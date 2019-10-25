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 Події, Фоторепортаж
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 Мікроавтобус зіткнувся з трактором у Туреччині: постраждали 13 осіб, зокрема 10 українських туристів. ФОТОрепортаж

На південному заході Туреччини мікроавтобус, що перевозив українських туристів, зіткнувся з трактором - постраждали 13 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляє Milliyet.

"Унаслідок зіткнення мікроавтобуса і трактора постраждали обидва водії транспортних засобів, турецькій гід та 10 українських туристів", - йдеться в повідомленні.

Мікроавтобус зіткнувся з трактором у Туреччині: постраждали 13 осіб, зокрема 10 українських туристів 01

Уточнюється, що ДТП сталася на шосе Денізлі - Анталія. Унаслідок зіткнення мікроавтобус з'їхав з дороги і врізався в огорожу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українці, британці, поляки і німці, - цьогоріч зону ЧАЕС відвідало вже 74 тисячі туристів

Мікроавтобус зіткнувся з трактором у Туреччині: постраждали 13 осіб, зокрема 10 українських туристів 02

На місце аварії прибули поліцейські та бригади "швидкої". Постраждалим було надано першу медичну допомогу, їх відправили до лікарні міста Аджипаям, що за 60 кілометрів на південний схід від Денізлі.

Мікроавтобус зіткнувся з трактором у Туреччині: постраждали 13 осіб, зокрема 10 українських туристів 03

За попередніми даними, стан постраждалих задовільний.

Мікроавтобус зіткнувся з трактором у Туреччині: постраждали 13 осіб, зокрема 10 українських туристів 04

Причини ДТП з'ясовуються.

Мікроавтобус зіткнувся з трактором у Туреччині: постраждали 13 осіб, зокрема 10 українських туристів 05
Фото: milliyet.com.tr

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155854
 
 
 Топ коментарі
 
А тебе це якось стосується? Чи ти у кожній дірці затичка, спец по всім питанням?
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Ти звинуватив (бездоказово) людей у брехні. Ти хоч раз їздив у мікроавтобусі? При різкому гальмуванні вже є всі шанси отримати травму.
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Да он такой "мэрыканэц", как ты - марсианин........ Сидит на "Лахте", и строчит, что-попало.. Ты думаешь, ему такое понятие - "верховенство права", известно? Я уже не говорю о том, что он "не волокёт" в механизме столкновения транспортных средств. Водила выжил потому, что у него против живота руль был... Поэтому повреждены шейные связки - от рывка, последовавшего за столкновением, и, скорее всего - "тупая травма живота". А у пассажиров, скорее всего - носы разбитые, да "сотрясы", от удара лбом о спинку переднего сиденья. (Если там и были ремни безопасности, то ты же знаешь наших людей...).
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Да-да-да, я знаю, как пострадали 10 украинских туристов. Воспаление хитрости. А что- имеют право! Страховку же покупали?
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А тебе це якось стосується? Чи ти у кожній дірці затичка, спец по всім питанням?
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Я говорю- что судя по виду водителя- он не убит, и даже в сознании- люди в салоне не могли сильно пострадать. Представьте себе микроавтобус- там же даже капота нет- удар пришёлся прямо по водителю! И он даже не разбился- а лишь повредил шею- и ему надели фиксатор. Что за нападения- я имею право писать на форум по теме- как и Вы.

А вот нападать на людей тут запрещено.
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Ти звинуватив (бездоказово) людей у брехні. Ти хоч раз їздив у мікроавтобусі? При різкому гальмуванні вже є всі шанси отримати травму.
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Это не брехня. Они имею право пройти обследование в скорой, и получить компенсацию за лечение и за ущерб. Я посмеялся. Здоровые среди них наверняка есть- но вполне возможно, что кто-то стукнулся башкой. Всё это проверяют сразу же, не отходя от кассы- у всех кто захочет. Но сперва надо спросить у гида- покроет ли это страховка!
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Ти виступаєш за дотримання прав людей, верховенство права як у США. Правильно? Далі продовжувати, чи зрозумів натяк? (Лінь розписувати)
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Да он такой "мэрыканэц", как ты - марсианин........ Сидит на "Лахте", и строчит, что-попало.. Ты думаешь, ему такое понятие - "верховенство права", известно? Я уже не говорю о том, что он "не волокёт" в механизме столкновения транспортных средств. Водила выжил потому, что у него против живота руль был... Поэтому повреждены шейные связки - от рывка, последовавшего за столкновением, и, скорее всего - "тупая травма живота". А у пассажиров, скорее всего - носы разбитые, да "сотрясы", от удара лбом о спинку переднего сиденья. (Если там и были ремни безопасности, то ты же знаешь наших людей...).
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Ну это вроде как бытовуха. Сейчас не только в США так- в Турции должно быть что-то похожее. Обработка аварии. Там в 1-ю очередь надо проверить всех пострадавших- ну и гаишники и страховки должны проверить- кто как ехал.

И там убитых нет, тяжело раненных тоже нет. А может и раненных нет. Шофёру одели ошейник- их всегда одевают. Не факт что у него повреждена шея- а он мог просто на это пожаловаться. Вот ему санитары и одели на всякий случай- а потом ему сделают рентген.

Но это все знают- что первой страдает шея- поэтому все не неё и жалуются. Вот только сдаётся мне- что у этого шофёра воспаление хитрости. Когда бьют сзади- то да- башка отлетает назад. И если нет подголовника- тот шея ломается.

Но ведь он-то стукнулся лбом! Или он хочет сказать- что после удара лбом башка отлетела назад- и там не оказалось подголовника? В любом случае- ему в приёмном покое скорой сделают рентген. И если окажется что шейные позвонки целы- а он будет жаловаться на боль- врач ему пропишет обезболивающие таблетки, и оставит этот ошейник- носи- если не лень!

И то же самое будет со всеми пассажирами- кто на что-то пожалуется. Там врать тоже нужно уметь. Например- головную боль проверить трудно. А то деньги за скорую возьмут- но покажут фигу.
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Ему же башку не бинтовали, она цела- а надели фиксатор на шею. Гляньте на фотку. Это шина, бандаж. Так делают- когда сломаны или повреждены шейные позвонки. Чтобы башка не болталась, и не доламывала их дальше. Оттягивают шею- и просовывают этот фиксатор. Это уменьшает боль, и не даёт сломанным шейным позвонкам давить друг на друга.
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Все равно-с трактором это сильно,хотя некоторые и со столбом умудряются
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Да, я гляжу на фотку- капот-то у этого микроавтобуса всё же был. Но после удара сплыл. Сильнейший удар- так убиваются насмерть. Странно- что водитель пострадал не сильно.

А кто виноват- микроавтобус или трактор- они не говорят! Самое интересное! Я подозреваю- что виноват микроавтобус. Они ударились в лоб? Значит- кто-то из них ехал по встречке? Трактору обгонять не нужно- он едет медленнее всех. Значит обгонял микроавтобус- и впендюрился во встречный трактор!
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горячие южные парни на быстрых скакунах - этого у них не отнять
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