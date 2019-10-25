 Мікроавтобус зіткнувся з трактором у Туреччині: постраждали 13 осіб, зокрема 10 українських туристів. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляє Milliyet.
"Унаслідок зіткнення мікроавтобуса і трактора постраждали обидва водії транспортних засобів, турецькій гід та 10 українських туристів", - йдеться в повідомленні.
Уточнюється, що ДТП сталася на шосе Денізлі - Анталія. Унаслідок зіткнення мікроавтобус з'їхав з дороги і врізався в огорожу.
На місце аварії прибули поліцейські та бригади "швидкої". Постраждалим було надано першу медичну допомогу, їх відправили до лікарні міста Аджипаям, що за 60 кілометрів на південний схід від Денізлі.
За попередніми даними, стан постраждалих задовільний.
Причини ДТП з'ясовуються.
А вот нападать на людей тут запрещено.
И там убитых нет, тяжело раненных тоже нет. А может и раненных нет. Шофёру одели ошейник- их всегда одевают. Не факт что у него повреждена шея- а он мог просто на это пожаловаться. Вот ему санитары и одели на всякий случай- а потом ему сделают рентген.
Но это все знают- что первой страдает шея- поэтому все не неё и жалуются. Вот только сдаётся мне- что у этого шофёра воспаление хитрости. Когда бьют сзади- то да- башка отлетает назад. И если нет подголовника- тот шея ломается.
Но ведь он-то стукнулся лбом! Или он хочет сказать- что после удара лбом башка отлетела назад- и там не оказалось подголовника? В любом случае- ему в приёмном покое скорой сделают рентген. И если окажется что шейные позвонки целы- а он будет жаловаться на боль- врач ему пропишет обезболивающие таблетки, и оставит этот ошейник- носи- если не лень!
И то же самое будет со всеми пассажирами- кто на что-то пожалуется. Там врать тоже нужно уметь. Например- головную боль проверить трудно. А то деньги за скорую возьмут- но покажут фигу.
Чи не є це травмою?
А кто виноват- микроавтобус или трактор- они не говорят! Самое интересное! Я подозреваю- что виноват микроавтобус. Они ударились в лоб? Значит- кто-то из них ехал по встречке? Трактору обгонять не нужно- он едет медленнее всех. Значит обгонял микроавтобус- и впендюрился во встречный трактор!