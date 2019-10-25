 Мікроавтобус зіткнувся з трактором у Туреччині: постраждали 13 осіб, зокрема 10 українських туристів. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляє Milliyet.

"Унаслідок зіткнення мікроавтобуса і трактора постраждали обидва водії транспортних засобів, турецькій гід та 10 українських туристів", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що ДТП сталася на шосе Денізлі - Анталія. Унаслідок зіткнення мікроавтобус з'їхав з дороги і врізався в огорожу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українці, британці, поляки і німці, - цьогоріч зону ЧАЕС відвідало вже 74 тисячі туристів

На місце аварії прибули поліцейські та бригади "швидкої". Постраждалим було надано першу медичну допомогу, їх відправили до лікарні міста Аджипаям, що за 60 кілометрів на південний схід від Денізлі.

За попередніми даними, стан постраждалих задовільний.

Причини ДТП з'ясовуються.



Фото: milliyet.com.tr