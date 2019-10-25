 Поліція затримала злочинця, який напав на запорізьку активістку Анжеліку Бєлову

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook керівника Запорізької місцевої прокуратури №2 Романа Мазурика.

Він зазначив, що правоохоронці відразу ж внесли відомості до ЄРДР за кваліфікацією ст.15 ст.115 КК України - замах на вбивство.

"Завдяки швидкій та складеній роботі Комунарського відділу поліції, за процесуального керівництва Запорізької місцевої прокуратури №2 було здійснені невідкладні слідчі дії, встановлено ймовірне місцезнаходження нападника. Наразі особу знайшли та затримали, завтра буде висунуто підозру та подано клопотання про обрання запобіжного заходу.

За санкцією статті 115 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років", - зазначив він.

Мазурик також повідомив, що за попередніми даними нападник нещодавно звільнився з місць позбавлення волі за вчинення тяжких злочинів проти життя та здоров‘я людей.

"Хочу подякувати поліцейським за якісну та своєчасну роботу! Молодці", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відому запорізьку активістку ромської організації Бєлову вдарили ножем у груди, вона в реанімації

Нагадаємо, вчора невідомий напав на запорізьку активістку Анжеліку Бєлову - керівницю громадської організації "Запорізький ромський центр "Лачо Дром", дружину лідера організації "Антикорупційній рух Запоріжжя" Костянтина Бєлова.

Злочинець після довгого переслідування напав на активістку в під'їзді і завдав удару ножем в область серця.