблений вірус. Ризик того, що він почне розмножуватись і людина захворіє, мізерний.
Дикий вірус поліомієліту зник і зараз хвороба поширюється лише через вакцину. Дикі полівіруси - це віруси, які існують у навколишньому середовищі. За інформацією ВООЗ, в природі існує 3 типи диких полівірусів. Знищеним вважається лише 2 тип, який фіксували останній раз в Індії в 1999 році. Проте інших два - 1-го і 3-го типу, це саме ті полівіруси, які провокують паралітичний поліомієліт.
Також повідомляється, що глобальна ініціатива з ліквідації поліомієліту використовує декілька вакцин для боротьби з цією хворобою. В Україні застосовується два типи - інактивована поліомієлітна вакцина (ІПВ) та оральна поліомієлітна вакцина (ОПВ). Обидві вакцини закуповуються через Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) та мають прекваліфікацію Всесвітньої організації охорони здоров'я, яка гарантує якість та постійний контроль за виробниками.
На сайті ВООЗ пояснюють:
ОПВ одна з найбезпечніших вакцин, яку винайшло людство та застосовується для імунізації новонароджених.
Вона настільки безпечна, що її можна використовувати, навіть коли дитина хвора.
ОПВ використовується кілька разів для досягнення максимального імунітету щепленого, проте зі збільшенням кількості щеплень не збільшуються ризики побічних ефектів.
Вакцинувати від поліомієліту потрібно з народження малюка. Щеплення обов'язково потрібно проводити комплексно, не пропускаючи жодного для збільшення резистентності організму до хвороби.
- 1 доза - 2 місяць життя дитини.
- 2 доза - 4 місяць.
- 3 доза - 6 місяць.
- 4 доза - 18 місяць.
- 5 доза - 6 років.
- 6 доза - 14 років.
Безкоштовна вакцинація проти поліомієліту проводиться у вашого сімейного лікаря чи педіатра в державних медичних закладах, а також приватних, що уклали договори із Національною службою здоров'я України.
Єдиний шлях убезпечити себе та своїх дітей від наслідків цієї хвороби це вакцинація, оскільки специфічного лікування не існує. МОЗ України рекомендує ознайомитись з календарем профілактичних щеплень за посиланням.
Через довбой#@в батьків дитина тепер каліка.
19 ч. ·
Серед хвороб, які трохи більше половини століття тому викликали сильний страх, був поліомієліт. Поліовірус дуже легко передавався, особливо в літній період. Щороку хворіли десятки тисяч людей (найчастіше діти), тисячі з них залишалися паралізованими чи помирали через порушення дихання при паралічі дихальної мускулатури. Епідемії поліо були звичним явищем у перші десятиліття 20 століття.
До винайдення вакцини проти цієї хвороби лікування обмежувалося карантинами та використанням "залізних легень" - спеціальних металевих капсул, що дозволяли пацієнтам дихати, та запобігали смерті через задуху.
"Легені" було винайдено у 1928 році, широко використовувати їх почали в 1940-х і 1950-х роках. Пацієнтів поміщали у герметичну трубу з головою назовні та використовували спеціальний комір для щільного охоплення шиї. З допомогою зміни тиску всередині пристрою, такі "легені" дозволяли пацієнтам дихати. Більшість людей, що хворіли на поліо, проводили один-два тижні в такій капсулі, перш ніж вони могли відновити самостійне дихання. У випадку постійного паралічу, пацієнти жили всередині "залізних легенів" роками. За лінком історія одного з таких пацієнтів.
На початку 1950-х років, перш ніж стали доступні вакцини проти поліомієліту, спалахи поліо спричиняли понад 15 тисяч випадків паралічу щороку лише у США. Одним з пікових років хвороби у США став 1952 рік - тоді було зареєстровано 58 тисяч нових випадків поліо, понад 3 тисячі людей померли від цієї хвороби.
Після масового поширення вакцин, зокрема тривалентної інактивованої вакцини проти поліовірусу у 1955 році та тривалентної пероральної вакцини у 1963 році, кількість випадків поліомієліту у США стрімко знизилась до менш ніж 100 у 1960-х та менше, ніж 10 у 1970-х.
Але в той самий час великі спалахи хвороби продовжувалися по всьому світу. У 1980-х роках загальна кількість випадків паралічу у світі сягала понад 350 тисяч на рік, а хвороба все ще поширювалося у 125 країнах.
Як відповідь на епідемію поліо, у 1988 році була заснована "Глобальна ініціатива боротьби з поліомієлітом" та поширення масової вакцинації по всьому світу. З того часу світ швидко просунувся в боротьбі проти цієї хвороби. До 2016 року кількість паралітичних випадків зменшилася на 99,99%. Наразі вірус ще залишається активним у двох країнах світу - Афганістані та Пакистані. Час від часу випадки поліо трапляються в сусідніх до них країнах.
В Україні востаннє випадки інфікування поліо сталися у 2015 році. Дві дитини (одна - віком 4 роки, друга - 10 місяців) не мали щеплень від поліо та отримали паралітичну форму поліомієліту. Крім цього, цьогоріч було підтверджено випадок вакциноасоційованого паралітичного поліомієліту у дворічної дитини. Дитина не була вакцинована він хвороби.
Завдяки безпечним та ефективним вакцинам сьогодні значно менше людей живуть із наслідками хвороби, ніж до масової імунізації. Саме тому більшість дорослих людей вже не знайома зі страшними проявами поліомієліту. Люди забули, як виглядає хвороба, і які наслідки для здоров'я та життя вона має.
Спалаху поліомієліту у будь-якій країні можна запобігти лише у тому випадку, якщо вакцинацією охоплені не менше 95% дітей. У нас є достатньо якісних і ефективних вакцин, закуплених за кошти платників податків. Шістьох доз вакцини достатньо, щоби сформувався імунітет до поліомієліту до кінця життя. За Календарем профілактичних щеплень, всі діти мають бути вакциновані до 14 років. Усі щеплення безоплатні.
Дуже важливо, щоби в кожній сім'ї подбали про вакцинацію дітей. Особливо, якщо дитина має хронічне захворювання, воно робить її більш вразливою для хвороби. Серйозні протипоказання до щеплення трапляються дуже рідко. Проконсультуйтеся з вашим лікарем та вакцинуйте своїх дітей.
У Світовий день боротьби з поліомієлітом хочу нагадати про те, як важливо не зупинятися, якщо хочемо перемогти хворобу. Адже сьогодні світ як ніколи близький до того, щоби викорінити поліо та більше ніколи не стикатися з цією хворобою. Цього вдалося досягти завдяки внеску кожного, хто зробив щеплення.
Тут все про поліомієліт та захист від цієї хвороби:
Чому було дитину не щепити ?
Ось дослідження роботи лахтоботів у цьому напрямку (і саме ці лахтоботи проводили інформатаки проти Супрун).
там дна нема.
Ось тобі кір у твої рф.
Так в первом абзаце:
"В Украине зафиксирован первый подтвержденный случай вакциноассоциированный паралитического полиомиелита"
Определение вакциноаассоциированного полиемилита (ВААП):
"Вакциноассоциированный полиомиелит - развитие острых вялых паралитических (ОВП) случаев полиомиелита, как осложнение у детей с иммунодефицитом, связанное с введением живой оральной аттенуированной вакцины Себина."
Т.е., судя по тексту, получается, что ребенок не прививался, но при этом заболел полиемиелитом, вызванным введением вакцины.