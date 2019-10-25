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Все про:Запоріжжя (532) напад (671) Нацполіція (8396) активіст (212) Бєлова (1)

 Поліція затримала злочинця, який напав на запорізьку активістку Анжеліку Бєлову

Учора на території Комунарського району скоєно зухвалий напад на активістку Анжеліку Бєлову - керівницю громадської організації. Зловмисника затримано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook керівника Запорізької місцевої прокуратури №2 Романа Мазурика.

Він зазначив, що правоохоронці відразу ж внесли відомості до ЄРДР за кваліфікацією ст.15 ст.115 КК України - замах на вбивство.

"Завдяки швидкій та складеній роботі Комунарського відділу поліції, за процесуального керівництва Запорізької місцевої прокуратури №2 було здійснені невідкладні слідчі дії, встановлено ймовірне місцезнаходження нападника. Наразі особу знайшли та затримали, завтра буде висунуто підозру та подано клопотання про обрання запобіжного заходу.

За санкцією статті 115 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років", - зазначив він.

Мазурик також повідомив, що за попередніми даними нападник нещодавно звільнився з місць позбавлення волі за вчинення тяжких злочинів проти життя та здоров‘я людей.

"Хочу подякувати поліцейським за якісну та своєчасну роботу! Молодці", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відому запорізьку активістку ромської організації Бєлову вдарили ножем у груди, вона в реанімації

Нагадаємо, вчора невідомий напав на запорізьку активістку Анжеліку Бєлову - керівницю громадської організації "Запорізький ромський центр "Лачо Дром", дружину лідера організації "Антикорупційній рух Запоріжжя" Костянтина Бєлова.

Злочинець після довгого переслідування напав на активістку в під'їзді і завдав удару ножем в область серця.

Поліція затримала злочинця, який напав на запорізьку активістку Анжеліку Бєлову 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155855
 
   
 Топ коментарі
 
Зебилы уникальные створiння, голосуют за вату а потом удивляются, почему нет декомунизации. Антимайдановец сивоха в рнбо этих умственно отсталых никак не смущает - вообще.
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Це від місцевих рад залежить, за які ти й голосуєш
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Это ж надо! Значит Кнур хвалывся достижениями,к которым не имеет отношения? Умеете вы, порохоботы, подложить свыню Свыне Поліція затримала злочинця, який напав на запорізьку активістку Анжеліку Бєлову - Цензор.НЕТ 6709
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Причину каждый день називают на Рос. ТВ - в Украине фашисты.Поэтому Россия очень хорошо оплачивает такие провокации - резать меньшинства, забрасывать камнями болельщиков. К сожалению, рожденных дебилами дебилов хватает в любой стране.
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Угадаю с одного раза-украиноненависнический кацап
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Людям не зрозуміло, як реагувати на подію.
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Коммунарский район? А сыньоносый Свынюка так хвастался успишно проведенной декоммунизацией Полиция задержала преступника, напавшего на запорожскую активистку Анжелику Белову - Цензор.НЕТ 9596
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Це від місцевих рад залежить, за які ти й голосуєш
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Зебилы уникальные створiння, голосуют за вату а потом удивляются, почему нет декомунизации. Антимайдановец сивоха в рнбо этих умственно отсталых никак не смущает - вообще.
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У Сивохи журналисты должны узнать ЧЕЙ КРЫМ?
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Сивоха- просто алкаш, работавший исключительно за бабло, а в тот период, вполне вероятно- просто за стакан, с огненной водой. В начале тысячелетия пришлось разок попасть, за один стол. Я всяко видел... но не такое падение фэйсом в салат, с грохотом и последующим выносом тела. Его, по идее, жестко закодировали, с торпедой вшитой. А можэ и не с одной... Иначе как???
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Порохоботи такіж розумово відсталі, як і зебіли. Та гидота теж проросійську мразь усюди розставляла. А у більшості населення навіть не вистачило тями заговорити рідною мовою за роки війни. Кончені.
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Это ж надо! Значит Кнур хвалывся достижениями,к которым не имеет отношения? Умеете вы, порохоботы, подложить свыню Свыне Поліція затримала злочинця, який напав на запорізьку активістку Анжеліку Бєлову - Цензор.НЕТ 6709
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Мені чхати і на кнура і а свиню, я тобі написав, що перейменуванням районів міста займаються місцеві ради. Саме ті ради, за які ти голосуєш.
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Ну вы же не наставили памятников сталину - уже хорошо, с таким-то тупорылым быдлом как вы.
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Кто это вы, быдло? Не знаю как в твоей Макеевке, а в Киеве памятников Сталину не водится
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но ты же мечтаешь такие памятники ставить и голосуешь за это ))))
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И поэтому я возмущен наличием Коммунарского района,несмотря на победные реляции из Свинарника? С логикой у порохоботни проблемы были всегда. Впрочем как и с мозгами
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У вас, Гелиос, с мозгами вроде того ... Голосование было местное, большинство проти переименования. И что вы имеете против парижских коммунаров и завода Комунар, который сейчас ЗАЗ? Вы, наверное, голодны и веган, раз всё время упоминаете свинарник.
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ты, по обыкновению, передергиваешь, как всякий вшивый пропагандон. и не более
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То есть, ты, порохоботина, безаппеляционно брехливо гавкнула о моих мечтах и за кого я отдал голос, и теперь еще мычишь о передергиваниях? Циничности свиноботов нет предела
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Кнур це той, що витрахав твою маму свиню, що тебе висрала на помійці Поліція затримала злочинця, який напав на запорізьку активістку Анжеліку Бєлову - Цензор.НЕТ 981
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Иудей, а лично это повторить сможешь? Я даже могу подьехать завтра на шабат на Шота. Или зассышься, воен тырнетный?
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Повторюю, ти звичайне ватне лайно, що ображає порядну людину
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Ну что, иудей, таки заочковал? Вот в этом и вся ваша суть. Гавкнуть из-за жопы жены и сховаться, боясь ответить за базар, за который в приличном обществе ты бы уже сожрал свои зубы. Какой там майдан против Клована, порохоботы?
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"...в приличном обществе ты бы уже сожрал свои зубы..." на що ти ще здатний, висраний на помийці? Поліція затримала злочинця, який напав на запорізьку активістку Анжеліку Бєлову - Цензор.НЕТ 4349
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Понятно, понятно, иудей...Все на что ты спосособен, это оскорбить чужую мать и усцаться от страха, прячась за монитором. С такой поганью за долю Свынюки можно не беспокоиться. Когда ее визжащую потянут на мясокомбинат, порохоботье заныкается по вонючим норам, а не выйдет на протесты отбивать от диктатуры клована. Тьфу!
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Повторюю, якщо ти щось не зрозумів. Свинюка - це та що висрала тебе на помийці, бо ти є типовою тупою українською гнидою, за яких завжди страждає український народ
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свяны вся свынями обложена - и вся партейка пес ))
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Запорожье - вообще забитый город - совок. Три крупнейших завода отжали у народа - Запорожсталь , ЗАЗ и Мотор Сич.
Олигархи все социальные программы похерили. Короче феодальные отношения.
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Вьі забьіли еще Днепроспецсталь , Запорожтрансформатор , ЗТМК , ЗАлК , ЗФЗ и ряд других.
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Свинюка - це та що тебе колись висрала на помийці на світ Божій.
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Главное ,что улица была Малиновского,а стала Эвропейська!
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Версия с цыганом оказалась несостоятельной. Хотя, полиция рассматривала её, поначалу, как очевидно из появившейся ориентировки:"лицо славянской национальности"(с). Это уже когда фотки выложили, а поначалу, таки рассматривали.
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Что поделать?Цыгану репутацию трудно испортить. Поліція затримала злочинця, який напав на запорізьку активістку Анжеліку Бєлову - Цензор.НЕТ 112
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Есть инфо, что бандюки начали выдавать шестерок ментам, чтоб не копали дальше .
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бедные ромы-самогоны -- низачто пострадали - айяйяй
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Якщо зек то жінка можливо привернула його увагу прикрасами. На заможних циганських жінках і дівчатах приблизно по 1кг золота й інших коштовностей
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Да, эта версия имеет право на жизнь! В первую очередь имеет.
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У неё муж-антикоррупционер! ВАЙ-ВАЙ! ЦЫГАН-АНТИКОРРУПЦИОНЕР! Круче чем еврей-оленевод.
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ну таки ментам отстёгивать каждую неделю наверно накладно
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Хто замовив напад на активістку Белову! Нацсуки вперед!!!
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Как боты-нулевки резко новые картинки начали малевать после того, как Сенцов посмел всего лишь сказать про Зелю что-то хорошее после личного с ним общения Поліція затримала злочинця, який напав на запорізьку активістку Анжеліку Бєлову - Цензор.НЕТ 3095
Сказать про президента Украины что-то не негативном ключе - это ж "измена"! Поліція затримала злочинця, який напав на запорізьку активістку Анжеліку Бєлову - Цензор.НЕТ 3095
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а заказчик? и смысл нападения??

походу, приняли первого попавшегося-ближайшего экс-ЗэКа, и повесят на него это убийство! сознается еще и во всех кражах на районе... по(ми)лиция у нас супер
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